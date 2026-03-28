Isack Hadjar

Hadjar over kwalificatie Grand Prix Japan: "Dacht in eerste ronde direct dat ik ging crashen"

Isack Hadjar — Foto: © IMAGO
2 reacties

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Isack Hadjar heeft zich als achtste gekwalificeerd voor de Grand Prix van Japan. De Red Bull Racing-coureur vertelt dat de auto ontzettend lastig te besturen was, maar noemt zijn kwalificatie desondanks van een hoog niveau.

Red Bull Racing kampt ook in Japan met problemen aan de RB22. De auto van Max Verstappen en Hadjar heeft overgewicht en grote balansproblemen. In alle drie de vrije trainingen was het verschil met de topteams pijnlijk duidelijk en ondanks een updatepakket en het harde werk van de monteurs was de performance ook in de kwalificatie ver te zoeken. Verstappen sneuvelde in Q2 op de elfde plaats, waar Hadjar zich uiteindelijk op de achtste positie wist te kwalificeren voor de race van zondag.

Hadjar vreesde voor crash in kwalificatie Japan

"De auto was erg lastig te besturen, ik heb mijn best gedaan", wordt Hadjar na afloop geciteerd door Motorsport.com. "Eerlijk gezegd was niet alles perfect, maar wel van een hoog niveau. Ik verprutste alleen mijn laatste ronde, mijn laatste poging. Dat is zonde. We hadden twee bandensets gespaard voor Q3, maar alleen de eerste gebruikt."

De Fransman vervolgt: "In mijn eerste ronde dacht ik meteen dat ik zou crashen. De auto gleed overal, ik stuurde nauwelijks. We moesten werken met wat we hadden en het gedurende de sessie verbeteren. En dat hebben we goed gedaan." De Grand Prix van Japan gaat zondagochtend om 07:00 uur Nederlandse tijd van start.

Startopstelling voor de Grand Prix van Japan

# Coureur Team
1Kimi AntonelliMercedes
2George RussellMercedes
3Oscar PiastriMcLaren
4Charles LeclercFerrari
5Lando NorrisMcLaren
6Lewis HamiltonFerrari
7Pierre GaslyAlpine
8Isack HadjarRed Bull Racing
9Gabriel BortoletoAudi
10Arvid LindbladRacing Bulls
11Max VerstappenRed Bull Racing
12Esteban OconHaas
13Nico HülkenbergAudi
14Liam LawsonRacing Bulls
15Franco ColapintoAlpine
16Carlos SainzWilliams
17Alexander AlbonWilliams
18Oliver BearmanHaas
19Sergio PérezCadillac
20Valtteri BottasCadillac
21Fernando AlonsoAston Martin
22Lance StrollAston Martin

