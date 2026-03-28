Hadjar over kwalificatie Grand Prix Japan: "Dacht in eerste ronde direct dat ik ging crashen"
Hadjar over kwalificatie Grand Prix Japan: "Dacht in eerste ronde direct dat ik ging crashen"
Isack Hadjar heeft zich als achtste gekwalificeerd voor de Grand Prix van Japan. De Red Bull Racing-coureur vertelt dat de auto ontzettend lastig te besturen was, maar noemt zijn kwalificatie desondanks van een hoog niveau.
Red Bull Racing kampt ook in Japan met problemen aan de RB22. De auto van Max Verstappen en Hadjar heeft overgewicht en grote balansproblemen. In alle drie de vrije trainingen was het verschil met de topteams pijnlijk duidelijk en ondanks een updatepakket en het harde werk van de monteurs was de performance ook in de kwalificatie ver te zoeken. Verstappen sneuvelde in Q2 op de elfde plaats, waar Hadjar zich uiteindelijk op de achtste positie wist te kwalificeren voor de race van zondag.
Hadjar vreesde voor crash in kwalificatie Japan
"De auto was erg lastig te besturen, ik heb mijn best gedaan", wordt Hadjar na afloop geciteerd door Motorsport.com. "Eerlijk gezegd was niet alles perfect, maar wel van een hoog niveau. Ik verprutste alleen mijn laatste ronde, mijn laatste poging. Dat is zonde. We hadden twee bandensets gespaard voor Q3, maar alleen de eerste gebruikt."
De Fransman vervolgt: "In mijn eerste ronde dacht ik meteen dat ik zou crashen. De auto gleed overal, ik stuurde nauwelijks. We moesten werken met wat we hadden en het gedurende de sessie verbeteren. En dat hebben we goed gedaan." De Grand Prix van Japan gaat zondagochtend om 07:00 uur Nederlandse tijd van start.
Startopstelling voor de Grand Prix van Japan
|#
|Coureur
|Team
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|2
|George Russell
|Mercedes
|3
|Oscar Piastri
|McLaren
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|5
|Lando Norris
|McLaren
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|7
|Pierre Gasly
|Alpine
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|9
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|10
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|11
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|12
|Esteban Ocon
|Haas
|13
|Nico Hülkenberg
|Audi
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|15
|Franco Colapinto
|Alpine
|16
|Carlos Sainz
|Williams
|17
|Alexander Albon
|Williams
|18
|Oliver Bearman
|Haas
|19
|Sergio Pérez
|Cadillac
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
