Max Verstappen heeft zich als elfde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Japan, achter teammaat Isack Hadjar. Op social media hebben de fans het behoorlijk gehad met de performance van Red Bull Racing.

Het weekend in Japan is er vooralsnog wederom geen voor Max Verstappen om over naar huis te schrijven. De Nederlander kwam in alle vrije trainingen aanzienlijk te kort ten opzichte van de kop van het veld, en bleef in de kwalificatie zelfs steken in Q2 op de elfde plaats. Teammaat Isack Hadjar kwalificeerde zich uiteindelijk als achtste, waar Kimi Antonelli beslag legde op pole position. Russell en Piastri completeerden de top drie. Op social media hebben fans het behoorlijk gehad met de performance van Red Bull Racing dit seizoen tot nu toe.

Artikel gaat verder onder video

Fix your fucking cars 🤬 https://t.co/rcjGL5Tw08 — peakmode (@builtforgreat) March 28, 2026

“Checo has said the car was fuck in 2023 and I have it print out” (Toto) @redbullracing pic.twitter.com/BXTGvhfozo — Thang Do (@thangdo03) March 28, 2026

Release Max from Red Bull, don't waste talent. — Freak Off (@TheFreak_Off) March 28, 2026

You fired horner who was involved in the 8 drivers tittles, you can clean those useless things that earn money for nothing — Edwin_ (@Edwin_Huncho) March 28, 2026

It’s really sad to see such a talented person with two crap cars. First Renault and now Ford. Terrible. And these horrible regs. — Candice Eva Wiliams  (@Candice_Eva_) March 28, 2026

both cars more then a second behind in Q2 How? feel that its going to be a very long and hard year — Purple Gems 🏳️‍🌈 (@PurpleGemss) March 28, 2026

You told us there were upgrades. — 友 (@Radityo_utomo) March 28, 2026

Honestly, this was expected from day one. The car is really bad. I don't expect him to be in the points in the race either. — Ajith (@iamarulajith) March 28, 2026

