FIA ziet overtreding bij Piastri in derde vrije training voor GP Japan en velt oordeel
FIA ziet overtreding bij Piastri in derde vrije training voor GP Japan en velt oordeel
Eén van de grootste uitdagingen gedurende het Formule 1-weekend in Japan blijkt het verkeer in de befaamde 130R. Ook in de derde vrije training op het Suzuka International Racing Course zagen de stewards een overtreding. Ze hebben zojuist hun oordeel geveld over McLaren-coureur Oscar Piastri.
Tijdens de trainingssessies op de vrijdag kwamen er al een boel klachten binnen via de boardradio's over bepaalde acties in de 130R. Lewis Hamilton werd uiteindelijk onderzocht voor het mogelijk ophouden van Max Verstappen op het rechte stuk tussen Spoon Curve en de rappe linkerbocht, maar de Ferrari-coureur bleef onbestraft. Franco Colapinto werd na VT2 een formele waarschuwing opgelegd, nadat ook hij de Nederlander had geblokkeerd.
Artikel 4.1.1 van sectie B
Diezelfde klachten kregen we ook tijdens de derde vrije training op de zaterdagochtend te horen. Onder andere Valtteri Bottas was ontevreden over Ollie Bearman, terwijl hij bezig was met een pushrondje in de Cadillac. De stewards besloten een incident tussen Nico Hülkenberg en Piastri te onderzoeken na afloop van de laatste oefensessie. De Audi kwam op hoge snelheid richting de 130R, maar moest de ronde afhaken, omdat Piastri te laat reageerde op de aanstormde Hülkenberg.
De FIA heeft in een statement laten weten dat de Australiër Artikel 4.1.1 van sectie B had overtreden, waarin staat dat "coureurs die deelnemen aan een getimede sessie, die in de ogen van de stewards onnodig op het circuit stoppen of onnodig een andere coureur ophouden, penalty's kunnen krijgen". Aangezien Piastri via de boardradio geattendeerd was op het naderende verkeer, maar desondanks zijn banden bleef opwarmen en daardoor Hülkenberg ophield, heeft ook hij een formele waarschuwing gekregen.
F1-data laat schrikbarend snelheidsverlies zien in befaamde 130R tijdens vrije trainingen
- Gisteren 11:26
- 6
Verstappen anderhalve seconde achter Mercedes in VT3 Japan, wéér kapotte batterij bij Norris
- 3 uur geleden
- 4
Norris slaat alarm over McLaren na "verschrikkelijke" vrijdag in Japan: "Op dit moment..."
- Gisteren 10:44
- 4
Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2
- Gisteren 07:50
- 8
LIVE | Kwalificatie GP Japan: Antonelli snelste in Q3, Verstappen mag niet vechten voor pole
- 1 uur geleden
- 1
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen anderhalve seconde achter Mercedes in VT3 Japan, wéér kapotte batterij bij Norris
Verstappen heeft het gehad met de Red Bull-auto: "Het is echt ongelofelijk"
FIA deelt formele waarschuwing uit, Verstappen op enorme achterstand in Japan | GPFans News
Hadjar benoemt lichtpuntje voor hemzelf en Verstappen in tot nu toe zwaar F1-weekend
Net binnen
LIVE | Kwalificatie GP Japan: Antonelli snelste in Q3, Verstappen mag niet vechten voor pole
- 1 uur geleden
- 1
FIA ziet overtreding bij Piastri in derde vrije training voor GP Japan en velt oordeel
- 1 uur geleden
Wolff zet definitief streep door transfer Verstappen naar Mercedes: 'Niet meer aan de orde'
- 2 uur geleden
- 3
Mogelijk 23 races op F1-kalender 2026: 'Saoedi-Arabië poogt alsnog GP te organiseren'
- 2 uur geleden
Verstappen anderhalve seconde achter Mercedes in VT3 Japan, wéér kapotte batterij bij Norris
- 3 uur geleden
- 4
Red Bull op grote achterstand in Japan, Verstappen en vader Jos met zorgwekkende teksten | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
- 4
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken vóór de Grand Prix van Japan
- Gisteren 19:31
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart