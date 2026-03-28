Eén van de grootste uitdagingen gedurende het Formule 1-weekend in Japan blijkt het verkeer in de befaamde 130R. Ook in de derde vrije training op het Suzuka International Racing Course zagen de stewards een overtreding. Ze hebben zojuist hun oordeel geveld over McLaren-coureur Oscar Piastri.

Tijdens de trainingssessies op de vrijdag kwamen er al een boel klachten binnen via de boardradio's over bepaalde acties in de 130R. Lewis Hamilton werd uiteindelijk onderzocht voor het mogelijk ophouden van Max Verstappen op het rechte stuk tussen Spoon Curve en de rappe linkerbocht, maar de Ferrari-coureur bleef onbestraft. Franco Colapinto werd na VT2 een formele waarschuwing opgelegd, nadat ook hij de Nederlander had geblokkeerd.

Artikel gaat verder onder video

Artikel 4.1.1 van sectie B

Diezelfde klachten kregen we ook tijdens de derde vrije training op de zaterdagochtend te horen. Onder andere Valtteri Bottas was ontevreden over Ollie Bearman, terwijl hij bezig was met een pushrondje in de Cadillac. De stewards besloten een incident tussen Nico Hülkenberg en Piastri te onderzoeken na afloop van de laatste oefensessie. De Audi kwam op hoge snelheid richting de 130R, maar moest de ronde afhaken, omdat Piastri te laat reageerde op de aanstormde Hülkenberg.

De FIA heeft in een statement laten weten dat de Australiër Artikel 4.1.1 van sectie B had overtreden, waarin staat dat "coureurs die deelnemen aan een getimede sessie, die in de ogen van de stewards onnodig op het circuit stoppen of onnodig een andere coureur ophouden, penalty's kunnen krijgen". Aangezien Piastri via de boardradio geattendeerd was op het naderende verkeer, maar desondanks zijn banden bleef opwarmen en daardoor Hülkenberg ophield, heeft ook hij een formele waarschuwing gekregen.

Gerelateerd