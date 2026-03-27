Verstappen at NLS2

Jos Verstappen over Max en Nürburgring: "Hij vond het daar geweldig"

Verstappen at NLS2 — Foto: © IMAGO

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Afgelopen weekend was Max Verstappen actief op de Nürburgring voor de NLS2 ter voorbereiding op de 24h Nürburgring later dit jaar. Volgens zijn vader Jos Verstappen heeft de coureur van Red Bull Racing met volle teugen genoten van deze ervaring.

De regerend wereldkampioen nam zaterdag deel aan de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie, die werd verreden op de gecombineerde lay-out van de Nordschleife en het Grand Prix-circuit. Dit optreden diende als voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring, die in mei op de kalender staat . Verstappen deelde een Mercedes-AMG GT3 EVO van zijn eigen team Verstappen.com Racing met ervaren GT-coureurs Dani Juncadella en Jules Gounon. Hoewel het trio na een race van vier uur als eerste over de finish kwam, volgde na afloop een diskwalificatie.

Focus op instinct

Ondanks die tegenslag keek het kamp-Verstappen met een positief gevoel terug op het raceweekend. Jos Verstappen benadrukt bij De Telegraaf dat zijn zoon enorm heeft genoten van het rijden in de GT3-bolide. "Max vond het daar geweldig, dat zie en voel je aan alles", vertelt hij. Volgens hem komt dit deels doordat de technische complexiteit in de GT-racerij anders is dan in de koningsklasse van de autosport. "Tijdens het racen met zo’n GT3-auto hoeft hij niet te denken aan het continu laden van zijn batterij en kan hij veel meer op zijn instinct afgaan", aldus Jos Verstappen.

Verschil met de Formule 1

In de Formule 1 is het energiemanagement een continu proces van laden en ontladen binnen één ronde, terwijl een GT3-auto een veel stabielere vermogensafgifte heeft. Verstappen uitte eerder al forse kritiek op de nieuwe Formule 1-auto's, die hij omschreef als Formule E op steroïden vanwege de zware focus op elektrische systemen. Zijn vader stelt dat het pure racen daardoor naar de achtergrond is verdwenen. "Dat mis je nu in de Formule 1. Zo houdt hij er nog een beetje plezier in", verklaart ten slotte hij over de uitstapjes naar de Nürburgring.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Jos Verstappen Nürburgring Nordschleife

