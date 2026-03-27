Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies geeft toe dat zijn renstal de nieuwe RB22 nog niet volledig doorgrondt. De Fransman, die sinds juli vorig jaar aan het roer staat bij het team, erkent dat er nog veel werk verzet moet worden om de aansluiting bij de concurrentie te vinden.

De Formule 1 kent dit seizoen compleet nieuwe technische reglementen, wat bij de teams voor de nodige hoofdbrekens zorgt. De RB22, uitgerust met de nieuwe Red Bull Ford DM01 V6-turbomotor, beschikt over actieve aerodynamica en een krachtbron waarbij het vermogen voor de helft uit de verbrandingsmotor en voor de helft uit het elektrische systeem komt. Naast deze complexe systemen kampt het team met gewichtsproblemen. Uit gelekte gegevens van de autosportbond FIA, verzameld tijdens de eerdere race in China, is gebleken dat de bolide van Red Bull zo'n dertig kilogram boven het minimumgewicht zit.

Gat naar de top dichten

Mekies benadrukt dat Red Bull het gat naar de topteams nog moet zien te dichten. "We zitten er ver vanaf en missen behoorlijk wat performance", zo citeert Motorsport.com Mekies. "Ik denk dat je dat ook hoort in de reacties van onze coureurs." Momenteel wordt het constructeurskampioenschap aangevoerd door Mercedes, dat na de eerste races al 98 punten heeft verzameld. Ferrari volgt daarachter op de tweede plaats met 67 punten. Voor de coureurs van Red Bull, Max Verstappen en debutant Isack Hadjar, betekent dit dat zij voorlopig in de achtervolging moeten op mannen als kampioenschapsleider George Russell en Charles Leclerc.

Niet goed begrijpen

De zoektocht naar de juiste afstelling van de RB22 lijkt zich ook dit weekend voort te zetten op het Suzuka International Racing Course. "Er zijn waarschijnlijk bepaalde aspecten van de auto die we nog niet goed hebben benut of nog niet volledig begrijpen. Dat is het werk dat we nu moeten doen in de komende uren, dagen en waarschijnlijk weken om weer op het niveau te komen waar we willen zijn. Het is duidelijk dat wanneer je met Max praat, wanneer je met Isack praat, ze geen auto hebben waarmee ze kunnen pushen. In zo'n situatie hebben we in het verleden gezien - ook vorig jaar - dat je veel rondetijd verliest. Hoeveel daarvan we morgen kunnen terugwinnen? Dat is nu moeilijk te zeggen. Het hangt ervan af of wat we missen puur in de balans zit, of dat er fundamentelere zaken zijn die we moeten oplossen", zo besluit hij.

