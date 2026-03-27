Monaghan niet tevreden na vrijdag in Japan: "Snelheid niet wat we verwachten"
Paul Monaghan erkent dat de formatie uit Milton Keynes nog flink wat werk te verzetten heeft na de eerste trainingen op Suzuka. De Brit stelt dat de huidige snelheid van de RB22 niet voldoet aan de verwachtingen en dat de rondetijden simpelweg niet goed genoeg zijn.
Hoewel Red Bull met een aanzienlijk pakket aan vernieuwingen naar het Aziatische circuit is afgereisd, vertaalde zich dat op de vrijdag nog niet direct naar de bovenste plekken op de ranglijst. Max Verstappen eindigde de tweede sessie op de tiende positie, op een aanzienlijke achterstand van ruim 1,3 seconden op de snelste man van de dag, Oscar Piastri. Ook de Mercedessen van George Russell en Kimi Antonelli oogden gedurende de dag sterker dan de regerend wereldkampioen, die in de eerste training niet verder kwam dan de zevende tijd.
Grote upgrades
Ondanks de tegenvallende klassering is Monaghan wel te spreken over de nieuwe onderdelen die op de auto zijn geschroefd. Het team introduceerde onder meer een herziene sidepod-inlaat, een aangepaste engine cover en een vernieuwde vloer om meer downforce te genereren. "De upgrades die we hebben meegenomen zijn behoorlijk groot, dus dank aan iedereen op de fabriek om ze hier te krijgen, want dat was een enorme inspanning. De upgrades werken, maar nu moeten we de andere aspecten van de auto oplossen", aldus de topman van Red Bull.
Problemen met balans
De focus voor de zaterdag ligt nu op het finetunen van de balans. Verstappen klaagde gedurende de sessies over bizar onderstuur en een gebrek aan grip, wat ook door Monaghan wordt bevestigd. "Je kunt aan onze snelheid zien dat de auto niet presteert volgens de gebruikelijke standaarden die we onszelf stellen en onze rondetijd is niet goed. Het was behoorlijk uitdagend, maar we hebben een aantal problemen met de auto vastgesteld en we moeten met name werken aan het verbeteren van de balans en de grip", zo stelt hij. Volgens data van de long-runs verliest de auto vooral veel tijd in de medium-speed secties en de Spoon-bocht. "Nu gaat het erom alle problemen te bevestigen en ze voldoende te begrijpen om effectieve aanpassingen te kunnen maken voor morgen", zo legt Monaghan uit.
