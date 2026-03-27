Red Bull Racing heeft een moeizame start beleefd aan het raceweekend in Japan. Volgens Hannah Schmitz, Head of Race Strategy bij de Oostenrijkse renstal, is de snelheid van de RB22 momenteel niet waar het team had gehoopt te staan. Dat laat zij weten na afloop van de eerste trainingsdag op het circuit van Suzuka.

Tijdens de tweede vrije training op vrijdag kwam Max Verstappen niet verder dan de tiende tijd, op ruim een seconde achterstand van de snelste man van de dag, Oscar Piastri. Schmitz erkent dat het team werk aan de winkel heeft om het gat naar de concurrentie te dichten. "Het is een beetje een zware dag voor ons geweest vandaag. Onze snelheid is niet waar we willen dat die is", aldus Schmitz.

Nieuw asfalt

Een van de grootste uitdagingen dit weekend is de opnieuw geasfalteerde baan. Voor dit seizoen is de volledige West Course van het Suzuka Circuit aangepakt, wat zorgt voor nieuwe variabelen wat betreft de bandenslijtage en grip. Schmitz ziet echter ook kansen in de stabiele weersomstandigheden van dit weekend. "Suzuka brengt dit weekend vrij consistente omstandigheden met zich mee in alle sessies, wat betekent dat we een aantal echt nuttige gegevens kunnen krijgen om ons te helpen met al onze analyses", stelt de strategische topvrouw. Vooral de data over de banden is cruciaal voor de strategen van Red Bull, zeker omdat Pirelli de hardste compounds heeft meegebracht naar Japan. Schmitz benadrukt het belang van deze informatie voor de rest van het weekend: "Veel van de baan is opnieuw geasfalteerd, dus er valt veel voor ons te leren in de rest van het weekend."

Blik op de kwalificatie en race

Ondanks de achterstand en de klachten van Verstappen over een gebrek aan balans, blijft het team in de 'Operations Room' hard werken aan simulaties om de juiste koers te bepalen. De focus ligt nu volledig op het verbeteren van de prestaties voor de zaterdag. "We hopen op een betere dag morgen", besluit Schmitz. De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan begint zaterdagochtend om 07:00 uur Nederlandse tijd. Hoewel het zaterdag naar verwachting droog blijft, is er voor de race op zondag een reële kans op regenbuien.