Red Bull worstelt met snelheid in Japan: 'Een zware dag, dit is niet waar we willen zijn'
Red Bull Racing heeft een moeizame start beleefd aan het raceweekend in Japan. Volgens Hannah Schmitz, Head of Race Strategy bij de Oostenrijkse renstal, is de snelheid van de RB22 momenteel niet waar het team had gehoopt te staan. Dat laat zij weten na afloop van de eerste trainingsdag op het circuit van Suzuka.
Tijdens de tweede vrije training op vrijdag kwam Max Verstappen niet verder dan de tiende tijd, op ruim een seconde achterstand van de snelste man van de dag, Oscar Piastri. Schmitz erkent dat het team werk aan de winkel heeft om het gat naar de concurrentie te dichten. "Het is een beetje een zware dag voor ons geweest vandaag. Onze snelheid is niet waar we willen dat die is", aldus Schmitz.
Nieuw asfalt
Een van de grootste uitdagingen dit weekend is de opnieuw geasfalteerde baan. Voor dit seizoen is de volledige West Course van het Suzuka Circuit aangepakt, wat zorgt voor nieuwe variabelen wat betreft de bandenslijtage en grip. Schmitz ziet echter ook kansen in de stabiele weersomstandigheden van dit weekend. "Suzuka brengt dit weekend vrij consistente omstandigheden met zich mee in alle sessies, wat betekent dat we een aantal echt nuttige gegevens kunnen krijgen om ons te helpen met al onze analyses", stelt de strategische topvrouw. Vooral de data over de banden is cruciaal voor de strategen van Red Bull, zeker omdat Pirelli de hardste compounds heeft meegebracht naar Japan. Schmitz benadrukt het belang van deze informatie voor de rest van het weekend: "Veel van de baan is opnieuw geasfalteerd, dus er valt veel voor ons te leren in de rest van het weekend."
Blik op de kwalificatie en race
Ondanks de achterstand en de klachten van Verstappen over een gebrek aan balans, blijft het team in de 'Operations Room' hard werken aan simulaties om de juiste koers te bepalen. De focus ligt nu volledig op het verbeteren van de prestaties voor de zaterdag. "We hopen op een betere dag morgen", besluit Schmitz. De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan begint zaterdagochtend om 07:00 uur Nederlandse tijd. Hoewel het zaterdag naar verwachting droog blijft, is er voor de race op zondag een reële kans op regenbuien.
Aanbevolen door de redactie
Verstappen heeft het gehad met de Red Bull-auto: "Het is echt ongelofelijk"
FIA deelt formele waarschuwing uit, Verstappen op enorme achterstand in Japan | GPFans News
Hadjar benoemt lichtpuntje voor hemzelf en Verstappen in tot nu toe zwaar F1-weekend
Alonso bevestigt geboorte eerste kind, landt uren later in Japan voor VT2: "Nacht overgeslagen"
Verstappen heeft het gehad met de Red Bull-auto: "Het is echt ongelofelijk"
- 14 minuten geleden
- 5
Toto Wolff laat zich verleiden tot potje touwtjespringen na verwarring bij Russell
- 47 minuten geleden
FIA deelt formele waarschuwing uit, Verstappen op enorme achterstand in Japan | GPFans News
- 1 uur geleden
Hadjar benoemt lichtpuntje voor hemzelf en Verstappen in tot nu toe zwaar F1-weekend
- 1 uur geleden
Red Bull worstelt met snelheid in Japan: 'Een zware dag, dit is niet waar we willen zijn'
- 2 uur geleden
'Verstappen rijdt niet lang meer voor Red Bull, Horner verdient excuses'
- 2 uur geleden
- 3
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Japan
- 25 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart