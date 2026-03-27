FIA ziet incident tussen Colapinto en Verstappen in Japan en trekt conclusie
Max Verstappen heeft zich op de vrijdag van de F1 Grand Prix van Japan twee keer moeten melden bij de stewards. Eerst vond er een incident plaats met Lewis Hamilton in VT1, alvorens de Red Bull-coureur Franco Colapinto tegenkwam in VT2. De FIA is tot een conclusie gekomen na een onderzoek.
De stewards hadden het druk tijdens de vrije trainingen op het Suzuka International Racing Course. In de openingssessie werd Carlos Sainz onderzocht voor onnodig langzaam rijden voor Liam Lawson. Alexander Albon crashte in de slotfase van de eerste training in de zijkant van de Cadillac van Sergio Pérez. Ondertussen werd Verstappen geblokkeerd door Lewis Hamilton op het rechte stuk tussen Spoon Curve en de 130R. De drie verschillende incidenten bleven ieder onbestraft.
Verstappen werd na de tweede vrije training opnieuw op het matje geroepen. Samen met een vertegenwoordiger van Red Bull Racing ging hij naar de stewards om zijn kant van het verhaal te doen, nadat hij door Franco Colapinto was opgehouden. Het gebeurde opnieuw bij de 130R. De Argentijn werd onderzocht voor het mogelijk overtreden van Artikel 4.1.1 van sectie B, waarin staat "coureurs die deelnemen aan een getimede sessie, die in de ogen van de stewards onnodig op het circuit stoppen of onnodig een andere coureur ophouden, penalty's kan krijgen".
De stewards hebben besloten een formele waarschuwing uit te delen aan de Alpine-coureur. Colapinto was meermaals erop geattendeerd via de boardradio dat Verstappen eraan kwam, maar hij bleef midden op de baan zijn banden opwarmen. Hij heeft de fout toegegeven. Verstappen legde uit dat hij had verwacht dat Colapinto naar links zou gaan om hem erlangs te laten, maar dat gebeurde niet en dus moest de Limburger een snelle ronde afhaken.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
F1-data laat schrikbarend snelheidsverlies zien in befaamde 130R tijdens vrije trainingen
- 2 uur geleden
- 4
Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2
- Vandaag 07:50
- 8
Verstappen baalt na vrijdagtrainingen in Japan: "Het was niet erg goed om eerlijk te zijn"
- Vandaag 08:49
- 5
Viaplay-commentator komt op voor weggestuurde journalist: "Totaal onacceptabel van Verstappen"
- Vandaag 05:57
- 13
LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Japan: Piastri en Antonelli bovenaan, onderzoek naar Verstappen
- Vandaag 06:31
- 5
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen heeft het gehad met de Red Bull-auto: "Het is echt ongelofelijk"
FIA deelt formele waarschuwing uit, Verstappen op enorme achterstand in Japan | GPFans News
Hadjar benoemt lichtpuntje voor hemzelf en Verstappen in tot nu toe zwaar F1-weekend
Alonso bevestigt geboorte eerste kind, landt uren later in Japan voor VT2: "Nacht overgeslagen"
Net binnen
Verstappen heeft het gehad met de Red Bull-auto: "Het is echt ongelofelijk"
- 14 minuten geleden
- 5
Toto Wolff laat zich verleiden tot potje touwtjespringen na verwarring bij Russell
- 47 minuten geleden
FIA deelt formele waarschuwing uit, Verstappen op enorme achterstand in Japan | GPFans News
- 1 uur geleden
Hadjar benoemt lichtpuntje voor hemzelf en Verstappen in tot nu toe zwaar F1-weekend
- 1 uur geleden
Red Bull worstelt met snelheid in Japan: 'Een zware dag, dit is niet waar we willen zijn'
- 2 uur geleden
'Verstappen rijdt niet lang meer voor Red Bull, Horner verdient excuses'
- 2 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Japan
- 25 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart