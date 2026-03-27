Verstappen and Colapinto

FIA ziet incident tussen Colapinto en Verstappen in Japan en trekt conclusie

Verstappen and Colapinto — Foto: © IMAGO x GPFANS

FIA ziet incident tussen Colapinto en Verstappen in Japan en trekt conclusie

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen heeft zich op de vrijdag van de F1 Grand Prix van Japan twee keer moeten melden bij de stewards. Eerst vond er een incident plaats met Lewis Hamilton in VT1, alvorens de Red Bull-coureur Franco Colapinto tegenkwam in VT2. De FIA is tot een conclusie gekomen na een onderzoek.

De stewards hadden het druk tijdens de vrije trainingen op het Suzuka International Racing Course. In de openingssessie werd Carlos Sainz onderzocht voor onnodig langzaam rijden voor Liam Lawson. Alexander Albon crashte in de slotfase van de eerste training in de zijkant van de Cadillac van Sergio Pérez. Ondertussen werd Verstappen geblokkeerd door Lewis Hamilton op het rechte stuk tussen Spoon Curve en de 130R. De drie verschillende incidenten bleven ieder onbestraft.

Artikel 4.1.1 van sectie B

Verstappen werd na de tweede vrije training opnieuw op het matje geroepen. Samen met een vertegenwoordiger van Red Bull Racing ging hij naar de stewards om zijn kant van het verhaal te doen, nadat hij door Franco Colapinto was opgehouden. Het gebeurde opnieuw bij de 130R. De Argentijn werd onderzocht voor het mogelijk overtreden van Artikel 4.1.1 van sectie B, waarin staat "coureurs die deelnemen aan een getimede sessie, die in de ogen van de stewards onnodig op het circuit stoppen of onnodig een andere coureur ophouden, penalty's kan krijgen".

De stewards hebben besloten een formele waarschuwing uit te delen aan de Alpine-coureur. Colapinto was meermaals erop geattendeerd via de boardradio dat Verstappen eraan kwam, maar hij bleef midden op de baan zijn banden opwarmen. Hij heeft de fout toegegeven. Verstappen legde uit dat hij had verwacht dat Colapinto naar links zou gaan om hem erlangs te laten, maar dat gebeurde niet en dus moest de Limburger een snelle ronde afhaken.

