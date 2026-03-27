Wheatley in Audi F1 jacket edited next to Newey in Aston Martin kit with a racing green background

De la Rosa doorbreekt stilte over Newey en geruchten Wheatley: "Totaal niet gelukkig"

Wheatley in Audi F1 jacket edited next to Newey in Aston Martin kit with a racing green background — Foto: © IMAGO x GPFANS

De la Rosa doorbreekt stilte over Newey en geruchten Wheatley: "Totaal niet gelukkig"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Pedro de la Rosa, voormalig F1-podiumfinisher en ambassadeur van Aston Martin, heeft gereageerd op de aanhoudende geruchten over een mogelijke komst van Jonathan Wheatley naar de renstal uit Silverstone. Wheatley vertrok onlangs plotseling bij het team van Audi, wat de speculaties aanwakkerde dat hij de nieuwe teambaas zou worden bij Aston Martin. Hiermee zou Adrian Newey ontlast kunnen worden, die momenteel de rol van interim-teambaas combineert met zijn technische werkzaamheden als uitvoerend technisch partner en ontwerper.

In een gesprek met Sky Sports F1 kreeg De la Rosa de vraag of de komst van Wheatley de sleutel is om Newey te laten focussen op zijn technische kwaliteiten. De Spanjaard hield echter vast aan de huidige koers van het team. "We zijn tevreden met wat we hebben en hoe we het team hebben georganiseerd. Adrian is de teambaas, maar hij is meer dan een teambaas. Hij is feitelijk een technisch uitvoerend partner, en dat zal dus hetzelfde blijven", begon De la Rosa.

Stabiliteit binnen de organisatie

Hoewel Wheatley per direct weg is bij Audi, wil De la Rosa niet te veel kwijt over de situatie van de Brit. "Jonathan is vertrokken. We zouden eigenlijk geen commentaar moeten geven op dingen die gebeuren. We weten niet waarom hij is vertrokken en we kennen de situatie niet echt. Het enige wat we echt weten, is dat we een teambaas hebben en dat is Adrian Newey. Dat zal onveranderd blijven", zei hij stellig. De roep om stabiliteit is groot bij Aston Martin, dat in zijn vijfjarige geschiedenis onder de huidige naam al vier verschillende teambazen heeft versleten. "We moeten in onze structuur geloven en deze niet meer veranderen", zo klinkt het bij de ambassadeur.

Geruchten over Wheatley

Op de directe vraag of Wheatley naar Aston Martin komt, antwoordde De la Rosa ontwijkend. "Vooralsnog niet. We zouden geen commentaar moeten geven op geruchten en speculaties. We moeten ook respectvol zijn voor wat Jonathan in de toekomst wil gaan doen." Momenteel rust de dagelijkse leiding op het circuit bij Chief Trackside Officer Mike Krack, terwijl Newey de overkoepelende leiding behoudt. De geruchten blijven echter hardnekkig dat Wheatley na een waarschijnlijk verplichte verlofperiode, of gardening leave zoals de Britten dat mooi zeggen, de overstap naar Aston Martin zal maken.

Technische problemen en transparantie

De speculaties over een managementwissel komen op een moment dat Aston Martin een dramatische start van het seizoen beleeft. Het team staat momenteel onderaan in het constructeurskampioenschap met nul punten, terwijl Mercedes met George Russell en Kimi Antonelli de ranglijst aanvoert. De AMR26 kampt met hevige vibraties van de nieuwe Honda-krachtbron, die niet alleen de hybride-batterijen beschadigen, maar ook zorgen baren over de gezondheid van de coureurs. Fernando Alonso en Lance Stroll zouden zich druk maken om het feit dat de trillingen permanente zenuwschade kunnen veroorzaken.

Ondanks de crisis benadrukt De la Rosa dat het team open kaart moet spelen naar de buitenwereld. "Je moet het publiek en de mensen onder ogen komen. Wanneer dingen goed gaan en wanneer dingen misgaan, moet je er ook zijn en uitleg geven." Volgens de Spanjaard is het essentieel om uit te leggen waarom de auto momenteel snelheid tekortkomt. "Het is erg belangrijk om heel transparant te zijn en de zaken op een goede manier uit te leggen, want de mensen willen begrijpen waarom we zo traag zijn. We zijn niet blij, maar ze moeten ook weten dat we vechten en dat we er totaal niet gelukkig mee zijn. Er is geen tijd om gefrustreerd of teleurgesteld te zijn. We moeten gewoon hard werken, harder dan wie dan ook, en met een zeer goede strategie", zo besloot hij.

Aston Martin Adrian Newey Jonathan Wheatley Pedro de la Rosa

Verstappen krijgt grootste upgradepakket van iedereen in Japan, nieuwe batterij voor Norris

Stroll krijgt vraag over pijn in de auto: "Kunnen een halve race rijden"

Hülkenberg was ook verrast door plotseling vertrek Wheatley: "Oh shit!"

Marko heeft contact met Newey: "Het gaat niet goed met hem"

Voormalig Red Bull-topman contacteert Newey: "Het gaat niet goed met hem"

Plotseling vertrek Wheatley roept vragen op: 'Hij was wel een halve teambaas'

Net binnen

09:29
FIA ziet incident tussen Colapinto en Verstappen in Japan en trekt conclusie
08:49
Verstappen baalt na vrijdagtrainingen in Japan: "Het was niet erg goed om eerlijk te zijn"
08:34
Albon begrijpt kritische houding Verstappen: "Hij wil in de best mogelijke auto rijden"
08:00
Verstappen op enorme achterstand in Japan, Piastri het snelst in tweede training
07:50
Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Albon begrijpt kritische houding Verstappen: "Hij wil in de best mogelijke auto rijden" Max Verstappen

Albon begrijpt kritische houding Verstappen: "Hij wil in de best mogelijke auto rijden"

1 uur geleden
Verstappen op enorme achterstand in Japan, Piastri het snelst in tweede training Samenvatting VT2

Verstappen op enorme achterstand in Japan, Piastri het snelst in tweede training

1 uur geleden 3
Russell snelste in VT1 Japan ondanks 'idioot' Pérez, Verstappen komt acht tienden tekort Samenvatting VT1

Russell snelste in VT1 Japan ondanks 'idioot' Pérez, Verstappen komt acht tienden tekort

Vandaag 04:34
Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

24 maart 2026 12:20 10
