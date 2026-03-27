Pedro de la Rosa, voormalig F1-podiumfinisher en ambassadeur van Aston Martin, heeft gereageerd op de aanhoudende geruchten over een mogelijke komst van Jonathan Wheatley naar de renstal uit Silverstone. Wheatley vertrok onlangs plotseling bij het team van Audi, wat de speculaties aanwakkerde dat hij de nieuwe teambaas zou worden bij Aston Martin. Hiermee zou Adrian Newey ontlast kunnen worden, die momenteel de rol van interim-teambaas combineert met zijn technische werkzaamheden als uitvoerend technisch partner en ontwerper.

In een gesprek met Sky Sports F1 kreeg De la Rosa de vraag of de komst van Wheatley de sleutel is om Newey te laten focussen op zijn technische kwaliteiten. De Spanjaard hield echter vast aan de huidige koers van het team. "We zijn tevreden met wat we hebben en hoe we het team hebben georganiseerd. Adrian is de teambaas, maar hij is meer dan een teambaas. Hij is feitelijk een technisch uitvoerend partner, en dat zal dus hetzelfde blijven", begon De la Rosa.

Artikel gaat verder onder video

Stabiliteit binnen de organisatie

Hoewel Wheatley per direct weg is bij Audi, wil De la Rosa niet te veel kwijt over de situatie van de Brit. "Jonathan is vertrokken. We zouden eigenlijk geen commentaar moeten geven op dingen die gebeuren. We weten niet waarom hij is vertrokken en we kennen de situatie niet echt. Het enige wat we echt weten, is dat we een teambaas hebben en dat is Adrian Newey. Dat zal onveranderd blijven", zei hij stellig. De roep om stabiliteit is groot bij Aston Martin, dat in zijn vijfjarige geschiedenis onder de huidige naam al vier verschillende teambazen heeft versleten. "We moeten in onze structuur geloven en deze niet meer veranderen", zo klinkt het bij de ambassadeur.

Related image

Geruchten over Wheatley

Op de directe vraag of Wheatley naar Aston Martin komt, antwoordde De la Rosa ontwijkend. "Vooralsnog niet. We zouden geen commentaar moeten geven op geruchten en speculaties. We moeten ook respectvol zijn voor wat Jonathan in de toekomst wil gaan doen." Momenteel rust de dagelijkse leiding op het circuit bij Chief Trackside Officer Mike Krack, terwijl Newey de overkoepelende leiding behoudt. De geruchten blijven echter hardnekkig dat Wheatley na een waarschijnlijk verplichte verlofperiode, of gardening leave zoals de Britten dat mooi zeggen, de overstap naar Aston Martin zal maken.

Related image

Technische problemen en transparantie

De speculaties over een managementwissel komen op een moment dat Aston Martin een dramatische start van het seizoen beleeft. Het team staat momenteel onderaan in het constructeurskampioenschap met nul punten, terwijl Mercedes met George Russell en Kimi Antonelli de ranglijst aanvoert. De AMR26 kampt met hevige vibraties van de nieuwe Honda-krachtbron, die niet alleen de hybride-batterijen beschadigen, maar ook zorgen baren over de gezondheid van de coureurs. Fernando Alonso en Lance Stroll zouden zich druk maken om het feit dat de trillingen permanente zenuwschade kunnen veroorzaken.

Ondanks de crisis benadrukt De la Rosa dat het team open kaart moet spelen naar de buitenwereld. "Je moet het publiek en de mensen onder ogen komen. Wanneer dingen goed gaan en wanneer dingen misgaan, moet je er ook zijn en uitleg geven." Volgens de Spanjaard is het essentieel om uit te leggen waarom de auto momenteel snelheid tekortkomt. "Het is erg belangrijk om heel transparant te zijn en de zaken op een goede manier uit te leggen, want de mensen willen begrijpen waarom we zo traag zijn. We zijn niet blij, maar ze moeten ook weten dat we vechten en dat we er totaal niet gelukkig mee zijn. Er is geen tijd om gefrustreerd of teleurgesteld te zijn. We moeten gewoon hard werken, harder dan wie dan ook, en met een zeer goede strategie", zo besloot hij.

