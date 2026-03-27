LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Japan: Piastri en Antonelli bovenaan, onderzoek naar Verstappen
We zitten om 7:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de tweede van drie vrije trainingen op het Suzuka International Racing Course. De F1 Grand Prix van Japan is de derde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de negentiende keer geracet op de baan in de prefectuur Mie. De temperatuur is een aangename 19°C en de zon schijnt. Hoe gaat Max Verstappen het doen ten opzichte van Mercedes, McLaren en Ferrari met het nieuwe Red Bull-upgradepakket? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
De vlag valt
De tweede vrije training op het Suzuka International Racing Course zit erop. Oscar Piastri eindigt als snelste met een 1:30.133. Kimi Antonelli en George Russell zaten met hun Mercedessen op één tiende en twee tienden afstand, respectievelijk. Lando Norris in de andere McLaren was een halve seconde langzamer. Ferrari kwam niet verder dan P5 en P6 voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Max Verstappen maakt de top tien af achter Nico Hülkenberg, Alexander Albon en Ollie Bearman.
Morgen wordt de derde vrije training verreden, alvorens we gaan kwalificeren voor de Grand Prix van Japan. De kwalificatie begint om 7:00 uur Nederlandse tijd. Tot dan!
Norris verbetert in slotfase
Terwijl de rest van de concurrentie op de mediums en de harde compound longruns doen, doet Lando Norris nog een poging op de softs. Het levert hem voorlopig de vierde tijd op met een 1:30.649. Hij is een halve seconde langzamer dan ploegmaatje Oscar Piastri.
Problemen opgelost bij Bortoleto
Onder luid gejuich en geklap bij Audi rijdt Gabriel Bortoleto naar buiten. De jonge Braziliaan kan toch nog de slotfase van de tweede vrije training doen, nadat de betrouwbaarheidsproblemen zijn opgelost.
Stewards eindelijk klaar met onderzoeken van VT1
De stewards hebben eindelijk hun conclusies getrokken over de drie incidenten van de eerste vrije training.
Foutje van Norris
Lando Norris blokkeert zijn rechtervoorwiel compleet richting de Casio Triangle, de laatste chicane. Die flatspot zal de regerend wereldkampioen nog wel even voelen gedurende deze longrun.
Racesimulaties
De kwalificatieruns lijken erop te zitten. Oscar Piastri, Kimi Antonelli en George Russell vinden we nu op de mediums, terwijl Max Verstappen naar de harde compound is gewisseld.
Stand met nog 20 minuten te gaan
- Piastri
- Antonelli
- Russell
- Leclerc
- Hamilton
- Norris
- Hülkenberg
- Albon
- Bearman
- Verstappen
- Ocon
- Lawson
- Sainz
- Gasly
- Hadjar
- Colapinto
- Bottas
- Pérez
- Alonso
- Stroll
- Lindblad (geen tijd / versnellingsbakprobleem)
- Bortoleto (geen tijd / onbekend probleem)
Verstappen zakt naar P10
Lewis Hamilton verbetert met een 1:30.980 en ligt nu vijfde. Lando Norris is eindelijk naar buiten gekomen na hydraulische problemen voor de McLaren. Met een 1:31.430 vinden we hem nu op P6. Hij poogt nog een pushronde te doen, maar gaat wijd in Spoon Curve. Ollie Bearman duikt onder de tijd door van Max Verstappen, die ondertussen naar P10 is gezakt.
Verstappen klaagt op de boardradio
Max Verstappen is niet tevreden met de wegligging van de Red Bull RB22. "Ja, het onderstuur dat ik heb, is ongelooflijk. Ik kom naar binnen", klinkt het richting race-engineer Gianpiero Lambiase.
Verstappen komt niet verder dan P8
George Russell voltooit zijn pushronde op de softs en komt met een 1:30.338 op de derde positie terecht, twee tienden achter Oscar Piastri en Kimi Antonelli. Charles Leclerc en Lewis Hamilton hebben een flinke achterstand van bijna een seconde, maar het gat tussen Piastri en Mercedes naar Max Verstappen is nog groter. De Red Bull-coureur doet dan wel een pushronde, maar een 1:31.509 bezorgt hem slechts de achtste plek. Hij is 1.376 seconde langzamer dan Piastri.
Leclerc moet ronde afhaken
Oscar Piastri gaat bijna een seconde sneller op de softs. De McLaren-coureur zet een 1:30.133 neer. Kimi Antonelli gaat richting de tweede stek op 0.092 seconde achterstand. Charles Leclerc was bezig met een pushronde, maar maakt een enorme drift mee in de S-bochten en haakt zijn ronde dus af.
Stewards starten onderzoek
Terwijl we nog wachten op uitslagen van de onderzoeken van de eerste vrije training, meldt de FIA dat er een onderzoek naar Franco Colapinto en Max Verstappen wordt gestart na VT2. De Argentijn zou de viervoudig wereldkampioen hebben opgehouden in de 130R.
Ondertussen komen de softs tevoorschijn en dus kunnen we een boel verbeteringen verwachten.
Stand na eerste runs
- Leclerc
- Piastri
- Russell
- Antonelli
- Hamilton
- Lawson
- Hülkenberg
- Verstappen
- Hadjar
- Gasly
- Albon
- Sainz
- Ocon
- Colapinto
- Bearman
- Bottas
- Stroll
- Alonso
- Lindblad (geen tijd / versnellingsbakprobleem)
- Bortoleto (geen tijd / nog onbekend probleem)
- Norris (geen tijd / hydraulisch probleem)
- Pérez (geen tijd / reparaties na crash Albon in VT1)
Leclerc stijgt naar eerste positie
Charles Leclerc zet de snelste ronde neer van iedereen richting het einde van zijn longrun op de mediums. Met een 1:31.019 duikt hij 0.048 seconde onder Oscar Piastri. George Russell verbetert met een 1:31.136 en staat nu derde.
Incident met Verstappen genoteerd
De stewards hebben een incident tussen Franco Colapinto en Max Verstappen genoteerd, vanwege mogelijk onvoorspelbaar rijgedrag in de buurt van de 130R.
