De tweede vrije training op het Suzuka International Racing Course zit erop. Oscar Piastri eindigt als snelste met een 1:30.133. Kimi Antonelli en George Russell zaten met hun Mercedessen op één tiende en twee tienden afstand, respectievelijk. Lando Norris in de andere McLaren was een halve seconde langzamer. Ferrari kwam niet verder dan P5 en P6 voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Max Verstappen maakt de top tien af achter Nico Hülkenberg, Alexander Albon en Ollie Bearman.

Morgen wordt de derde vrije training verreden, alvorens we gaan kwalificeren voor de Grand Prix van Japan. De kwalificatie begint om 7:00 uur Nederlandse tijd. Tot dan!