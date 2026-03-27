Oscar Piastri drives his McLaren around the Bahrain circuit

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Japan: Piastri en Antonelli bovenaan, onderzoek naar Verstappen

Oscar Piastri drives his McLaren around the Bahrain circuit — Foto: © IMAGO
LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Japan: Piastri en Antonelli bovenaan, onderzoek naar Verstappen

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 7:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de tweede van drie vrije trainingen op het Suzuka International Racing Course. De F1 Grand Prix van Japan is de derde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de negentiende keer geracet op de baan in de prefectuur Mie. De temperatuur is een aangename 19°C en de zon schijnt. Hoe gaat Max Verstappen het doen ten opzichte van Mercedes, McLaren en Ferrari met het nieuwe Red Bull-upgradepakket? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Japan

2h ago

07:00

De vlag valt

De tweede vrije training op het Suzuka International Racing Course zit erop. Oscar Piastri eindigt als snelste met een 1:30.133. Kimi Antonelli en George Russell zaten met hun Mercedessen op één tiende en twee tienden afstand, respectievelijk. Lando Norris in de andere McLaren was een halve seconde langzamer. Ferrari kwam niet verder dan P5 en P6 voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Max Verstappen maakt de top tien af achter Nico Hülkenberg, Alexander Albon en Ollie Bearman.

Morgen wordt de derde vrije training verreden, alvorens we gaan kwalificeren voor de Grand Prix van Japan. De kwalificatie begint om 7:00 uur Nederlandse tijd. Tot dan!

2h ago

06:56

Norris verbetert in slotfase

Terwijl de rest van de concurrentie op de mediums en de harde compound longruns doen, doet Lando Norris nog een poging op de softs. Het levert hem voorlopig de vierde tijd op met een 1:30.649. Hij is een halve seconde langzamer dan ploegmaatje Oscar Piastri.

2h ago

06:55

Problemen opgelost bij Bortoleto

Onder luid gejuich en geklap bij Audi rijdt Gabriel Bortoleto naar buiten. De jonge Braziliaan kan toch nog de slotfase van de tweede vrije training doen, nadat de betrouwbaarheidsproblemen zijn opgelost.

2h ago

06:54

Stewards eindelijk klaar met onderzoeken van VT1

De stewards hebben eindelijk hun conclusies getrokken over de drie incidenten van de eerste vrije training.

F1 GP Japan: Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2

F1 GP Japan: Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2 - GPFans.com

De FIA had het er maar druk mee na de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Japan. Maar liefst drie incidenten werden onder de loep genomen,...

2h ago

06:49

Foutje van Norris

Lando Norris blokkeert zijn rechtervoorwiel compleet richting de Casio Triangle, de laatste chicane. Die flatspot zal de regerend wereldkampioen nog wel even voelen gedurende deze longrun.

2h ago

06:45

Racesimulaties

De kwalificatieruns lijken erop te zitten. Oscar Piastri, Kimi Antonelli en George Russell vinden we nu op de mediums, terwijl Max Verstappen naar de harde compound is gewisseld.

2h ago

06:41

Stand met nog 20 minuten te gaan

  1. Piastri
  2. Antonelli
  3. Russell
  4. Leclerc
  5. Hamilton
  6. Norris
  7. Hülkenberg
  8. Albon
  9. Bearman
  10. Verstappen
  11. Ocon
  12. Lawson
  13. Sainz
  14. Gasly
  15. Hadjar
  16. Colapinto
  17. Bottas
  18. Pérez
  19. Alonso
  20. Stroll
  21. Lindblad (geen tijd / versnellingsbakprobleem)
  22. Bortoleto (geen tijd / onbekend probleem)

2h ago

06:40

Verstappen zakt naar P10

Lewis Hamilton verbetert met een 1:30.980 en ligt nu vijfde. Lando Norris is eindelijk naar buiten gekomen na hydraulische problemen voor de McLaren. Met een 1:31.430 vinden we hem nu op P6. Hij poogt nog een pushronde te doen, maar gaat wijd in Spoon Curve. Ollie Bearman duikt onder de tijd door van Max Verstappen, die ondertussen naar P10 is gezakt.

2h ago

06:35

Verstappen klaagt op de boardradio

Max Verstappen is niet tevreden met de wegligging van de Red Bull RB22. "Ja, het onderstuur dat ik heb, is ongelooflijk. Ik kom naar binnen", klinkt het richting race-engineer Gianpiero Lambiase.

2h ago

06:33

Verstappen komt niet verder dan P8

George Russell voltooit zijn pushronde op de softs en komt met een 1:30.338 op de derde positie terecht, twee tienden achter Oscar Piastri en Kimi Antonelli. Charles Leclerc en Lewis Hamilton hebben een flinke achterstand van bijna een seconde, maar het gat tussen Piastri en Mercedes naar Max Verstappen is nog groter. De Red Bull-coureur doet dan wel een pushronde, maar een 1:31.509 bezorgt hem slechts de achtste plek. Hij is 1.376 seconde langzamer dan Piastri.

2h ago

06:28

Leclerc moet ronde afhaken

Oscar Piastri gaat bijna een seconde sneller op de softs. De McLaren-coureur zet een 1:30.133 neer. Kimi Antonelli gaat richting de tweede stek op 0.092 seconde achterstand. Charles Leclerc was bezig met een pushronde, maar maakt een enorme drift mee in de S-bochten en haakt zijn ronde dus af.

2h ago

06:25

Stewards starten onderzoek

Terwijl we nog wachten op uitslagen van de onderzoeken van de eerste vrije training, meldt de FIA dat er een onderzoek naar Franco Colapinto en Max Verstappen wordt gestart na VT2. De Argentijn zou de viervoudig wereldkampioen hebben opgehouden in de 130R.

Ondertussen komen de softs tevoorschijn en dus kunnen we een boel verbeteringen verwachten.

2h ago

06:21

Stand na eerste runs

  1. Leclerc
  2. Piastri
  3. Russell
  4. Antonelli
  5. Hamilton
  6. Lawson
  7. Hülkenberg
  8. Verstappen
  9. Hadjar
  10. Gasly
  11. Albon
  12. Sainz
  13. Ocon
  14. Colapinto
  15. Bearman
  16. Bottas
  17. Stroll
  18. Alonso
  19. Lindblad (geen tijd / versnellingsbakprobleem)
  20. Bortoleto (geen tijd / nog onbekend probleem)
  21. Norris (geen tijd / hydraulisch probleem)
  22. Pérez (geen tijd / reparaties na crash Albon in VT1)

2h ago

06:18

Leclerc stijgt naar eerste positie

Charles Leclerc zet de snelste ronde neer van iedereen richting het einde van zijn longrun op de mediums. Met een 1:31.019 duikt hij 0.048 seconde onder Oscar Piastri. George Russell verbetert met een 1:31.136 en staat nu derde.

2h ago

06:16

Incident met Verstappen genoteerd

De stewards hebben een incident tussen Franco Colapinto en Max Verstappen genoteerd, vanwege mogelijk onvoorspelbaar rijgedrag in de buurt van de 130R.

Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2

Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2

  • 1 uur geleden
Viaplay-commentator komt op voor weggestuurde journalist: "Totaal onacceptabel van Verstappen"

Viaplay-commentator komt op voor weggestuurde journalist: "Totaal onacceptabel van Verstappen"

  • 3 uur geleden
Russell snelste in VT1 Japan ondanks 'idioot' Pérez, Verstappen komt acht tienden tekort

Russell snelste in VT1 Japan ondanks 'idioot' Pérez, Verstappen komt acht tienden tekort

FIA ziet incident tussen Colapinto en Verstappen in Japan en trekt conclusie

FIA ziet incident tussen Colapinto en Verstappen in Japan en trekt conclusie

Verstappen baalt na vrijdagtrainingen in Japan: "Het was niet erg goed om eerlijk te zijn"

Verstappen baalt na vrijdagtrainingen in Japan: "Het was niet erg goed om eerlijk te zijn"

Russell ziet GP Japan als lakmoesproef voor nieuwe F1-auto's: 'Vorig jaar was het supersaai'

Russell ziet GP Japan als lakmoesproef voor nieuwe F1-auto's: 'Vorig jaar was het supersaai'

Albon begrijpt kritische houding Verstappen: "Hij wil in de best mogelijke auto rijden"

Verstappen op enorme achterstand in Japan, Piastri het snelst in tweede training

Russell snelste in VT1 Japan ondanks 'idioot' Pérez, Verstappen komt acht tienden tekort

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

