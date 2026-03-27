Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2

De FIA had het er maar druk mee na de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Japan. Maar liefst drie incidenten werden onder de loep genomen, waaronder die van Max Verstappen en Lewis Hamilton. De stewards hebben hun conclusies getrokken en gedeeld via de officiële kanalen. Ze blijven ook na VT2 nog druk.

Halverwege VT1 op het Suzuka International Racing Course leek Carlos Sainz de Racing Bulls van Liam Lawson erg in de weg te zitten tussen Degner en Spoon Curve. De stewards onderzochten het incident, omdat het een mogelijke overtreding kon zijn van Artikel 1.8.5 van sectie B, waarin staat dat "een Formule 1-auto in geen geval onnodig langzaam, onregelmatig of op een manier mag worden bestuurd die potentieel gevaarlijk kan zijn voor andere coureurs of andere personen". Sainz legde bij de stewards uit dat hij de opdracht had om aan de kant te gaan voor Jak Crawford en dat leidde tot miscommunicatie met Lawson. Er is hier geen straf voor uitgedeeld.

Geen straffen na incidenten eerste vrije training

Ondertussen maakte Alexander Albon een lastige openingssessie mee. Niet alleen stuiterde hij zelf door de grindbak in de tweede Degner en schampte hij de bandenstapels, hij reed ook nog eens in de zijkant van Sergio Pérez. De Williams en de Cadillac liepen allebei schade op. De crash werd door de stewards onderzocht als een mogelijke overtreding van Artikel 2.d van hoofdstuk IV van bijlage L van de International Sporting Code. Hierin staat dat "het veroorzaken van een crash, het herhalen van ernstige fouten of het lijken van gebrek aan controle over de auto bij de stewards wordt gemeld en kan leiden tot het opleggen van straffen". Pérez legde uit dat hij geen waarschuwing had gekregen dat Albon eraan kwam, terwijl Albon verklaarde dat hij dacht dat de Mexicaan ruimte zou laten door de wijde lijn die hij nam door de chicane. Ook hier wordt geen straf voor uitgedeeld.

Net als bij Lawson en Sainz draaide het bij Verstappen en Hamilton om Artikel 1.8.5 van sectie B. De Ferrari-coureur reed langzaam op het rechte stuk tussen Spoon Curve en de 130R, en hij maakte niet duidelijk aan welke kant Verstappen hem voorbij moest. De Limburger moest flink van zijn gas om een crash te vermijden en was zichtbaar geïrriteerd. Dit derde en laatste incident van VT1 blijft eveneens onbestraft.

Verstappen moet zich opnieuw melden

In de openingsfase van de tweede vrije training zaten Franco Colapinto en Verstappen elkaar in de weg bij de 130R. Opnieuw moet de Red Bull-coureur dus naar de stewards op de vrijdag in Japan. Ook de Argentijn is natuurlijk op het matje geroepen bij de FIA.

