close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Stroll, Bahrain, socials

Stroll krijgt vraag over pijn in de auto: "Kunnen een halve race rijden"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Lance Stroll maakt er geen geheim van dat de start van het nieuwe Formule 1-tijdperk voor Aston Martin uiterst pijnlijk verloopt. De Canadees geeft toe dat het besturen van de AMR26 op dit moment een grote uitdaging is, waarbij zowel de fysieke ongemakken als de tegenvallende resultaten hun tol eisen.

De overstap naar de nieuwe Honda-krachtbron en het radicale ontwerp van Adrian Newey hebben vooralsnog niet het gewenste effect gesorteerd. Tijdens de openingsraces in Australië en China eindigde Stroll respectievelijk als zeventiende en achttiende, ver in de achterhoede van het veld. Terwijl Mercedes de seizoensstart domineert met overwinningen voor George Russell en Kimi Antonelli, kampt Aston Martin met fundamentele problemen die het rijden in de nieuwe bolide bemoeilijken.

Pijnlijk

Een van de grootste struikelblokken voor Stroll is de onvoorspelbaarheid van de wagen. De Canadees krijgt de vraag hoe pijnlijk het momenteel is om de wagen te besturen: "Ik denk dat we ongeveer de helft van de race kunnen voltooien, maar dan hebben we ook gewoon problemen met de betrouwbaarheid. Dus ja, het is erg ongemakkelijk", zo vertelt hij. Dit ongemak wordt versterkt door ernstige vibraties in de nieuwe Honda-motor, die de coureurs fysiek zwaar op de proef stellen tijdens de sessies.

Focus op herstel

Ondanks de frustrerende start blijft de focus binnen het team liggen op het verbeteren van de prestaties. Stroll benadrukt dat het gebrek aan competitiviteit de grootste bron van frustratie is voor iedereen binnen de organisatie. "Uiteindelijk willen we als team gewoon veel competitiever zijn. Dat is het meest pijnlijke voor iedereen. We pushen allemaal heel hard om meer prestaties te leveren en terug te keren in het gevecht waar we willen zijn, namelijk vooraan in het veld", aldus de Canadees.

Gerelateerd

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Marko heeft contact met Newey: "Het gaat niet goed met hem"

  • Gisteren 16:07
Alonso mist mediadag Japan: geboorte eerste kind lijkt aanstaande

  • Gisteren 10:40
Voormalig Red Bull-topman contacteert Newey: "Het gaat niet goed met hem"

  • Gisteren 08:01
Plotseling vertrek Wheatley roept vragen op: 'Hij was wel een halve teambaas' Podcast

  • 24 maart 2026 13:46
  • 1
Coulthard: 'Lentestop kans om op adem te komen voor Aston Martin'

  • 23 maart 2026 20:51
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'

  • 23 maart 2026 15:05
  • 1

Aanbevolen door de redactie

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

24 maart 2026 12:20 10
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt? Max Verstappen

24 maart 2026 11:29 1
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin' Christian Horner

23 maart 2026 15:05 1
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar Brazilië

23 maart 2026 14:02
Ontdek het op Google Play
x