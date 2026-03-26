Stroll krijgt vraag over pijn in de auto: "Kunnen een halve race rijden"
Lance Stroll maakt er geen geheim van dat de start van het nieuwe Formule 1-tijdperk voor Aston Martin uiterst pijnlijk verloopt. De Canadees geeft toe dat het besturen van de AMR26 op dit moment een grote uitdaging is, waarbij zowel de fysieke ongemakken als de tegenvallende resultaten hun tol eisen.
De overstap naar de nieuwe Honda-krachtbron en het radicale ontwerp van Adrian Newey hebben vooralsnog niet het gewenste effect gesorteerd. Tijdens de openingsraces in Australië en China eindigde Stroll respectievelijk als zeventiende en achttiende, ver in de achterhoede van het veld. Terwijl Mercedes de seizoensstart domineert met overwinningen voor George Russell en Kimi Antonelli, kampt Aston Martin met fundamentele problemen die het rijden in de nieuwe bolide bemoeilijken.
Pijnlijk
Een van de grootste struikelblokken voor Stroll is de onvoorspelbaarheid van de wagen. De Canadees krijgt de vraag hoe pijnlijk het momenteel is om de wagen te besturen: "Ik denk dat we ongeveer de helft van de race kunnen voltooien, maar dan hebben we ook gewoon problemen met de betrouwbaarheid. Dus ja, het is erg ongemakkelijk", zo vertelt hij. Dit ongemak wordt versterkt door ernstige vibraties in de nieuwe Honda-motor, die de coureurs fysiek zwaar op de proef stellen tijdens de sessies.
Focus op herstel
Ondanks de frustrerende start blijft de focus binnen het team liggen op het verbeteren van de prestaties. Stroll benadrukt dat het gebrek aan competitiviteit de grootste bron van frustratie is voor iedereen binnen de organisatie. "Uiteindelijk willen we als team gewoon veel competitiever zijn. Dat is het meest pijnlijke voor iedereen. We pushen allemaal heel hard om meer prestaties te leveren en terug te keren in het gevecht waar we willen zijn, namelijk vooraan in het veld", aldus de Canadees.
Plotseling vertrek Wheatley roept vragen op: 'Hij was wel een halve teambaas'
- 24 maart 2026 13:46
- 1
Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar
Verstappen veroorzaakt rel met journalist, FIA geeft geen DSQ aan illegale Mercedes | GPFans Recap
- 8 minuten geleden
Hoe laat begint het raceweekend in Japan op Suzuka?
- 53 minuten geleden
Stroll krijgt vraag over pijn in de auto: "Kunnen een halve race rijden"
- 1 uur geleden
'Als Red Bull die balans op orde krijgt, kijk ik niet gek op van een Red Bull op het podium'
- 2 uur geleden
- 1
Piastri mikt in Japan op minimaal doel: 'De lichten aan zien gaan"
- 3 uur geleden
Hamilton reageert op kritiek: "Niemand traint zo hard als ik"
- 3 uur geleden
- 3
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Japan
- Gisteren 12:31
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart