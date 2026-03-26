Lance Stroll maakt er geen geheim van dat de start van het nieuwe Formule 1-tijdperk voor Aston Martin uiterst pijnlijk verloopt. De Canadees geeft toe dat het besturen van de AMR26 op dit moment een grote uitdaging is, waarbij zowel de fysieke ongemakken als de tegenvallende resultaten hun tol eisen.

De overstap naar de nieuwe Honda-krachtbron en het radicale ontwerp van Adrian Newey hebben vooralsnog niet het gewenste effect gesorteerd. Tijdens de openingsraces in Australië en China eindigde Stroll respectievelijk als zeventiende en achttiende, ver in de achterhoede van het veld. Terwijl Mercedes de seizoensstart domineert met overwinningen voor George Russell en Kimi Antonelli, kampt Aston Martin met fundamentele problemen die het rijden in de nieuwe bolide bemoeilijken.

Artikel gaat verder onder video

Pijnlijk

Een van de grootste struikelblokken voor Stroll is de onvoorspelbaarheid van de wagen. De Canadees krijgt de vraag hoe pijnlijk het momenteel is om de wagen te besturen: "Ik denk dat we ongeveer de helft van de race kunnen voltooien, maar dan hebben we ook gewoon problemen met de betrouwbaarheid. Dus ja, het is erg ongemakkelijk", zo vertelt hij. Dit ongemak wordt versterkt door ernstige vibraties in de nieuwe Honda-motor, die de coureurs fysiek zwaar op de proef stellen tijdens de sessies.

Focus op herstel

Ondanks de frustrerende start blijft de focus binnen het team liggen op het verbeteren van de prestaties. Stroll benadrukt dat het gebrek aan competitiviteit de grootste bron van frustratie is voor iedereen binnen de organisatie. "Uiteindelijk willen we als team gewoon veel competitiever zijn. Dat is het meest pijnlijke voor iedereen. We pushen allemaal heel hard om meer prestaties te leveren en terug te keren in het gevecht waar we willen zijn, namelijk vooraan in het veld", aldus de Canadees.

