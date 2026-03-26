Max Verstappen heeft op Suzuka voor een opmerkelijk incident gezorgd tijdens zijn mediamoment in aanloop naar de Grand Prix van Japan. De Red Bull-coureur weigerde te spreken zolang Giles Richards, correspondent van The Guardian, in de zaal aanwezig was. Hij reageert nu op zijn beurt op het bizarre moment.

De aanleiding voor de woede van Verstappen ligt bij de seizoensfinale in Abu Dhabi. Richards vroeg de coureur toen naar een incident tijdens de Grand Prix van Spanje, waarbij Verstappen in botsing kwam met George Russell. Die aanvaring leverde hem een tijdstraf op en kostte hem uiteindelijk de wereldtitel, die hij met slechts twee punten verschil verloor aan Lando Norris. Verstappen was destijds niet gediend van de vraagstelling. "Je vergeet al het andere dat in mijn seizoen is gebeurd. Het enige wat je noemt is Barcelona. Ik wist dat dat zou komen. Je geeft me nu een stomme grijns", zo beet de Limburger de journalist destijds toe.

Verstappen onverzettelijk

Op donderdag bleek in Japan dat de plooien allerminst waren gladgestreken. Toen Verstappen de journalist in de perszaal zag zitten, maakte hij direct duidelijk dat hij niet van plan was om te praten zolang Richards aanwezig was. In een korte woordenwisseling van dertig seconden kreeg de Brit tot twee keer toe te horen dat hij moest vertrekken. "Eruit", zo luidde het duidelijke bevel van Verstappen. Richards vroeg daarop of de verbanning te maken had met zijn vragen in Abu Dhabi over het incident in Spanje, wat door de coureur werd bevestigd. "Eruit. Ja. Eruit", herhaalde Verstappen terwijl hij bleef lachen. "Na ontvangst van de instructies vertrok ik keurig. Verstappen was de hele tijd aan het glimlachen. Misschien genoot hij gewoon van de machtsstrijd. De dag ging verder; er zijn veel belangrijkere problemen in de wereld dan een F1-coureur die boos op je is", zo schrijft hij het voorval nu van zich af in een column bij The Guardian.

Online intimidatie

De verbanning uit de persconferentie bleef niet zonder gevolgen voor de journalist. Binnen twee uur na het incident werd zijn e-mailadres achterhaald en ontving hij een hatelijk bericht waarin hij werd beschuldigd van partijdigheid. "Jij bent het probleem. Jij bent de giftige idioot die verantwoordelijk is voor de hele Britse bevooroordeling in de F1. Je bent de slechtste", zo viel er in de mail te lezen. Richards laat weten dat hij sociale media momenteel mijdt en geen plannen heeft om daar verandering in te brengen: "Ik heb X niet bekeken en ben ook niet van plan dat te doen."

Verbazing in de paddock

Ook binnen de paddock werd er met verbazing gereageerd op de harde opstelling van de Red Bull-coureur. Collega's uit het perswereldje toonden hun medeleven aan de weggestuurde journalist. "Zonder klasse", zo omschreef een collega van Richards het gedrag van Verstappen. "Mijn collega's in de pers waren unaniem geschokt en maakten zich zorgen om mijn welzijn. "Ongepast", zei een van hen over zijn gedrag. Het gaat prima met me. Het meest ongemakkelijke is misschien wel om er in de eerste persoon over te schrijven. Een journalist wil nooit zelf het onderwerp van het verhaal zijn, ook al lijkt het nu onvermijdelijk."

Moeilijke vragen

Ondanks de aanvaring en de daaropvolgende online intimidatie, geeft Richards aan dat hij Verstappen nog steeds bewondert en hoopt op een betere verstandhouding in de toekomst. "Het incident en de nasleep ervan zijn desalniettemin jammer. Niet in de laatste plaats vanwege de beschuldigingen van partijdigheid. In de loop der jaren ben ik beschuldigd van partijdigheid tegen Lewis Hamilton, tegen Sebastian Vettel, tegen welke coureur dan ook. Zo eerlijk en objectief mogelijk verslag doen is altijd het overkoepelende doel. Ik bewonder Verstappen nog steeds en ik hoop dat we in de toekomst een betere relatie kunnen hebben. Soms moeten er moeilijke, ongemakkelijke vragen gesteld worden. Dat hoort nu eenmaal bij het vak."