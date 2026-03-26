Max Verstappen is na de eerste twee races van het seizoen slechts op de achtste plaats in het kampioenschap terug te vinden, terwijl George Russell de ranglijst aanvoert. De Limburger kampt met een nukkige RB22 die nog niet kan tippen aan het niveau van de concurrentie. Volgens voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese staat er veel op het spel; de onvrede bij Verstappen zou kunnen leiden tot een vervroegd afscheid.

De viervoudig wereldkampioen uitte eerder al zijn zorgen over de nieuwe technische voorschriften en de prestaties van de Red Bull-Ford motor. Hoewel Verstappen een verbintenis heeft die nog enkele jaren doorloopt, beschikt hij over specifieke clausules die hem de vrijheid geven om de samenwerking voortijdig te beëindigen als de resultaten uitblijven. Patrese benadrukt dat de aanwezigheid van de Nederlander essentieel is voor de amusementswaarde van de koningsklasse. Volgens de Italiaanse oud-coureur is er voor de Formule 1 alles aan gelegen om de Limburger binnenboord te houden. "Nee, we kunnen Max niet verliezen voor de Formule 1, want hij is de coureur die de show zo veel beter maakt. De Formule 1 heeft een coureur als Max nodig. Ze kunnen het zich niet veroorloven om hem te verliezen", zo stelt Patrese bij Grosvenor Casinos vast. De voormalig Williams-rijder ziet in Verstappen een uniek talent dat, net als grootheden uit het verleden, in staat is om een wedstrijd naar zijn hand te zetten.

Opties openhouden

De keuze van Verstappen om dit jaar bij Red Bull te blijven, was volgens Patrese een strategische zet om de krachtsverhoudingen onder de nieuwe regels af te tasten. "We weten dat hij heeft besloten om voor één seizoen bij Red Bull te blijven, zodat hij kon beoordelen wie het beste was onder de nieuwe regels", legt de Italiaan uit. Nu de auto echter niet competitief lijkt, sluit Patrese een overstap niet uit. "Als hij ziet dat Red Bull hem geen competitieve auto kan geven, zal hij naar een ander team gaan waar hij mee kan strijden om het kampioenschap. Hij heeft tenminste geen contract voor drie of vier jaar getekend bij Red Bull", aldus de Italiaan.

Leven buiten de paddock

Naast een mogelijke transfer naar een ander team, wordt er ook gespeculeerd over een definitief pensioen van de Nederlander. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ook andere ambities heeft buiten de Formule 1, zoals endurance-racen. Patrese denkt dat de motivatie van de wereldkampioen van invloed zal zijn op zijn besluit. "Max heeft al veel voldoening gehaald uit wat hij heeft bereikt. Misschien zegt hij nu wel: 'Dat was het, ik heb er genoeg van, ik ga vissen!'" Volgens de Italiaan moet de impact van Verstappens persoonlijkheid niet worden onderschat: "Hij is een heel sterk karakter; als hij overstuur raakt, zou hij zomaar weg kunnen gaan", zo klinkt het. "De Formule 1 kan het zich niet veroorloven om hem te verliezen, en de fans kunnen het zich niet veroorloven om Verstappen uit de show te verliezen."