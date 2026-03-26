close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Red Bull, China, 2026

Verstappen wordt niet warm van FIA-regelwijziging: 'Het zal niet genoeg zijn'

Max Verstappen, Red Bull, China, 2026 — Foto: © IMAGO
1 reactie

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen blikt vooruit op de F1 Grand Prix van Japan die aankomend weekend plaatsvindt. De Red Bull Racing-coureur ziet ondertussen dat de FIA met een regelaanpassing is gekomen omtrent de kwalificatie en ook daar gaat hij even kort op in.

Waar het Formule 1-circus het afgelopen weekend eventjes stillag tussen het sprintweekend in China en het aankomende evenement op het Suzuka International Racing Course, was Verstappen alsnog aan het racen. Hij nam namelijk deel aan de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Maar nu moet de viervoudig wereldkampioen zich weer concentreren op de koningsklasse. Daar domineert Mercedes voor Ferrari, terwijl Red Bull niet mee kan doen om het podium. Verstappen wil daarom realistisch blijven en het seizoen per weekend aanpakken.

Verstappen wil realistisch blijven

De Limburger heeft alle vier van de laatste vier Grands Prix in Japan op zijn naam geschreven, maar dat zit niet in zijn hoofd. "Ik denk niet echt na over de afgelopen jaren. Elk seizoen is namelijk weer anders", vertelde Verstappen tegenover de aanwezige media op Suzuka, geciteerd door Verstappen.com. "We moeten natuurlijk realistisch blijven. We komen momenteel niet eens in de buurt van dat niveau. Ik ga gewoon aan het weekend beginnen en we zien wel waar we staan."

Related image
Related image

FIA-aanpassing nog niet genoeg

Iets waar Verstappen erg op tegen is, is het feit dat coureurs niet meer de mogelijkheid hebben om een kwalificatierondje voluit te kunnen doen, vanwege het batterijmanagement waar in 2026 de focus op ligt. Door het zogeheten 'super clipping' verliezen de auto's zelfs flink snelheid op de rechte stukken. De FIA wil dit aanpakken door coureurs acht in plaats van negen megajoule aan energie terug te laten winnen. Dat is niet genoeg, aldus Verstappen: "Dat zijn kleine veranderingen, maar volgend jaar hebben we grotere veranderingen nodig. Het zal een klein verschil maken, maar niet genoeg."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Japan Suzuka International Racing Course

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"

  • Vandaag 08:21
  • 7
Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan

  • Vandaag 07:28
  • 10
Hamilton countert boze uitspraken Verstappen: "Dit is waar het in het racen om draait"

  • Vandaag 08:42
  • 7
Verstappen stuurt Engelse F1-journalist weg: dit is de reden

  • 2 uur geleden
  • 3
FIA creëert opmerkelijke situatie: Mercedes geeft illegale auto toe maar DSQ blijft uit

  • 41 minuten geleden
  • 6
Russell ziet GP Japan als lakmoesproef voor nieuwe F1-auto's: 'Vorig jaar was het supersaai'

  • 1 uur geleden

Net binnen

12:24
Russell bijt van zich af na beschuldiging van illegaal onderdeel: 'Absoluut geen voordeel'
12:04
FIA creëert opmerkelijke situatie: Mercedes geeft illegale auto toe maar DSQ blijft uit
11:27
Hülkenberg was ook verrast door plotseling vertrek Wheatley: "Oh shit!"
11:03
Russell ziet GP Japan als lakmoesproef voor nieuwe F1-auto's: 'Vorig jaar was het supersaai'
10:46
Norris verwacht beterschap van McLaren: 'Alles aan doen om te zorgen dat het niet weer gebeurt'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

24 maart 2026 12:20 10
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?

24 maart 2026 11:29 1
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'

23 maart 2026 15:05 1
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar

23 maart 2026 14:02
Ontdek het op Google Play
x