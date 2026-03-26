Max Verstappen blikt vooruit op de F1 Grand Prix van Japan die aankomend weekend plaatsvindt. De Red Bull Racing-coureur ziet ondertussen dat de FIA met een regelaanpassing is gekomen omtrent de kwalificatie en ook daar gaat hij even kort op in.

Waar het Formule 1-circus het afgelopen weekend eventjes stillag tussen het sprintweekend in China en het aankomende evenement op het Suzuka International Racing Course, was Verstappen alsnog aan het racen. Hij nam namelijk deel aan de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Maar nu moet de viervoudig wereldkampioen zich weer concentreren op de koningsklasse. Daar domineert Mercedes voor Ferrari, terwijl Red Bull niet mee kan doen om het podium. Verstappen wil daarom realistisch blijven en het seizoen per weekend aanpakken.

Verstappen wil realistisch blijven

De Limburger heeft alle vier van de laatste vier Grands Prix in Japan op zijn naam geschreven, maar dat zit niet in zijn hoofd. "Ik denk niet echt na over de afgelopen jaren. Elk seizoen is namelijk weer anders", vertelde Verstappen tegenover de aanwezige media op Suzuka, geciteerd door Verstappen.com. "We moeten natuurlijk realistisch blijven. We komen momenteel niet eens in de buurt van dat niveau. Ik ga gewoon aan het weekend beginnen en we zien wel waar we staan."

FIA-aanpassing nog niet genoeg

Iets waar Verstappen erg op tegen is, is het feit dat coureurs niet meer de mogelijkheid hebben om een kwalificatierondje voluit te kunnen doen, vanwege het batterijmanagement waar in 2026 de focus op ligt. Door het zogeheten 'super clipping' verliezen de auto's zelfs flink snelheid op de rechte stukken. De FIA wil dit aanpakken door coureurs acht in plaats van negen megajoule aan energie terug te laten winnen. Dat is niet genoeg, aldus Verstappen: "Dat zijn kleine veranderingen, maar volgend jaar hebben we grotere veranderingen nodig. Het zal een klein verschil maken, maar niet genoeg."

