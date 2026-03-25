Kelly Piquet boos na nepnieuws Verstappen, 'Ferrari gebruikt verboden Red Bull-systeem' | GPFans Recap

Morgen gaat de F1 Grand Prix van Japan beginnen, want de mediadag vindt dan plaats op het circuit van Suzuka. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Max Verstappen is net klaar met de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie of hij zit alweer achter het stuur van een andere GT-auto. Ditmaal mocht hij testen met een speciale Nissan uit de Super GT. BMW haakte in op de diskwalificatie van Verstappen in NLS2 en kwam met een knipoog met een aanbod. In de Formule 1 speelt er een heleboel achter de schermen, waarbij McLaren zich aansluit bij Ferrari in de strijd tegen Mercedes bij de FIA, terwijl Ferrari op haar beurt weer slim bezig is met de turbo. Verder is er nog nieuws rondom Toto Wolff en Kelly Piquet.

Verstappen alweer op de baan: Nederlander rijdt vlak voor F1-weekend op kletsnat Fuji

Max Verstappen lijkt geen genoeg te kunnen krijgen van het racen. Terwijl de Formule 1-wereld zich opmaakt voor de Grand Prix van Japan, is de Nederlander alweer op het circuit te vinden. Nog voordat het officiële weekend op Suzuka begint, kroop de Red Bull-coureur op het circuit van Fuji achter het stuur van een Nissan Z NISMO GT500. Lees hier het hele artikel over de Super GT-test van Max Verstappen.

BMW biedt Verstappen nieuwe auto aan na rebranding van Team Redline

Max Verstappen nam tijdens een pauze in de Formule 1-kalender deel aan een NLS-race op de legendarische Nordschleife. Samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella domineerde hij het evenement door de pole position te pakken en de race met bijna een minuut voorsprong te winnen. De vreugde was echter van korte duur; uren na de finish volgde diskwalificatie omdat het team zeven sets banden had gebruikt, waar er slechts zes waren toegestaan. De overwinning kwam daardoor in handen van een BMW, iets waar BMW Motorsport wel de humor van in zag door met een knipoog met een aanbod te komen voor Verstappen. Lees hier het hele artikel over de reactie van BMW op de aankondiging van Max Verstappen.

Wolff reageert fel op Verstappen-geruchten: "Dom genoeg om pas in juli te bespreken"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft fel uitgehaald naar de aanhoudende 'domme' geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar zijn team. De Oostenrijker benadrukt dat hij momenteel geen enkele reden ziet om zijn huidige rijdersduo te vervangen. "Het verbazingwekkende is dat deze domme geruchten nu al in maart opduiken. Dom genoeg dat je er normaal gesproken pas in juli over zou moeten praten. Ik weet niet wie dit nu weer naar voren heeft gebracht", zo laat de teambaas bij oe24 optekenen over de speculaties die momenteel de paddock in hun greep houden. Lees hier het hele artikel over Toto Wolff die ingaat op de geruchten rondom Max Verstappen.

Kelly Piquet reageert woest na 'nepnieuws' over Verstappen en gearresteerde bankier

Volgens Kelly Piquet is de berichtgeving van het Braziliaanse medium Metrópoles over haar en Max Verstappen volstrekt onjuist. De influencer reageerde fel op een artikel waarin werd beweerd dat een omstreden bankier een vakantiehuis voor het paar had geregeld tijdens de afgelopen jaarwisseling. Het gaat om de bankier Daniel Vorcaro, die wordt verdacht van fraude, het bedreigen van een journalist en het dwarsbomen van onderzoek naar schandalen binnen Banco Master, waar hij de president van is. De partner van de Red Bull F1-coureur benadrukt dat er geen sprake is van een dergelijke gunst en heeft een onmiddellijke rectificatie van het medium geëist. Lees hier het hele artikel over het nepnieuws rondom Max Verstappen en een omstreden bankier.

'McLaren en Ferrari slaan handen ineen en wijzen naar mogelijk illegale Mercedes'

De 2026-auto's maken gebruik van actieve aerodynamica, waarbij de voor- en achtervleugel open en dicht kunnen klappen. Hier zitten regels aan verbonden, waaronder Artikel 3.10.10.o van sectie C. Daarin staat dat de actieve aerodynamica er niet langer dan 400 milliseconde over mag doen om volledig van de ene modus naar de andere modus te gaan. De Mercedes lijkt zich hier niet aan te houden. Ferrari had al bij de FIA aangeklopt om tekst en uitleg te eisen. Nu lijkt McLaren zich bij de Scuderia te hebben aangesloten. Lees hier het hele artikel over de mogelijk illegale voorvleugel van Mercedes.

'Ferrari brengt verboden Red Bull Honda-systeem terug in poging Mercedes te verslaan'

Ferrari en Mercedes lijken dit jaar voor twee totaal verschillende filosofieën te hebben gekozen wat betreft de turbo van hun nieuwe krachtbronnen. Waar Mercedes inzet op brute kracht bij hoge toerentallen, lijkt Ferrari met een compactere aanpak juist de vruchten te plukken bij het accelereren en de starts. Hoewel de reglementen voor de huidige generatie power units strikte kaders stellen voor de omvang van de onderdelen, zorgt een verschil van maximaal tien procent al voor een merkbare verschuiving in de krachtsverhoudingen op de baan, zo heeft AutoRacer onderzocht. Lees hier het hele artikel over het voordeel van de kleinere turbo van Ferrari.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

