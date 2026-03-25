Verstappen pole in NLS2

Verstappen alweer op de baan: Nederlander rijdt vlak voor F1-weekend op kletsnat Fuji

Verstappen pole in NLS2 — Foto: © IMAGO
Verstappen alweer op de baan: Nederlander rijdt vlak voor F1-weekend op kletsnat Fuji

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen lijkt geen genoeg te kunnen krijgen van het racen. Terwijl de Formule 1-wereld zich opmaakt voor de Grand Prix van Japan, is de Nederlander alweer op het circuit te vinden. Nog voordat het officiële weekend op Suzuka begint, kroop de Red Bull-coureur op het circuit van Fuji achter het stuur van een Nissan Z NISMO GT500.

De wereldkampioen was afgelopen weekend nog actief op de Nürburgring, waar hij deelnam aan een GT3-race op de Nordschleife. Slechts enkele dagen na zijn overwinning en daaropvolgende diskwalificatie in Duitsland is hij alweer geland in het land van de rijzende zon. Van rust is echter geen sprake; op woensdag meldde hij zich alweer op het circuit voor promotionele activiteiten van Red Bull.

Verstappen trotseert de regen op Fuji

De omstandigheden tijdens de testdag op Fuji waren verre van optimaal, maar dat weerhield de Nederlander er niet van om direct het asfalt op te gaan. Op Fuji reed hij in de stromende regen. De auto was voor de gelegenheid voorzien van een speciale Red Bull-livery en diverse camera's, wat suggereert dat er binnenkort spectaculaire beelden van deze run naar buiten worden gebracht. Op X is er vooral verbazing over het feit dat Verstappen het racen maar niet los lijkt te kunnen laten: "Slaapt deze man ooit?", vraagt iemand zich af. "Heeft hij zijn dochter überhaupt al wel ontmoet?", voegt een ander toe.

Nissan GT500 een ander kaliber

De overstap van de GT3-auto waarin Verstappen afgelopen weekend reed naar deze GT500-machine is een flinke stap omhoog qua snelheid. De Nissan Z NISMO GT500 is actief in het Japanse Super GT-kampioenschap, een klasse die bekendstaat om zijn extreem snelle wagens. De bolides in deze topklasse zijn aanzienlijk sneller dan de GT3-bolides waar Verstappen eerder mee reed. Op een circuit als Fuji is de Nissan op een droge baan zelfs tot wel twaalf seconden sneller dan een GT3-auto.

Marko ziet Verstappen op Nordschleife: "Ooit wil hij Le Mans rijden"

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

Van Gameren gaat in tegen negatieve houding: "Niet hele tijd eigen sport afbranden"

'FIA weigert eventuele regelwijziging om racen te verbeteren: kwalificatie wordt wél bekeken'

Dit is het persconferentieschema voor de Grand Prix van Japan

Dit is waarom Verstappen en Haase zo erg slingerden tijdens hun Nürburgring-strijd

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

