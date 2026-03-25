Verstappen alweer op de baan: Nederlander rijdt vlak voor F1-weekend op kletsnat Fuji
Verstappen alweer op de baan: Nederlander rijdt vlak voor F1-weekend op kletsnat Fuji
Max Verstappen lijkt geen genoeg te kunnen krijgen van het racen. Terwijl de Formule 1-wereld zich opmaakt voor de Grand Prix van Japan, is de Nederlander alweer op het circuit te vinden. Nog voordat het officiële weekend op Suzuka begint, kroop de Red Bull-coureur op het circuit van Fuji achter het stuur van een Nissan Z NISMO GT500.
De wereldkampioen was afgelopen weekend nog actief op de Nürburgring, waar hij deelnam aan een GT3-race op de Nordschleife. Slechts enkele dagen na zijn overwinning en daaropvolgende diskwalificatie in Duitsland is hij alweer geland in het land van de rijzende zon. Van rust is echter geen sprake; op woensdag meldde hij zich alweer op het circuit voor promotionele activiteiten van Red Bull.
Verstappen trotseert de regen op Fuji
De omstandigheden tijdens de testdag op Fuji waren verre van optimaal, maar dat weerhield de Nederlander er niet van om direct het asfalt op te gaan. Op Fuji reed hij in de stromende regen. De auto was voor de gelegenheid voorzien van een speciale Red Bull-livery en diverse camera's, wat suggereert dat er binnenkort spectaculaire beelden van deze run naar buiten worden gebracht. Op X is er vooral verbazing over het feit dat Verstappen het racen maar niet los lijkt te kunnen laten: "Slaapt deze man ooit?", vraagt iemand zich af. "Heeft hij zijn dochter überhaupt al wel ontmoet?", voegt een ander toe.
Nissan GT500 een ander kaliber
De overstap van de GT3-auto waarin Verstappen afgelopen weekend reed naar deze GT500-machine is een flinke stap omhoog qua snelheid. De Nissan Z NISMO GT500 is actief in het Japanse Super GT-kampioenschap, een klasse die bekendstaat om zijn extreem snelle wagens. De bolides in deze topklasse zijn aanzienlijk sneller dan de GT3-bolides waar Verstappen eerder mee reed. Op een circuit als Fuji is de Nissan op een droge baan zelfs tot wel twaalf seconden sneller dan een GT3-auto.
Van Gameren gaat in tegen negatieve houding: "Niet hele tijd eigen sport afbranden"
- 23 maart 2026 19:59
- 12
'FIA weigert eventuele regelwijziging om racen te verbeteren: kwalificatie wordt wél bekeken'
- 23 maart 2026 12:54
- 10
Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar
Dit is het persconferentieschema voor de Grand Prix van Japan
- 38 minuten geleden
Verstappen alweer op de baan: Nederlander rijdt vlak voor F1-weekend op kletsnat Fuji
- 1 uur geleden
- 1
Marko ziet Verstappen op Nordschleife: "Ooit wil hij Le Mans rijden"
- 1 uur geleden
Voormalig Red Bull-topman contacteert Newey: "Het gaat niet goed met hem"
- 2 uur geleden
Dit is waarom Verstappen en Haase zo erg slingerden tijdens hun Nürburgring-strijd
- 3 uur geleden
- 2
Mogelijk voordeel Verstappen door DSQ, Mercedes-voorvleugel door FIA onder de loep | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Japan
- Gisteren 08:01
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart