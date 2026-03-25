Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft fel uitgehaald naar de aanhoudende 'domme' geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar zijn team. De Oostenrijker benadrukt dat hij momenteel geen enkele reden ziet om zijn huidige rijdersduo te vervangen.

De geruchtenmolen draait zoals altijd op volle toeren nu Verstappen te maken heeft met technische problemen aan de nieuwe Ford-krachtbron, terwijl Mercedes juist domineert aan het begin van dit nieuwe tijdperk in de Formule 1. Na de overwinning van George Russell in Australië en de recente zege van Andrea Kimi Antonelli in China, voert het Duitse team beide kampioenschappen aan met een totaal van 86 punten. Toch vindt Wolff de timing van de verhalen over een komst van de Nederlander opmerkelijk.

Timing van de geruchten

Wolff begrijpt bij OE24 niet waar de verhalen over een mogelijke rijderswissel vandaan komen, zeker gezien de vroege fase van het huidige seizoen. "Het verbazingwekkende is dat deze domme geruchten nu al in maart opduiken. Dom genoeg dat je er normaal gesproken pas in juli over zou moeten praten. Ik weet niet wie dit nu weer naar voren heeft gebracht", zo laat de teambaas optekenen over de speculaties die momenteel de paddock in hun greep houden.

Langdurige contracten

Hoewel er veel gesproken wordt over de clausules in het contract van Verstappen, die hem tot en met 2028 aan Red Bull Racing binden, houdt Wolff vast aan zijn eigen coureurs. "We hebben twee coureurs met wie we langdurige, meerjarige contracten hebben. Ik zou niet gelukkiger en blijer kunnen zijn met hen beiden. Beiden leveren topprestaties, waardoor er totaal geen aanleiding is om zelfs maar na te denken over een verandering in de line-up of over andere coureurs. Dat zeg ik met het grootste respect voor Max", aldus de Mercedes-topman.

