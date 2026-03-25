close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen and Toto Wolff

Wolff reageert fel op Verstappen-geruchten: "Dom genoeg om pas in juli te bespreken"

Max Verstappen and Toto Wolff — Foto: © IMAGO
1 reactie

Wolff reageert fel op Verstappen-geruchten: "Dom genoeg om pas in juli te bespreken"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft fel uitgehaald naar de aanhoudende 'domme' geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar zijn team. De Oostenrijker benadrukt dat hij momenteel geen enkele reden ziet om zijn huidige rijdersduo te vervangen.

De geruchtenmolen draait zoals altijd op volle toeren nu Verstappen te maken heeft met technische problemen aan de nieuwe Ford-krachtbron, terwijl Mercedes juist domineert aan het begin van dit nieuwe tijdperk in de Formule 1. Na de overwinning van George Russell in Australië en de recente zege van Andrea Kimi Antonelli in China, voert het Duitse team beide kampioenschappen aan met een totaal van 86 punten. Toch vindt Wolff de timing van de verhalen over een komst van de Nederlander opmerkelijk.

Timing van de geruchten

Wolff begrijpt bij OE24 niet waar de verhalen over een mogelijke rijderswissel vandaan komen, zeker gezien de vroege fase van het huidige seizoen. "Het verbazingwekkende is dat deze domme geruchten nu al in maart opduiken. Dom genoeg dat je er normaal gesproken pas in juli over zou moeten praten. Ik weet niet wie dit nu weer naar voren heeft gebracht", zo laat de teambaas optekenen over de speculaties die momenteel de paddock in hun greep houden.

Langdurige contracten

Hoewel er veel gesproken wordt over de clausules in het contract van Verstappen, die hem tot en met 2028 aan Red Bull Racing binden, houdt Wolff vast aan zijn eigen coureurs. "We hebben twee coureurs met wie we langdurige, meerjarige contracten hebben. Ik zou niet gelukkiger en blijer kunnen zijn met hen beiden. Beiden leveren topprestaties, waardoor er totaal geen aanleiding is om zelfs maar na te denken over een verandering in de line-up of over andere coureurs. Dat zeg ik met het grootste respect voor Max", aldus de Mercedes-topman.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes Toto Wolff

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Japan

BMW biedt Verstappen nieuwe auto aan na rebranding van Team Redline

VIDEO | Deze FIA-regel kan dominantie Mercedes dwarsbomen | GPFans Special

Verstappen alweer op de baan: Nederlander rijdt vlak voor F1-weekend op kletsnat Fuji

Marko ziet Verstappen op Nordschleife: "Ooit wil hij Le Mans rijden"

Mogelijk voordeel Verstappen door DSQ, Mercedes-voorvleugel door FIA onder de loep | GPFans Recap

Ontdek het op Google Play
x