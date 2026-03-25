Ferrari en Mercedes lijken dit jaar voor twee totaal verschillende filosofieën te hebben gekozen wat betreft de turbo van hun nieuwe krachtbronnen. Waar Mercedes inzet op brute kracht bij hoge toerentallen, lijkt Ferrari met een compactere aanpak juist de vruchten te plukken bij het accelereren en de starts. Hoewel de reglementen voor de huidige generatie power units strikte kaders stellen voor de omvang van de onderdelen, zorgt een verschil van maximaal tien procent al voor een merkbare verschuiving in de krachtsverhoudingen op de baan, zo heeft AutoRacer onderzocht.

De kern van het verschil ligt in de reactiesnelheid van de turbocompressor. Het Italiaanse V6-blok zou zijn uitgerust met een turbocompressor die iets kleiner is en sneller reageert bij lage toerentallen, terwijl de motor uit Brixworth daarentegen een groter exemplaar zou hebben dat beter presteert bij hoge toerentallen. Deze keuze zorgt ervoor dat de SF-26 van Ferrari een aanzienlijk voordeel heeft in de bochtige sectoren, waar de turbo sneller opspoelt zonder dat er nog een MGU-H aanwezig is om de vertraging op te vangen. Hoewel Mercedes momenteel naar verluidt over de krachtigste power unit beschikt, verliest het Duitse team het bij de starts en in de bochten ten opzichte van de Scuderia.

Strategisch voordeel bij het uitkomen van bochten

Het voordeel van Ferrari beperkt zich niet alleen tot de mechanische reactie van de motor, maar strekt zich uit tot het volledige energiebeheer van het hybridesysteem. Door de kleinere turbo kan Ferrari de verbrandingsmotor anders inzetten dan de concurrentie. Als je beschikt over een kleinere en snellere turbo, kun je bij het uitkomen van de bocht meer vertrouwen op de V6 en de elektromotor pas later op het rechte stuk inschakelen. Bij een grotere turbo is dat precies andersom. Hierdoor bespaart Ferrari kostbare elektrische energie bij het uitaccelereren, die zij later kunnen gebruiken om het wegvallen van vermogen aan het einde van de rechte stukken te minimaliseren.

De rol van de wastegate bij Ferrari

Naast de omvang van de turbo wordt er in de paddock veel gesproken over de manier waarop Ferrari de druk in het systeem reguleert. Nu de MGU-H is verdwenen, zijn de wastegate-kleppen weer cruciaal geworden voor de controle over de turbocompressor. De wastegate is een onderdeel in de turbo die de druk regelt waarmee uitlaatgassen naar de turbine stromen. Dit gebeurt via het openen of sluiten van een ventilatieopening naar buiten. Er gaan geruchten dat de technici uit Maranello een manier hebben gevonden om deze kleppen geavanceerder aan te sturen dan de concurrentie, wat hen een grote voorsprong geeft bij onder andere de start van de race.

Regels omtrent de turbo

Er zijn allerlei regels rondom het gebruik van de turbo, die door de FIA zijn opgesteld. Zo mag de turbine van de compressor niet harder draaien dan 150.000 rpm. Tot en met 2025 was er geen limiet voor het toerental van de turbo, maar alleen voor de MGU-H. Dit was 125.000 rpm. De turbo zelf spoelde echter vaak op met maar liefst 200.000 toeren. Regels over de maximale druk van de turbocompressor waren er tot dit jaar niet, en nu ligt de limiet op 4.8 bar. Daarnaast heeft de FIA grenzen gesteld over de grote van de turbo, waardoor die van Ferrari niet meer dan 10 procent kleiner kan zijn dan die van Mercedes. Toch maakt die 10 procent dus een enorm verschil op de baan.

Heeft Ferrari een Honda-trucje teruggebracht?

Ferrari heeft volgens AutoRacer mogelijk de meest efficiënte turbo ontwikkeld door een oud trucje van Honda te gebruiken, toen de Japanse motorfabrikant nog bij Red Bull Racing was aangesloten. Het zogeheten CB2-systeem was een klein buisje die de overdrukventiel met het uitlaatsysteem verbond vóór de turbine. Een overdrukventiel is er ter veiligheid om gas uit de turbo te laten ontsnappen, zodra de druk te hoog wordt. Maar door het CB2-systeem ontsnapte de lucht niet om de druk te verlagen, maar werd het hergebruikt om de turbine van extra energie te voorzien. Die recirculatie zou voor een 10 procent meer efficiënte turbo hebben gezorgd. De FIA besloot dit systeem te verbieden door nieuwe reglementen te introduceren in 2022.

Echter, er zijn in de reglementen van 2026 twee wastegate-ventielen toegestaan. De Italiaanse bron concludeert na onderzoek dat Ferrari het CB2-systeem van Honda nabootst, aangezien er níet in de reglementen staat op welke manier het tweede wastegate-ventiel gebruikt moet worden. De Scuderia zou de eerdergenoemde recirculatie van lucht door de turbo op die manier hebben teruggebracht in de Formule 1.

