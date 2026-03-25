Kelly Piquet reageert woest na 'nepnieuws' over Verstappen en gearresteerde bankier
Volgens Kelly Piquet is de berichtgeving van het Braziliaanse medium Metrópoles over haar en Max Verstappen volstrekt onjuist. De influencer reageerde fel op een artikel waarin werd beweerd dat een omstreden bankier een vakantiehuis voor het paar had geregeld tijdens de afgelopen jaarwisseling. De partner van de Red Bull F1-coureur benadrukt dat er geen sprake is van een dergelijke gunst en heeft een onmiddellijke rectificatie van het medium geëist.
Het bewuste artikel bracht Verstappen in verband met Daniel Vorcaro. Volgens de publicatie zou de bankier de woning in Angra dos Reis hebben verzorgd waar de familie oud en nieuw vierde richting 2026. Daarbij werd een afbeelding van de viervoudig wereldkampioen gebruikt om de beweringen over de betrokkenheid van de bankier kracht bij te zetten. Vorcaro wordt verdacht van fraude, het bedreigen van een journalist en het dwarsbomen van onderzoek naar schandalen binnen Banco Master, waar hij de president van is. Hij werd afgelopen november voor het eerst gearresteerd, voordat hij werd vrijgelaten met een elektronische enkelband.
Onjuiste informatie
Piquet heeft via sociale media laten weten dat de feiten in het artikel niet kloppen en dat de redactie haar werk niet zorgvuldig heeft gedaan. "Voordat je nieuws publiceert, is het essentieel om de nauwkeurigheid van de informatie te verifiëren", zo schreef ze. Ze verduidelijkte vervolgens de werkelijke situatie rondom het verblijf in Brazilië, dat volgens haar niets met Vorcaro te maken had. "Het gehuurde huis is van een vriendin van mij die in Rio de Janeiro woont."
Connectie via sociale kring
De geruchten over de tussenkomst van de bankier ontstonden mede door de sociale kringen waarin het gezelschap zich beweegt. Vorcaro had in het verleden een relatie met influencer Martha Graeff, die op haar beurt een vriendin is van Piquet. In het artikel van Metrópoles werd gesuggereerd dat deze connectie werd gebruikt om het verblijf te faciliteren. Piquet ontkent echter elke betrokkenheid van de bankier bij hun vakantie en stelt dat de suggestie van een dergelijke link ongegrond is. "Ik verzoek om een onmiddellijke correctie van deze informatie."
Politieonderzoek en berichten
De beweringen in de Braziliaanse media zouden gebaseerd zijn op onderschepte berichten van de federale politie uit juli 2025. Hierin zou Vorcaro aan Graeff hebben bevestigd dat de accommodatie geregeld was. Ook zouden er gesprekken uit mei 2024 zijn waarin werd gesproken over het laten kennismaken van de families. Ondanks deze beweringen uit het onderzoek houdt Piquet vol dat de informatie over het vakantiehuis feitelijk onjuist is. Tijdens de vakantie in Angra dos Reis was overigens de hele familie Piquet aanwezig, dus ook drievoudig wereldkampioen Nelson en diens zoon Nelsinho of Nelson Jr., evenals Max Verstappen.
