Max Verstappen heeft een turbulente periode achter de rug in zowel de virtuele als de echte racewereld. Nadat de Nederlander afgelopen weekend werd gediskwalificeerd na een overwinning op de Nürburgring, liet BMW Motorsport van zich horen met een opvallend aanbod op social media.

Verstappen nam tijdens een pauze in de Formule 1-kalender deel aan een NLS-race op de legendarische Nordschleife. Samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella domineerde hij het evenement door de pole position te pakken en de race met bijna een minuut voorsprong te winnen. De vreugde was echter van korte duur; uren na de finish volgde diskwalificatie omdat het team zeven sets banden had gebruikt, waar er slechts zes waren toegestaan. Het is een nieuwe domper in een seizoen dat voor de Red Bull-coureur tot nu toe moeizaam verloopt, met een zesde plaats in Australië en een uitvalbeurt in China.

Artikel gaat verder onder video

BMW haakt in

BMW Motorsport zag de humor wel in van de situatie en plaatste een bericht op social media dat inmiddels massaal is bekeken. "Uiteraard kunnen we ook een echte BMW M4 GT3 EVO voor je vinden, als je geïnteresseerd bent", zo schrijft het merk vermoedelijk met een knipoog. BMW, dat tussen 2006 en 2009 nog actief was in de Formule 1 met Sauber, herinnert de wereld er hiermee fijntjes aan dat de overwinning op de Nürburgring na de straf voor Verstappen naar een BMW-team ging (Dan Harper en Jordan Pepper (#99 BMW - Rowe Racing), al is het niet helemaal duidelijk dat de opmerking - die komt na het nieuws dat Team Redline verandert in Verstappen Sim Racing - op de NLS2-race gefocust is.

@Max33Verstappen For sure we can also find you a real BMW M4 GT3 EVO, if you are interested. ;-) — BMW M Motorsport (@BMWMotorsport) March 23, 2026

Gerelateerd