BMW biedt Verstappen nieuwe auto aan na rebranding van Team Redline
Max Verstappen heeft een turbulente periode achter de rug in zowel de virtuele als de echte racewereld. Nadat de Nederlander afgelopen weekend werd gediskwalificeerd na een overwinning op de Nürburgring, liet BMW Motorsport van zich horen met een opvallend aanbod op social media.
Verstappen nam tijdens een pauze in de Formule 1-kalender deel aan een NLS-race op de legendarische Nordschleife. Samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella domineerde hij het evenement door de pole position te pakken en de race met bijna een minuut voorsprong te winnen. De vreugde was echter van korte duur; uren na de finish volgde diskwalificatie omdat het team zeven sets banden had gebruikt, waar er slechts zes waren toegestaan. Het is een nieuwe domper in een seizoen dat voor de Red Bull-coureur tot nu toe moeizaam verloopt, met een zesde plaats in Australië en een uitvalbeurt in China.
BMW haakt in
BMW Motorsport zag de humor wel in van de situatie en plaatste een bericht op social media dat inmiddels massaal is bekeken. "Uiteraard kunnen we ook een echte BMW M4 GT3 EVO voor je vinden, als je geïnteresseerd bent", zo schrijft het merk vermoedelijk met een knipoog. BMW, dat tussen 2006 en 2009 nog actief was in de Formule 1 met Sauber, herinnert de wereld er hiermee fijntjes aan dat de overwinning op de Nürburgring na de straf voor Verstappen naar een BMW-team ging (Dan Harper en Jordan Pepper (#99 BMW - Rowe Racing), al is het niet helemaal duidelijk dat de opmerking - die komt na het nieuws dat Team Redline verandert in Verstappen Sim Racing - op de NLS2-race gefocust is.
Wolff reageert fel op Verstappen-geruchten: "Dom genoeg om pas in juli te bespreken"
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen alweer op de baan: Nederlander rijdt vlak voor F1-weekend op kletsnat Fuji
- Vandaag 09:22
- 1
Van Gameren gaat in tegen negatieve houding: "Niet hele tijd eigen sport afbranden"
- 23 maart 2026 19:59
- 12
Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar
Hamilton verschijnt in Japan met een Ferrari F40: fans verrast door bezoek Ferrari-rijder
- 2 minuten geleden
Patrese over Antonelli: "George Russell kan momenteel niet meer slapen"
- 35 minuten geleden
- 1
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Japan
- 1 uur geleden
- 6
Wolff reageert fel op Verstappen-geruchten: "Dom genoeg om pas in juli te bespreken"
- 1 uur geleden
- 1
BMW biedt Verstappen nieuwe auto aan na rebranding van Team Redline
- 2 uur geleden
Alonso mist mediadag Japan: geboorte eerste kind lijkt aanstaande
- 3 uur geleden
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Japan
- Vandaag 12:31
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart