Max Verstappen testing on the Nurburgring Nordschleife

BMW biedt Verstappen nieuwe auto aan na rebranding van Team Redline

BMW biedt Verstappen nieuwe auto aan na rebranding van Team Redline

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen heeft een turbulente periode achter de rug in zowel de virtuele als de echte racewereld. Nadat de Nederlander afgelopen weekend werd gediskwalificeerd na een overwinning op de Nürburgring, liet BMW Motorsport van zich horen met een opvallend aanbod op social media.

Verstappen nam tijdens een pauze in de Formule 1-kalender deel aan een NLS-race op de legendarische Nordschleife. Samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella domineerde hij het evenement door de pole position te pakken en de race met bijna een minuut voorsprong te winnen. De vreugde was echter van korte duur; uren na de finish volgde diskwalificatie omdat het team zeven sets banden had gebruikt, waar er slechts zes waren toegestaan. Het is een nieuwe domper in een seizoen dat voor de Red Bull-coureur tot nu toe moeizaam verloopt, met een zesde plaats in Australië en een uitvalbeurt in China.

BMW haakt in

BMW Motorsport zag de humor wel in van de situatie en plaatste een bericht op social media dat inmiddels massaal is bekeken. "Uiteraard kunnen we ook een echte BMW M4 GT3 EVO voor je vinden, als je geïnteresseerd bent", zo schrijft het merk vermoedelijk met een knipoog. BMW, dat tussen 2006 en 2009 nog actief was in de Formule 1 met Sauber, herinnert de wereld er hiermee fijntjes aan dat de overwinning op de Nürburgring na de straf voor Verstappen naar een BMW-team ging (Dan Harper en Jordan Pepper (#99 BMW - Rowe Racing), al is het niet helemaal duidelijk dat de opmerking - die komt na het nieuws dat Team Redline verandert in Verstappen Sim Racing - op de NLS2-race gefocust is.

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Japan

Wolff reageert fel op Verstappen-geruchten: "Dom genoeg om pas in juli te bespreken"

Verstappen alweer op de baan: Nederlander rijdt vlak voor F1-weekend op kletsnat Fuji

Marko ziet Verstappen op Nordschleife: "Ooit wil hij Le Mans rijden"

Van Gameren gaat in tegen negatieve houding: "Niet hele tijd eigen sport afbranden"

'FIA weigert eventuele regelwijziging om racen te verbeteren: kwalificatie wordt wél bekeken'

  • 23 maart 2026 12:54
  • 10

Net binnen

13:41
Hamilton verschijnt in Japan met een Ferrari F40: fans verrast door bezoek Ferrari-rijder
13:07
Patrese over Antonelli: "George Russell kan momenteel niet meer slapen"
12:31
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Japan
12:00
Wolff reageert fel op Verstappen-geruchten: "Dom genoeg om pas in juli te bespreken"
10:40
Alonso mist mediadag Japan: geboorte eerste kind lijkt aanstaande
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

Gisteren 12:20 10
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt? Max Verstappen

Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?

Gisteren 11:29 1
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin' Christian Horner

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'

23 maart 2026 15:05 1
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar Brazilië

Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar

23 maart 2026 14:02
