Pirelli overweegt 2026-bandenkeuze aan te passen om éénstoppers te voorkomen

Mario Isola, Max Verstappen, 2024, generic — Foto: © IMAGO
1 reactie

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Bandenleverancier Pirelli kijkt naar de mogelijkheid om gedurende het seizoen in te grijpen om het grote aantal éénstoppers in de Formule 1 terug te dringen. Volgens Mario Isola, directeur van de motorsport-afdeling van de Italiaanse rubberfabrikant, is er een reële kans dat er voor zachtere compounds wordt gekozen om meer strategische variatie af te dwingen.

De roep om verandering volgt op de eerste twee races van het jaar in Australië en China. Beide Grands Prix werden gekenmerkt door een gebrek aan bandenslijtage, waardoor nagenoeg het gehele veld probleemloos op een strategie van één pitstop kon volgen om zo naar de finish te rijden. Dit leidde tot de nodige kritiek vanuit de paddock, waarbij vooral het kamp van Red Bull Racing zich ongezouten uitliet over het gebrek aan actie op de baan door de huidige bandenkeuzes.

Flexibiliteit in de bandenselectie

Hoewel de teams aan het begin van het jaar al een overzicht hebben gekregen van de geplande banden per race, benadrukt Isola dat deze keuzes niet vaststaan. "We zullen dat in het algemeen overwegen, als we op sommige circuits een stap zachter moeten gaan. De mogelijkheid is er om de selectie te wijzigen", zo begon hij tegenover Autosport. "We hebben een conceptselectie naar de teams gestuurd en zij hebben een idee voor het hele seizoen, maar we kunnen de selectie in overleg met de FIA wijzigen. Er is dus nog steeds de mogelijkheid om de selectie een klein beetje te verschuiven naar de harde kant, of waarschijnlijk naar de zachte kant."

Blik op de Grand Prix van Japan

De eerstvolgende mogelijkheid om de bandenkeuze te wijzigen, is de vierde race van het seizoen in Miami begin mei. De Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka staat namelijk dit weekend al voor de deur en om nu nog het rubber om te gooien, is te kortdag. Voor dit evenement heeft Pirelli de drie hardste compounds geselecteerd: de C1, C2 en de C3. Omdat de focus door de 2026-auto's meer ligt op het elektrisch vermogen op de rechte stukken dan de snelheid door de bochten, lijkt de hoeveelheid bandenslijtage relatief mee te vallen. Ook in Japan worden er daarom weer één-stop-strategieën verwacht.

Wat is volgens jou het ideale aantal pitstops voor een spannende Grand Prix?

11 stemmen

'McLaren en Ferrari slaan handen ineen en wijzen naar mogelijk illegale Mercedes'

Fornaroli stapt voor het eerst in bij McLaren F1-team | F1 Shorts Live

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Japan

'Ferrari ziet nieuw trucje bij Mercedes en stapt naar de FIA voor GP Japan'

'Ferrari brengt verboden Red Bull Honda-systeem terug in poging Mercedes te verslaan'

Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren, Russell uitgemaakt voor verrader | GPFans Recap Recap

