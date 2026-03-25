Marko heeft contact met Newey: "Het gaat niet goed met hem"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Helmut Marko laat weten dat het momenteel niet goed gaat met Adrian Newey. De topontwerper maakte vorig jaar de overstap naar Aston Martin om dat team naar de top te loodsen in het nieuwe tijdperk van de Formule 1, maar de resultaten zijn tot nu toe dramatisch. Volgens Marko kampt Newey met de nodige kopzorgen door de penibele situatie waarin zijn nieuwe werkgever zich bevindt.

De start van het huidige racejaar verloopt voor Aston Martin allesbehalve soepel. Na de eerste twee wedstrijden in Australië en China staat de teller nog altijd op nul punten, wat het team de laatste plaats in het constructeurskampioenschap oplevert. Zowel Fernando Alonso als Lance Stroll haalden in beide Grands Prix de finishvlag niet door aanhoudende technische mankementen aan de nieuwe Honda-krachtbron, die kampt met hevige trillingen en een gebrek aan vermogen.

Zorgen om Newey

Marko laat bij OE24 weten dat hij nog altijd contact heeft met zijn voormalige collega, maar dat de stemming bij de Britse ontwerper momenteel somber is door de tegenvallende prestaties van de AMR26. "Met hem heb ik contact gehad. Het gaat niet goed met hem", aldus de Oostenrijker over de gemoedstoestand van Newey na de moeizame seizoensopening. Volgens de adviseur van Red Bull zijn de gebreken aan de bolide van Aston Martin niet zomaar verholpen. "Bij dit project zijn er problemen die niet zo snel opgelost zullen worden", zo stelt Marko.

Fundamentele problemen

De problemen waar Marko op doelt, lijken vooral te maken te hebben met de betrouwbaarheid van de nieuwe techniek. De krachtbron produceert trillingen die zo extreem zijn dat onderdelen fysiek loslaten van het chassis en de batterijen voortijdig falen. Alonso uitte eerder al zijn zorgen over de fysieke belasting en vreesde zelfs voor zenuwschade aan zijn handen. Hoewel Newey vorig jaar maart met hoge verwachtingen begon bij het team uit Silverstone, lijkt de weg naar succes voorlopig nog erg lang voor de formatie die momenteel onderaan de ranglijst bungelt. Op de achtergrond lijkt men te werken om een nieuwe teambaas aan te stellen, waardoor Newey zich weer volledig kan focussen op het technische aspect.

Geloof jij dat Adrian Newey het tij nog kan keren bij Aston Martin?

26 stemmen

Voormalig Red Bull-topman contacteert Newey: "Het gaat niet goed met hem"

  • Vandaag 08:01
