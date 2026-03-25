Marko heeft contact met Newey: "Het gaat niet goed met hem"
Helmut Marko laat weten dat het momenteel niet goed gaat met Adrian Newey. De topontwerper maakte vorig jaar de overstap naar Aston Martin om dat team naar de top te loodsen in het nieuwe tijdperk van de Formule 1, maar de resultaten zijn tot nu toe dramatisch. Volgens Marko kampt Newey met de nodige kopzorgen door de penibele situatie waarin zijn nieuwe werkgever zich bevindt.
De start van het huidige racejaar verloopt voor Aston Martin allesbehalve soepel. Na de eerste twee wedstrijden in Australië en China staat de teller nog altijd op nul punten, wat het team de laatste plaats in het constructeurskampioenschap oplevert. Zowel Fernando Alonso als Lance Stroll haalden in beide Grands Prix de finishvlag niet door aanhoudende technische mankementen aan de nieuwe Honda-krachtbron, die kampt met hevige trillingen en een gebrek aan vermogen.
Zorgen om Newey
Marko laat bij OE24 weten dat hij nog altijd contact heeft met zijn voormalige collega, maar dat de stemming bij de Britse ontwerper momenteel somber is door de tegenvallende prestaties van de AMR26. "Met hem heb ik contact gehad. Het gaat niet goed met hem", aldus de Oostenrijker over de gemoedstoestand van Newey na de moeizame seizoensopening. Volgens de adviseur van Red Bull zijn de gebreken aan de bolide van Aston Martin niet zomaar verholpen. "Bij dit project zijn er problemen die niet zo snel opgelost zullen worden", zo stelt Marko.
Fundamentele problemen
De problemen waar Marko op doelt, lijken vooral te maken te hebben met de betrouwbaarheid van de nieuwe techniek. De krachtbron produceert trillingen die zo extreem zijn dat onderdelen fysiek loslaten van het chassis en de batterijen voortijdig falen. Alonso uitte eerder al zijn zorgen over de fysieke belasting en vreesde zelfs voor zenuwschade aan zijn handen. Hoewel Newey vorig jaar maart met hoge verwachtingen begon bij het team uit Silverstone, lijkt de weg naar succes voorlopig nog erg lang voor de formatie die momenteel onderaan de ranglijst bungelt. Op de achtergrond lijkt men te werken om een nieuwe teambaas aan te stellen, waardoor Newey zich weer volledig kan focussen op het technische aspect.
Aanbevolen door de redactie
Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar
Weersverwachting Grand Prix van Japan: kans op regen op vrijdag en zaterdag
- 55 minuten geleden
Bedrag per maand Apple iTunes lijkt te hinten op prijsverhoging Viaplay
- 1 uur geleden
Wolff verdedigt nieuwe F1-regels: "90 procent vindt dat we nu vermakelijk racen"
- 2 uur geleden
Hamilton verschijnt in Japan met een Ferrari F40: fans verrast door bezoek Ferrari-rijder
- 2 uur geleden
Patrese over Antonelli: "George Russell kan momenteel niet meer slapen"
- 3 uur geleden
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Japan
- Vandaag 12:31
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart