Antonelli reageert op aankondiging als Räikkönen: "Ik was in de war"
Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli kende onlangs een droomweekend in China door zijn allereerste overwinning in de Formule 1 te boeken. Toch verliep de huldiging na afloop niet geheel vlekkeloos, toen de jonge Italiaan door een fout van de omroeper werd aangekondigd als Kimi Raikkonen. Antonelli blikt nu terug op dat opmerkelijke moment.
De Grand Prix op het Shanghai International Circuit was een historisch moment voor de 19-jarige coureur. Nadat hij op de zaterdag al de jongste polesitter ooit was geworden, domineerde hij op zondag de race door 54 van de 56 ronden aan de leiding te rijden. Hij kwam uiteindelijk met een voorsprong van ruim vijf seconden op zijn teamgenoot George Russell over de streep, terwijl Lewis Hamilton namens Ferrari het podium completeerde.
Kimi reageert
Ondanks de vreugde over zijn eerste zege, zorgde de aankondiging van omroeper Bob Constanduros voor een ongemakkelijke situatie. De ervaren speaker noemde per ongeluk de naam van de wereldkampioen van 2007, wat leidde tot grote hilariteit bij Hamilton en verbazing bij de winnaar zelf. "Toen ze de fout maakten door Kimi Raikkonen te zeggen op het podium? Ik wilde het niet geloven, ik wist niet of ik het podium op moest gaan of niet, ik was ontzettend in de war", zo blikt Antonelli bij Sport Mediaset terug op de blooper.
Verklaring blunder
De fout bleef niet onopgemerkt in de media. Analist Olav Mol gaf in het Race Café van Ziggo Sport aan dat er sprake was van een soort routinefout bij de omroeper, die hij omschreef als een "Babylonische spraakverwarring". Hoewel de situatie voor Antonelli ongemakkelijk was, kon de rest van de paddock de humor er wel van inzien. Zo werd Lewis Hamilton gefilmd terwijl hij hardop lachte om de verspreking, en ook Ferrari-teambaas Fred Vasseur kon de grap van het incident waarderen.
