Charles Leclerc heeft toegegeven dat zijn zorgen over de ware snelheid van Mercedes zijn bevestigd tijdens de Grand Prix van China. Hoewel Ferrari in de openingsfase van het seizoen nog dichtbij leek te zitten, bleek het gat in Shanghai aanzienlijk groter dan gehoopt. De Monegask zag hoe de Zilverpijlen domineerden, wat een directe realiteitscheck betekende voor de Scuderia.

In China werd pijnlijk duidelijk dat Mercedes over een enorme voorsprong beschikt, zeker over één ronde. Kimi Antonelli schreef de overwinning op zijn naam met een voorsprong van 25 seconden op Lewis Hamilton, die als derde over de streep kwam achter George Russell. Leclerc zelf eindigde als vierde, nadat hij een groot deel van de race in een intens gevecht was verwikkeld met Hamilton om de laatste podiumplek.

De ware snelheid van Mercedes

Voor Leclerc kwam de snelheid van de concurrentie niet geheel als een verrassing, al had hij gehoopt dat het beeld anders zou zijn. "Ik ga niet zeggen dat ik hierop zat te wachten, want ik hoopte dat we deze snelheid nooit zouden zien", zo stelt de Ferrari-coureur bij PlanetF1. Hij merkt op dat de verhoudingen nu duidelijker zijn dan tijdens de eerste ontmoetingen van dit jaar in Australië en tijdens de Sprint in China. "Ik heb het gevoel dat er na de testdagen dingen waren die simpelweg niet klopten. Tijdens de race begreep ik niet waarom we zo dichtbij zaten in Australië en tijdens de Sprint. Ik vermoed dat het nu iets meer in lijn der verwachting ligt", vervolgt Leclerc zijn analyse over de huidige krachtsverhoudingen op de grid.

Druk uitoefenen en upgrades

Ondanks de achterstand ziet Leclerc nog wel mogelijkheden om het Mercedes lastig te maken. Hij gelooft dat Ferrari de strijd nog niet hoeft op te geven, zeker omdat de onderlinge gevechten op de baan kansen kunnen bieden. "Dat betekent niet dat we ze niet onder druk kunnen zetten. Het is een lastige situatie, want door het gevecht met die auto's kan het behoorlijk interessant worden", aldus de Monegask. Ferrari werkt momenteel hard aan verbeteringen voor de SF-26 om het gat naar de koplopers te dichten. "Er zitten dingen in de pijplijn", bevestigt Leclerc. Toch blijft hij realistisch over de impact van deze vernieuwingen op de korte termijn, aangezien de achterstand op de Zilverpijlen aanzienlijk is. "Hoeveel verschil dit gaat maken als we kijken naar het gat met Mercedes, dat weet ik niet."

