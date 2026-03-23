Charles Leclerc in China

Leclerc erkent superioriteit Mercedes: "We kunnen ze niet onder druk zetten"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Charles Leclerc heeft toegegeven dat zijn zorgen over de ware snelheid van Mercedes zijn bevestigd tijdens de Grand Prix van China. Hoewel Ferrari in de openingsfase van het seizoen nog dichtbij leek te zitten, bleek het gat in Shanghai aanzienlijk groter dan gehoopt. De Monegask zag hoe de Zilverpijlen domineerden, wat een directe realiteitscheck betekende voor de Scuderia.

In China werd pijnlijk duidelijk dat Mercedes over een enorme voorsprong beschikt, zeker over één ronde. Kimi Antonelli schreef de overwinning op zijn naam met een voorsprong van 25 seconden op Lewis Hamilton, die als derde over de streep kwam achter George Russell. Leclerc zelf eindigde als vierde, nadat hij een groot deel van de race in een intens gevecht was verwikkeld met Hamilton om de laatste podiumplek.

De ware snelheid van Mercedes

Voor Leclerc kwam de snelheid van de concurrentie niet geheel als een verrassing, al had hij gehoopt dat het beeld anders zou zijn. "Ik ga niet zeggen dat ik hierop zat te wachten, want ik hoopte dat we deze snelheid nooit zouden zien", zo stelt de Ferrari-coureur bij PlanetF1. Hij merkt op dat de verhoudingen nu duidelijker zijn dan tijdens de eerste ontmoetingen van dit jaar in Australië en tijdens de Sprint in China. "Ik heb het gevoel dat er na de testdagen dingen waren die simpelweg niet klopten. Tijdens de race begreep ik niet waarom we zo dichtbij zaten in Australië en tijdens de Sprint. Ik vermoed dat het nu iets meer in lijn der verwachting ligt", vervolgt Leclerc zijn analyse over de huidige krachtsverhoudingen op de grid.

Druk uitoefenen en upgrades

Ondanks de achterstand ziet Leclerc nog wel mogelijkheden om het Mercedes lastig te maken. Hij gelooft dat Ferrari de strijd nog niet hoeft op te geven, zeker omdat de onderlinge gevechten op de baan kansen kunnen bieden. "Dat betekent niet dat we ze niet onder druk kunnen zetten. Het is een lastige situatie, want door het gevecht met die auto's kan het behoorlijk interessant worden", aldus de Monegask. Ferrari werkt momenteel hard aan verbeteringen voor de SF-26 om het gat naar de koplopers te dichten. "Er zitten dingen in de pijplijn", bevestigt Leclerc. Toch blijft hij realistisch over de impact van deze vernieuwingen op de korte termijn, aangezien de achterstand op de Zilverpijlen aanzienlijk is. "Hoeveel verschil dit gaat maken als we kijken naar het gat met Mercedes, dat weet ik niet."

Gerelateerd

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren, Russell uitgemaakt voor verrader | GPFans Recap Recap

Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren, Russell uitgemaakt voor verrader | GPFans Recap

  • Gisteren 21:42
  • 3
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

  • Gisteren 19:48
'Ferrari grijpt kans tijdens afgelaste races en gaat testen op Monza'

'Ferrari grijpt kans tijdens afgelaste races en gaat testen op Monza'

  • Vandaag 08:02
  • 1
Verstappen waarschuwt over besluitvorming F1-regels: "Het is politiek, ik ben niet dom"

Verstappen waarschuwt over besluitvorming F1-regels: "Het is politiek, ik ben niet dom"

  • Gisteren 18:47
  • 5
F1-coureurs sluiten zich aan bij Verstappen en zetten vraagtekens bij kwalificatie: "Echt pijnlijk"

F1-coureurs sluiten zich aan bij Verstappen en zetten vraagtekens bij kwalificatie: "Echt pijnlijk"

  • 20 maart 2026 11:31
  • 4
Russell uitgemaakt voor braafste jochie van de klas: "Ontzettend arrogant"

Russell uitgemaakt voor braafste jochie van de klas: "Ontzettend arrogant"

  • Gisteren 17:44
  • 9

Net binnen

18:37
Sainz roept Williams op tot actie: 'We hebben te veel problemen op te veel vlakken'
18:06
Van Buuren ziet kansen op Suzuka voor Verstappen: "Max is altijd goed hier"
17:31
Hamilton en Kardashian arm in arm gespot in de straten van Tokyo
16:00
'Mercedes wil opnieuw proberen Verstappen los te weken, Russell wederom op de wip'
15:29
Live
Aston Martin houdt Alonso langs de kant in eerste vrije training Japan | F1 Shorts
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin' Christian Horner

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'

3 uur geleden 1
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar Brazilië

Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar

Vandaag 14:02
Misha Charoudin wil aparte klasse voor Verstappen en F1-coureurs op de Nurburgring l GPFans News Video

Misha Charoudin wil aparte klasse voor Verstappen en F1-coureurs op de Nurburgring l GPFans News

Vandaag 12:29 1
Verstappen bestempeld als "de zwakste schakel" in line-up voor aanstaande 24-uursrace Max Verstappen

Verstappen bestempeld als "de zwakste schakel" in line-up voor aanstaande 24-uursrace

Vandaag 11:59 5
Ontdek het op Google Play
x