Racing Bulls F1 onthult speciale shodo-livery voor Grand Prix van Japan

social — Foto: © X: @visacashapprb

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Visa Cash App Racing Bulls heeft een speciale kleurstelling onthuld voor de aanstaande Grand Prix van Japan. De formatie uit Faenza wijkt voor de race op Suzuka af van de gebruikelijke witte livery en kiest voor een ontwerp dat is geïnspireerd op de 'Red Bull Spring Edition'. In samenwerking met de bekende Japanse kalligraaf Bisen Aoyagi is er een unieke look gecreëerd die de lokale cultuur moet verenigen met de energie van de Formule 1.

Het ontwerp van de VCARB 03 bestaat uit een palet van wit, rood en zilver, waarbij traditionele Japanse shodo-kalligrafie de boventoon voert. Op de auto en de teamkleding zijn expressieve penseelstreken te zien, evenals de tekst 'Give You Wiings' in traditionele karakters. Volgens het team symboliseert de kalligrafie de beweging en snelheid van de sport, terwijl er met subtiele verwijzingen naar kersenbloesem wordt ingespeeld op het vroege voorjaarsmoment van de race in maart.

Bayer wil jongere generatie aanspreken

CEO Peter Bayer ziet de tijdelijke verandering als een belangrijke stap voor de uitstraling van het team. "De nieuwe livery weerspiegelt de evolutie van het merk en is bedoeld om een jongere generatie fans aan te spreken door cultuur en sport te mengen", zo stelt de topman. Ook teammanager Alan Permane is te spreken over het resultaat en benadrukt dat de livery een eerbetoon is aan de Japanse wortels van de sport en de groeiende ambities van het team in het nieuwe technische tijdperk met Ford.

Sterke vorm van VCARB met Ford-krachtbron

De onthulling komt op een moment dat het zusterteam van Red Bull Racing verrassend sterk voor de dag komt. Momenteel staat VCARB in het constructeurskampioenschap op gelijke hoogte met de hoofdmacht; beide teams hebben twaalf punten verzameld. Onder leiding van technisch directeur Tim Goss heeft het team een specifieke hybride-mapping gevonden voor de nieuwe Red Bull Ford-motor. Hierdoor wordt 'super clipping' geminimaliseerd, wat ervoor zorgt dat de auto op de rechte stukken minder elektrisch vermogen verliest en een hogere topsnelheid behoudt.

