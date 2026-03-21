Mercedes-AMG Team Verstappen Racing heeft zich op de pole position gekwalificeerd voor de 58. ADAC Barbarossapreis, de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Het was Max Verstappen zelf die de snelste tijd van de nummer-3-bolide klokte.

De kwalificatie begon om 8:20 uur onder koude, maar zonnige omstandigheden. Gelukkig sneeuwde het niet zoals vorige week, waardoor NLS1 werd afgelast. Dani Juncadella nam de eerste kwalificatieronden op zich achter het stuur van de door Winward Racing gerunde AMG. Hij zette ook meteen de voorlopig snelste tijd neer met een 8:01.310. Max Verstappen nam het eventjes van de Spanjaard over voor een aantal installatieronden, voordat Jules Gounon achter het stuur kroop. Er was lange tijd een Code 60 in de laatste chicane, vanwege een crash van de Porsche Cayman van Leo-Livius Arne Weber, waardoor er bijna een uur lang geen flinke verbeteringen gevonden konden worden.

Verstappen pakt pole position in slotfase

Terwijl Verstappen Racing bezig was met de ene na de andere installatieronde, afwisselend tussen Verstappen en Gounon, zette de concurrentie zeer snelle rondetijden neer, nadat de Code 60 was verdwenen. De door Red Bull en Viaplay gesponsorde wagen was teruggezakt naar de vijftiende plek in de tijdenlijst. Maar Max kwam in de slotfase van de kwalificatie in actie en wist met nog zo'n tien minuten te gaan de snelste tijd te klokken. Het was een 7:51.751 van de Limburger.

Christopher Haase in de nummer-16-Audi van Scherer Sport PHX kwam 1.974 seconde tekort. Raffaele Marciello klokte de derde tijd op 2.855 seconde achterstand in de nummer-98-BMW van ROWE Racing. Mattia Drudi in de nummer-34-Aston Martin van Walkenhorst Motorsport en Maxime Martin in de nummer-80-Mercedes-AMG van Team Ravenol (Winward Racing) completeren de top vijf.

