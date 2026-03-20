Flavio Briatore heeft de tongen losgemaakt op sociale media na een opvallend bezoek aan het Shanghai Disney Resort. De uitvoerend adviseur van Alpine verscheen gisteren in een promotievideo van Disney Parks, maar de samenwerking tussen het familievriendelijke merk en de controversiële Italiaan kan op weinig goedkeuring rekenen van de Formule 1-fans.

De video toont hoe Briatore deelneemt aan de 'Fuel the Magic'-ervaring in Shanghai. Dit evenement vond plaats kort na de Grand Prix van China, waar de Italiaan al prominent aanwezig was in de paddock. Hoewel Disney met de beelden een magische sfeer rondom de Formule 1 wilde creëren, lokte de aanwezigheid van de voormalig Renault-teambaas vooral felle reacties uit over zijn integriteit.

Artikel gaat verder onder video

Fans sneren naar 'match-fixer' Briatore

Onder de bewuste video op Instagram stroomden de negatieve reacties binnen. Veel volgers uitten hun ongeloof over het feit dat een merk als Disney zich associeert met een figuur als Briatore . "Flavio is wel de laatste persoon van wie ik had verwacht dat hij Disney zou bezoeken", zo zegt een fan hardop in de comments. Anderen trokken de vergelijking met bekende filmkarakters door de aard van zijn reputatie: "Is dit de nieuwe schurk in de volgende Disney-film?"

Epstein-files

Niet alleen Crashgate is iets dat aan Briatore kleeft. Eind vorig jaar was de naam van de Alpine-voorman ook één van de namen die opdook in de beruchte 'Epstein-files', het document rond de welbekende Jeffrey Epstein uit de Verenigde Staten. Dit wegens email-contact tussen het tweetal. Epstein had natuurlijk geen - op zijn zachtst gezegd - beste band met kinderen, waardoor men zich dan ook afvraagt waarom iemand die contact met hem had als Disney-uithangbord wordt gebruikt: "Ik weet niet zeker of hij in de buurt van kinderen mag komen", zo zegt iemand. "Dit is het vreemdste wat ik ooit heb gezien, en ik maak geen grapje", zo besluit een ander.