Kimi Antonelli droomt van een bijzondere samenwerking met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen buiten de Formule 1-paddock. De jonge Italiaan, die dit seizoen al een overwinning in China op zijn naam schreef voor Mercedes, heeft toestemming gevraagd om te testen op de legendarische Nordschleife. Hij hoopt in de toekomst samen met de Nederlander deel te nemen aan een endurance-race.

Terwijl Antonelli zijn eerste stappen in de wereld van de GT's overweegt, is Verstappen dit weekend al te vinden op het langste permanente circuit ter wereld. De Red Bull-coureur neemt deel aan de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie in een Mercedes-AMG GT3. Dit optreden is noodzakelijk om de laatste formaliteiten te vervullen voor zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring in mei. Hoewel Verstappen momenteel een moeizame start van het seizoen kent en op de achtste plaats in het kampioenschap staat, krijgt hij van zijn team de ruimte om deze uitstapjes te maken.

Een droomduo?

Antonelli steekt zijn bewondering voor de plannen van Verstappen niet onder stoelen of banken. De passie voor GT-wagens zit bij de Mercedes-coureur in de familie, aangezien zijn vader een eigen GT-team beheert. "Dat zou supercool zijn. Ik zou heel graag samen met Max een endurance-race rijden. Ik denk dat dat echt geweldig zou zijn. Het is gaaf omdat we allebei een passie hebben voor GT's", zo citeert Crash Antonelli, die aangeeft de verrichtingen van de Nederlander dit weekend nauwgezet te volgen. De Italiaan ziet een gezamenlijk optreden in de toekomst als een unieke kans. "Het is iets wat ik in de toekomst heel graag zou willen doen, om met hem te racen in een endurance-race. Ik denk dat we een heel gaaf koppel zouden vormen en ik denk dat het een geweldige ervaring zou zijn. Het is iets wat ik ook heb overwogen. Ik heb bijvoorbeeld al gevraagd om een test te doen op de Nordschleife, omdat het een circuit is waar ik van houd en ik het heel graag in de echte wereld zou willen proberen", zo vertelt de Italiaanse coureur.

Plezier buiten de Formule 1

Voor Verstappen komt de uitstap naar de Eifel op een welkom moment, zeker nu de resultaten met de nieuwe Red Bull-Ford aandrijflijn in de Formule 1 nog achterblijven bij de verwachtingen. De Limburger benadrukt dat deze plannen al langere tijd vaststonden: "Dit was natuurlijk al gepland, ongeacht wat ik dit jaar rijd." Hoewel de focus op de koningsklasse ligt, geniet hij van de vrijheid die hij krijgt van zijn werkgever. De Nederlander is eerlijk over zijn huidige gemoedstoestand in de paddock, waar hij George Russell en Antonelli momenteel voor zich moet dulden in de ranglijst. "Ik zou willen dat ik op dit moment wat meer plezier had in de Formule 1, maar tegelijkertijd ben ik erg blij dat het team me al deze dingen laat doen. Het is gewoon iets waar ik naar uitkijk. Daarnaast zal ik, als er iets gebeurt met de kalender, kijken wat er mogelijk is", zo vertelt de viervoudig wereldkampioen uit.

Gerelateerd