Hoewel er deze week geen Grand Prix op de planning staat, is er toch weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. Het meest gelezen nieuws, kort voor je samengevat, vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag waren er veel geruchten over de toekomst van Adrian Newey en daarom heeft Aston Martin een statement gegeven. Na de races in Bahrein en Saoedi-Arabië is er mogelijk nog een Grand Prix die wordt afgelast. Audi-teambaas Jonathan Wheatley begrijpt de kritiek van Max Verstappen op de nieuwe auto's, maar laat ook een nieuw perspectief zien. Dit is de GPFans Recap van donderdag 19 maart.

Aston Martin komt met statement na geruchten over Newey

Het team van Aston Martin heeft de berichten over het terugtreden van Adrian Newey simpelweg afgedaan als speculatie. Het groene team meldt bij verschillende F1-journalisten dat Newey nog altijd aanblijft als Managing Technical Partner én als teambaas. De hele verklaring lezen? Klik hier!

Verstappen tegengesproken door zwager: "Dan was Max nu stil geweest"

Max Verstappen wordt tegengesproken door zijn zwager, Nelson Piquet Junior. De Red Bull Racing-coureur liet optekenen dat hij ook als hij momenteel in de beste auto had gezeten, geen fan van de huidige reglementen zou zijn geweest. De Braziliaan gelooft hier weinig van. De uitspraak van de zwager van Verstappen lezen? Klik hier!

Valkenburg ziet mogelijk derde afgelasting op kalender: 'Bakoe op losse schroeven'

De Formule 1-kalender van dit jaar is flink opgeschud door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, die oorspronkelijk voor april op de planning stonden, zijn officieel van de kalender gehaald vanwege de escalerende veiligheidssituatie in de regio. Daar blijft het mogelijk niet bij. Alles over de mogelijk derde race die wordt geannuleerd? Klik hier!

Wheatley laat licht schijnen op kritiek Verstappen: 'Komt door de huidige situatie bij Red Bull'

Volgens voormalig sportief directeur van Red Bull Racing, Jonathan Wheatley, moet de kritiek van Max Verstappen in perspectief worden geplaatst. De huidige verantwoordelijke bij Audi stelt dat de opmerkingen van de viervoudig kampioen vooral voortkomen uit de huidige situatie bij Red Bull Racing. Lezen wat Wheatley over de kritiek van Verstappen zegt? Klik hier!

Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"

Alex Wurz, de voorzitter van de rijdersvakbond GPDA, vindt dat Max Verstappen moet waken voor de invloed van zijn aanhoudende kritiek op de Formule 1. Volgens de Oostenrijker is de Nederlander momenteel te veel gefocust op de negatieve aspecten van de sport, wat zijn eigen prestaties op de baan in de weg zou kunnen zitten. Lezen wat de voorzitter van de F1-rijdersbond over Verstappen zegt? Klik hier!

Gerelateerd