De Formule 1-kalender van dit jaar is flink opgeschud door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, die oorspronkelijk voor april op de planning stonden, zijn officieel van de kalender gehaald vanwege de escalerende veiligheidssituatie in de regio. Daar blijft het mogelijk niet bij.

Hierdoor ontstaat er een ongebruikelijk gat van vijf weken tussen de race in Japan en de Grand Prix van Miami in mei. Hoewel er wordt gespeculeerd over het inhalen van de gemiste wedstrijden, lijkt een snelle oplossing niet voor de hand te liggen. De situatie in het Midden-Oosten blijft uiterst precair, wat grote gevolgen heeft voor de logistieke planning van de sport. Het luchtruim boven grote delen van de regio is beperkt toegankelijk, waardoor teams alternatieve routes moeten zoeken voor hun personeel en materiaal. De kans dat de races alsnog op korte termijn worden verreden, wordt door experts dan ook laag ingeschat.

Zomerstop en veiligheid

Het openbreken van de kalender om de races in de zomer in te halen, stuit op veel weerstand. "Ik denk het niet. De teams zijn niet blij om de zomerstop open te breken. Plus, in het Midden-Oosten racen in de zomer is sowieso een no-go. En laten we reëel zijn, dit is niet afgelopen in deze zomer. De situatie zal niet veilig zijn deze zomer", zo vertelt Nelson Valkenburg op Viaplay. De verplichte rustperiode van veertien dagen in de zomer wordt door veel teambazen als heilig beschouwd, zeker met een recordkalender van 24 races en de technische uitdagingen van de nieuwe reglementen.

Onzekerheid over Bakoe

Niet alleen de races in Bahrein en Saoedi-Arabië staan onder druk; ook de Grand Prix van Azerbeidzjan in september zorgt voor de nodige vraagtekens. Hoewel deze race officieel is verplaatst om een nationale herdenkingsdag te ontwijken, maken de regionale spanningen de situatie onzeker. "De Formule 1 houdt er echt rekening mee dat een race als Bakoe misschien ook al op losse schroeven komt te staan. Buurland van Iran. En als het luchtruim gesloten is in die regio, hoe moet je er komen?", wordt er gewaarschuwd. Mocht de situatie dus zo blijven in de regio, is het de grote vraag of we ook de 22 races halen. Aan het einde van het jaar hebben we ook nog de races in Qatar en Abu Dhabi op de kalender staan in dat gebied.

