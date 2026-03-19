Aston Martin komt met statement na geruchten over Newey
Aston Martin komt met statement na geruchten over Newey
Het team van Aston Martin heeft de berichten over het terugtreden van Adrian Newey simpelweg afgedaan als speculatie. Het groene team meldt bij verschillende F1-journalisten dat Newey nog altijd aanblijft als Managing Technical Partner én als teambaas.
De afgelopen dagen is er veel gesproken over de positie van Newey bij Aston Martin. Ook kwam het bericht naar buiten dat het team mogelijk op zoek is naar een vervanger, zodat de voormalig ontwerper zich weer volledig kan richten op het ontwerp van de AMR26. Gianpiero Lambiase zou zijn gepolst, maar donderdag kwamen er ook andere opvallende namen naar voren.
Reactie Aston Martin
Zo meldde Autosport dat de huidige teambaas van Audi, Jonathan Wheatley, gereed zou staan om het stokje van Newey over te nemen, maar dat spreekt Aston Martin tegen. “Het team zal niet ingaan op mediaspeculaties over zijn senior managementteam. Adrian Newey blijft het team leiden als teambaas en Managing Technical Partner,” zo meldt het team. Toch stelt PlanetF1 dat dit de situatie niet verandert. Zo zou Newey namelijk al maandenlang op zoek zijn naar een geschikte opvolger, zodat hij alsnog kan terugkeren naar de tekentafel.
