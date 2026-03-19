Alex Wurz, de voorzitter van de rijdersvakbond GPDA, vindt dat Max Verstappen moet waken voor de invloed van zijn aanhoudende kritiek op de Formule 1. Volgens de Oostenrijker is de Nederlander momenteel te veel gefocust op de negatieve aspecten van de sport, wat zijn eigen prestaties op de baan in de weg zou kunnen zitten.

De kritiek van Verstappen op de nieuwe reglementen is de afgelopen tijd niet onopgemerkt gebleven. De viervoudig wereldkampioen hekelde eerder dit seizoen al het complexe batterijmanagement en de in zijn ogen kunstmatige manier van racen. Hoewel Verstappen momenteel een moeizame fase doormaakt en na de eerste races van het jaar op de achtste plaats in het kampioenschap staat, ziet Wurz in de podcast Lift and Roast een gevaarlijke trend ontstaan in de houding van de Red Bull-coureur.

Invloed op prestaties

Wurz benadrukt dat een negatieve mindset een coureur kwetsbaar kan maken, zeker wanneer de techniek niet meewerkt. "Max moet wel oppassen dat zijn negatieve kijk op alles zijn prestaties niet beïnvloedt", klinkt het bij de GPDA-voorzitter. Hij wijst daarbij specifiek naar de recente gebeurtenissen tijdens de Grand Prix van China, waar Verstappen zowel in de sprintrace als de hoofdrace moeite had om goed van zijn plek te komen. Volgens Wurz is het contrast met de jonge garde momenteel pijnlijk zichtbaar.

"Bij de starts lukt het hem, in tegenstelling tot Kimi Antonelli, blijkbaar niet om alles perfect te bedienen", vervolgt de Oostenrijker. Hij legt uit dat dit niet alleen aan de coureur zelf ligt, maar ook aan de randvoorwaarden van de huidige bolides: "Het gaat daarbij om de techniek en de programmering." Terwijl Antonelli bij Mercedes direct geschiedenis schreef met een overwinning, kampte Verstappen in China met een technisch probleem aan zijn hybride systeem, waardoor hij de strijd voortijdig moest staken.

Aanpassen aan de realiteit

Hoewel Wurz begrip toont voor de frustraties van de Limburger over de huidige staat van de Formule 1, is hij ook realistisch over de snelheid waarmee zaken kunnen veranderen. Hij adviseert Verstappen dan ook om de knop om te zetten. "Ik begrijp dat Max niet tevreden is met het reglement en met waar zijn team momenteel staat. Maar we kunnen dat niet van vandaag op morgen veranderen. We kunnen alleen proberen ons eraan aan te passen. Ook zijn team zal zich verbeteren en dichterbij komen", aldus Wurz.

Toch is de GPDA-voorman het op bepaalde punten wel eens met de kritiek van de coureurs, met name als het gaat over de manier waarop snelheid in de kwalificatie wordt gemeten onder de huidige regels. "We zouden echter een systeem moeten vinden waarbij degene die het langst vol op het gas blijft, in de kwalificatie wordt beloond. Nu is het namelijk precies andersom, en dat is niet goed."

