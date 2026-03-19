Max Verstappen wordt tegengesproken door zijn zwager, Nelson Piquet Junior. De Red Bull Racing-coureur liet optekenen dat hij ook als hij momenteel in de beste auto had gezeten, geen fan van de huidige reglementen zou zijn geweest. De Braziliaan gelooft hier weinig van.

Max Verstappen heeft zijn frustratie over de huidige Formule 1-reglementen de afgelopen weken niet onder stoelen of banken gestoken. Met een 50/50-verdeling tussen elektrisch- en motorisch vermogen, is het belangrijker dan ooit om tijdens het rijden de batterij op te laden. Wat de viervoudig wereldkampioen hierin het meest tegen de borst stoot, is dat coureurs hierdoor vaker en eerder van hun gas af moeten om de batterij op te laden, in plaats van dat ze zo snel mogelijk het circuit rond kunnen. Verstappen noemt het 'anti-racen' en liet optekenen dat wie deze reglementen wel weet te waarderen, niet begrijpt waar racen omdraait.

Kritiek Verstappen op Formule 1-reglementen

Volgens sommigen is de kritiek van Verstappen deels te wijden aan het feit dat Re Bull Racing de boel momenteel niet op orde heeft. De RB22 kampt met balansproblemen, overgewicht en een nukkige batterij bij de racestarts. De Limburger zelf liet eerder al weten dat hij ook kritisch op de reglementen zou zijn geweest, als hij op dit moment in een winnende auto zou hebben gezeten. Iets wat kracht wordt bijgezet door uitspraken van Verstappen uit 2024 en 2025. De 28-jarige coureur liet destijds op basis van testritten in de simulator al weten dat de Formule 1 in zijn optiek de verkeerde richting in was geslagen.

Piquet spreekt Verstappen tegen

Nelson Piquet, de broer van Kelly Piquet en daarmee de zwager van Verstappen, kan zich vinden in de kritiek van de Nederlander: "Dat is Max. Max wil gewoon de beste auto hebben", klinkt het in de podcast Pelas Pistas. "Als je aan Max vraagt welke titel leuker was; het jaar waarin hij de titel in de laatste race won of het jaar waarin hij de titel won met nog vijf races te gaan, dan kiest hij het jaar met nog vijf races te gaan. Hij wil elke race winnen. Het is normaal dat hij er zo over praat op dit moment." Toch gelooft de Braziliaan niet dat hij in een winnende auto ook zo kritisch was geweest: "Als hij in een Mercedes had gezeten, dan was hij nu stil geweest. Dan had hij geen woord gezegd. Dat weet ik echt zeker."

