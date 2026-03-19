Volgens voormalig sportief directeur van Red Bull Racing, Jonathan Wheatley, moet de kritiek van Max Verstappen in perspectief worden geplaatst. De huidige verantwoordelijke bij Audi stelt dat de opmerkingen van de viervoudig kampioen vooral voortkomen uit de huidige situatie bij Red Bull Racing.

De kritiek vanuit de coureurs op de nieuwe regels was in eerste instantie nog fors, maar na de race in China klonk er al meer optimisme. Zo waren de Ferrari-coureurs een stuk minder negatief en hebben de rijders van Mercedes zich sowieso positief uitgelaten over de nieuwe wagens. Verstappen is vooral niet te spreken over het vele energiemanagement dat de huidige auto’s vereisen en krijgt daarin steun van diverse coureurs, waaronder Fernando Alonso en Carlos Sainz.

Wheatley geniet van racen in nieuwe tijdperk

De teambaas van Audi stelt in gesprek met Motorsport.com dat er wel degelijk goed geracet is in China. “Als je met de twee Ferrari-coureurs zou praten, zouden ze zeggen dat het een fantastische dag was. Als je niet kunt winnen, moet je in ieder geval fair racen... Ik moet zeggen dat er naar mijn mening geen sprake was van oneerlijke racepraktijken. Elke coureur probeerde de ander te overtreffen. Ze hebben prachtig en fair geracet, ik heb ervan genoten om te kijken,” zo luidt zijn conclusie over het weekend in China.

Woorden Verstappen in context geplaatst door Wheatley

Desondanks begrijpt hij de woorden van Verstappen wel, die onlangs onderstreepte dat hij, zelfs als hij in 2026 in een winnende positie zou zitten, nog steeds geen fan is van de huidige wagens. Wheatley legt uit dat vooral de wegligging en de beperkingen van de RB22 ertoe leiden dat Verstappen wat ‘chagrijnig’ is: “Er vinden gevechten plaats op de baan die ik erg bemoedigend vind. Ik denk dat je de opmerkingen van Max wel kunt begrijpen en dat komt door de situatie waarin hij zich bevindt.”

