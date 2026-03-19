Verstappen, Wheatley, generic, 2023

Wheatley laat licht schijnen op kritiek Verstappen: 'Komt door de huidige situatie bij Red Bull'

Verstappen, Wheatley, generic, 2023 — Foto: © IMAGO
Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens voormalig sportief directeur van Red Bull Racing, Jonathan Wheatley, moet de kritiek van Max Verstappen in perspectief worden geplaatst. De huidige verantwoordelijke bij Audi stelt dat de opmerkingen van de viervoudig kampioen vooral voortkomen uit de huidige situatie bij Red Bull Racing.

De kritiek vanuit de coureurs op de nieuwe regels was in eerste instantie nog fors, maar na de race in China klonk er al meer optimisme. Zo waren de Ferrari-coureurs een stuk minder negatief en hebben de rijders van Mercedes zich sowieso positief uitgelaten over de nieuwe wagens. Verstappen is vooral niet te spreken over het vele energiemanagement dat de huidige auto’s vereisen en krijgt daarin steun van diverse coureurs, waaronder Fernando Alonso en Carlos Sainz.

Wheatley geniet van racen in nieuwe tijdperk

De teambaas van Audi stelt in gesprek met Motorsport.com dat er wel degelijk goed geracet is in China. “Als je met de twee Ferrari-coureurs zou praten, zouden ze zeggen dat het een fantastische dag was. Als je niet kunt winnen, moet je in ieder geval fair racen... Ik moet zeggen dat er naar mijn mening geen sprake was van oneerlijke racepraktijken. Elke coureur probeerde de ander te overtreffen. Ze hebben prachtig en fair geracet, ik heb ervan genoten om te kijken,” zo luidt zijn conclusie over het weekend in China.

Woorden Verstappen in context geplaatst door Wheatley

Desondanks begrijpt hij de woorden van Verstappen wel, die onlangs onderstreepte dat hij, zelfs als hij in 2026 in een winnende positie zou zitten, nog steeds geen fan is van de huidige wagens. Wheatley legt uit dat vooral de wegligging en de beperkingen van de RB22 ertoe leiden dat Verstappen wat ‘chagrijnig’ is: “Er vinden gevechten plaats op de baan die ik erg bemoedigend vind. Ik denk dat je de opmerkingen van Max wel kunt begrijpen en dat komt door de situatie waarin hij zich bevindt.”

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Red Bull Verstappen Nico Hülkenberg Isack Hadjar

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Liberty Media zeer tevreden over Formule 1 in 2026'

'Liberty Media zeer tevreden over Formule 1 in 2026'

  • 3 uur geleden
  • 4
Van Der Gijp twijfelt aan kwaliteiten Verstappen: "Vreselijk, hij kan dit niet"

Van Der Gijp twijfelt aan kwaliteiten Verstappen: "Vreselijk, hij kan dit niet"

  • Gisteren 12:01
  • 16
Verstappen reed door misverstand onnodig te langzaam: "Waarom zegt niemand mij dat?"

Verstappen reed door misverstand onnodig te langzaam: "Waarom zegt niemand mij dat?"

  • Gisteren 14:24
  • 5
VIDEO | 'F1 dwingt Red Bull Racing om zusterteam te verkopen' | GPFans News Video

VIDEO | 'F1 dwingt Red Bull Racing om zusterteam te verkopen' | GPFans News

  • Vandaag 18:01
  • 2
Ralf Schumacher kritisch op NLS-avontuur Verstappen: 'Hij moet zijn team helpen'

Ralf Schumacher kritisch op NLS-avontuur Verstappen: 'Hij moet zijn team helpen'

  • 16 maart 2026 15:27
  • 12
'Newey legt rol bij Aston Martin neer: Wheatley komt over van Audi'

'Newey legt rol bij Aston Martin neer: Wheatley komt over van Audi'

  • Vandaag 16:51
  • 3

Net binnen

21:44
Recap
Verstappen tegengesproken door zwager, 'Derde Grand Prix dreigt te worden afgelast' | GPFans Recap
20:51
Red Bull Simracing onthult 2026-line-up met Opmeer, Rasmussen en Job
20:04
Brown geeft peptalk: 'We hebben de beste coureurs en het beste team'
19:32
'Liberty Media zeer tevreden over Formule 1 in 2026'
19:01
Aston Martin komt met statement na geruchten over Newey
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht' Max Verstappen

Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'

Vandaag 15:28 2
Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen" Max Verstappen

Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"

Vandaag 10:29 5
Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1 Geef je mening

Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1

Vandaag 09:29 8
Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel" MAX VERSTAPPEN

Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel"

Vandaag 08:29
