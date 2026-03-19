Wheatley laat licht schijnen op kritiek Verstappen: 'Komt door de huidige situatie bij Red Bull'
Volgens voormalig sportief directeur van Red Bull Racing, Jonathan Wheatley, moet de kritiek van Max Verstappen in perspectief worden geplaatst. De huidige verantwoordelijke bij Audi stelt dat de opmerkingen van de viervoudig kampioen vooral voortkomen uit de huidige situatie bij Red Bull Racing.
De kritiek vanuit de coureurs op de nieuwe regels was in eerste instantie nog fors, maar na de race in China klonk er al meer optimisme. Zo waren de Ferrari-coureurs een stuk minder negatief en hebben de rijders van Mercedes zich sowieso positief uitgelaten over de nieuwe wagens. Verstappen is vooral niet te spreken over het vele energiemanagement dat de huidige auto’s vereisen en krijgt daarin steun van diverse coureurs, waaronder Fernando Alonso en Carlos Sainz.
Wheatley geniet van racen in nieuwe tijdperk
De teambaas van Audi stelt in gesprek met Motorsport.com dat er wel degelijk goed geracet is in China. “Als je met de twee Ferrari-coureurs zou praten, zouden ze zeggen dat het een fantastische dag was. Als je niet kunt winnen, moet je in ieder geval fair racen... Ik moet zeggen dat er naar mijn mening geen sprake was van oneerlijke racepraktijken. Elke coureur probeerde de ander te overtreffen. Ze hebben prachtig en fair geracet, ik heb ervan genoten om te kijken,” zo luidt zijn conclusie over het weekend in China.
Woorden Verstappen in context geplaatst door Wheatley
Desondanks begrijpt hij de woorden van Verstappen wel, die onlangs onderstreepte dat hij, zelfs als hij in 2026 in een winnende positie zou zitten, nog steeds geen fan is van de huidige wagens. Wheatley legt uit dat vooral de wegligging en de beperkingen van de RB22 ertoe leiden dat Verstappen wat ‘chagrijnig’ is: “Er vinden gevechten plaats op de baan die ik erg bemoedigend vind. Ik denk dat je de opmerkingen van Max wel kunt begrijpen en dat komt door de situatie waarin hij zich bevindt.”
Verstappen reed door misverstand onnodig te langzaam: "Waarom zegt niemand mij dat?"
- Gisteren 14:24
- 5
Ralf Schumacher kritisch op NLS-avontuur Verstappen: 'Hij moet zijn team helpen'
- 16 maart 2026 15:27
- 12
Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'
Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"
Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1
Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel"
Verstappen tegengesproken door zwager, 'Derde Grand Prix dreigt te worden afgelast' | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Red Bull Simracing onthult 2026-line-up met Opmeer, Rasmussen en Job
- 1 uur geleden
Brown geeft peptalk: 'We hebben de beste coureurs en het beste team'
- 2 uur geleden
- 4
'Liberty Media zeer tevreden over Formule 1 in 2026'
- 3 uur geleden
- 4
Aston Martin komt met statement na geruchten over Newey
- 3 uur geleden
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart