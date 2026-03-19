De FIA heeft officieel bekendgemaakt dat Paul Burns is aangesteld als de nieuwe deputy race director in de Formule 1. Burns is door de bond intern gepromoveerd om de wedstrijdleiding onder leiding van Rui Marques te versterken. Hij volgt daarmee de eerder vertrokken Claire Dubbelman op.

De komst van Burns dient ter ondersteuning van Marques, die in november 2024 de rol van hoofdwedstrijdleider overnam. Burns heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan in verschillende raceklassen van de FIA, waarbij hij zich specialiseerde in veiligheidsprotocollen en de handhaving van sportieve reglementen. Begin 2026 vertrok Dubbelman uit de functie om haar geluk te gaan beproeven in de Saudi Automobile and Motorcycle Federation. Daardoor functioneerde de wedstrijdleiding in de eerste twee races van dit jaar zonder deputy race director.

Focus op stabiliteit en professionalisering

De promotie van Burns vloeit rechtstreeks voort uit het High Performance Programme (HPP) van de FIA. Dit programma, dat onder leiding staat van president Mohammed Ben Sulayem, is in het leven geroepen om de consistentie in de besluitvorming tijdens Grand Prix-weekenden te vergroten. De wedstrijdleiding beschikt inmiddels over een team van ongeveer zes senior personeelsleden. Daarnaast wordt de leiding op het circuit ondersteund door het Remote Operations Centre in Genève, dat vergelijkbaar met de VAR in het voetbal realtime data en beelden analyseert om snelle besluitvorming mogelijk te maken.

Uitdagingen door nieuwe reglementen

De versterking van het team rondom Marques komt op een cruciaal moment. Dit jaar zijn er ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de technische en sportieve reglementen, waaronder de introductie van actieve aerodynamica en de Manual Override Mode, die het traditionele DRS heeft vervangen. De deputy race director speelt een sleutelrol bij het toezien op de correcte activatie van deze nieuwe systemen en het handhaven van de regels rondom track limits en vlagprocedures.

