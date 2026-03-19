Ralf Schumacher ziet een opvallend verschil tussen de huidige houding van Max Verstappen en de werkwijze van zijn broer, Michael Schumacher. Volgens de Duitser uit Verstappen zich in de media te kritisch over Red Bull Racing en de huidige staat van de sport, terwijl de zevenvoudig wereldkampioen dergelijke zaken altijd binnenskamers hield.

Dat vertelt hij in de Backstage Boxengasse Podcast. De frustratie bij Verstappen is dit seizoen goed merkbaar. Nadat hij vorig jaar de wereldtitel met slechts twee punten verschil verloor aan Lando Norris, bevindt Red Bull zich momenteel in een lastige positie. Het team lijkt genoegen te moeten nemen met de rol van vierde team op de grid. De RB22 kampt met aanzienlijke technische problemen, waaronder een overgewicht van twintig kilogram en een onvoorspelbare balans, waardoor Verstappen de auto als "onbestuurbaar" heeft omschreven.

Verschil in publieke communicatie

Schumacher ziet een duidelijk contrast in hoe Verstappen omgaat met deze tegenslagen vergeleken met Michael. Waar Michael Schumacher in 2005 bij Ferrari ook te maken kreeg met een tegenvallende auto, bleef hij zijn team publiekelijk altijd steunen. Verstappen kiest een andere weg door de auto "bijzonder slecht" te noemen en te suggereren dat mensen die van dit seizoen genieten geen echte racefans zijn. "Wat nu echt belangrijk is, en dit is het grote verschil met mijn broer, is dat hij altijd achter zijn team stond en zich inhield met publieke kritiek", aldus Schumacher.

Volgens de Duitse analist ontbreekt het Verstappen momenteel aan een vertrouwenspersoon die hem durft tegen te spreken. Door zijn enorme successen in het verleden is de Nederlander gewend geraakt aan een positie waarin hij vrijwel alles kon doen wat hij wilde. "Ik denk dat Max een eersteklas kerel is, er is absoluut niets mis met hem. Ik denk dat het enige wat hij op dit moment mist, en dat is niet ongebruikelijk, iemand is om mee te praten. Het is altijd belangrijk om iemand aan je zijde te hebben die je beschermt tegen het maken van dat soort fouten. Ik denk dat het Max daar een beetje aan ontbreekt. Natuurlijk zijn de zaken nu anders; op dit moment rijdt hij in het middenveld", vervolgt Schumacher. De analist benadrukt dat een stevig gesprek achter gesloten deuren noodzakelijk is om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen binnen het team uit Milton Keynes.