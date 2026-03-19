Schumacher kritisch op houding Verstappen: 'Michael hield het allemaal binnenskamers'
Ralf Schumacher ziet een opvallend verschil tussen de huidige houding van Max Verstappen en de werkwijze van zijn broer, Michael Schumacher. Volgens de Duitser uit Verstappen zich in de media te kritisch over Red Bull Racing en de huidige staat van de sport, terwijl de zevenvoudig wereldkampioen dergelijke zaken altijd binnenskamers hield.
Dat vertelt hij in de Backstage Boxengasse Podcast. De frustratie bij Verstappen is dit seizoen goed merkbaar. Nadat hij vorig jaar de wereldtitel met slechts twee punten verschil verloor aan Lando Norris, bevindt Red Bull zich momenteel in een lastige positie. Het team lijkt genoegen te moeten nemen met de rol van vierde team op de grid. De RB22 kampt met aanzienlijke technische problemen, waaronder een overgewicht van twintig kilogram en een onvoorspelbare balans, waardoor Verstappen de auto als "onbestuurbaar" heeft omschreven.
Verschil in publieke communicatie
Schumacher ziet een duidelijk contrast in hoe Verstappen omgaat met deze tegenslagen vergeleken met Michael. Waar Michael Schumacher in 2005 bij Ferrari ook te maken kreeg met een tegenvallende auto, bleef hij zijn team publiekelijk altijd steunen. Verstappen kiest een andere weg door de auto "bijzonder slecht" te noemen en te suggereren dat mensen die van dit seizoen genieten geen echte racefans zijn. "Wat nu echt belangrijk is, en dit is het grote verschil met mijn broer, is dat hij altijd achter zijn team stond en zich inhield met publieke kritiek", aldus Schumacher.
Meer praten
Volgens de Duitse analist ontbreekt het Verstappen momenteel aan een vertrouwenspersoon die hem durft tegen te spreken. Door zijn enorme successen in het verleden is de Nederlander gewend geraakt aan een positie waarin hij vrijwel alles kon doen wat hij wilde. "Ik denk dat Max een eersteklas kerel is, er is absoluut niets mis met hem. Ik denk dat het enige wat hij op dit moment mist, en dat is niet ongebruikelijk, iemand is om mee te praten. Het is altijd belangrijk om iemand aan je zijde te hebben die je beschermt tegen het maken van dat soort fouten. Ik denk dat het Max daar een beetje aan ontbreekt. Natuurlijk zijn de zaken nu anders; op dit moment rijdt hij in het middenveld", vervolgt Schumacher. De analist benadrukt dat een stevig gesprek achter gesloten deuren noodzakelijk is om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen binnen het team uit Milton Keynes.
Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"
Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1
Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel"
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
Valkenburg ziet mogelijk derde afgelasting op kalender: 'Bakoe op losse schroeven'
- 15 minuten geleden
- 1
Vice-voorzitter Ferrari hoopt op komst Antonelli: "Niet verboden om te dromen"
- 46 minuten geleden
Schumacher kritisch op houding Verstappen: 'Michael hield het allemaal binnenskamers'
- 1 uur geleden
- 4
Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"
- 1 uur geleden
- 2
Kelly Piquet lijkt helemaal terug: Braziliaanse weer zeer actief op social media
- 2 uur geleden
Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1
- 2 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart