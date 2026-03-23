'Ferrari grijpt kans tijdens afgelaste races en gaat testen op Monza'
Ferrari zal naar verluidt de onverwachte pauze in de Formule 1-kalender benutten voor een filmdag met de SF-26. Deze beslissing volgt op het nieuws dat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië volgende maand niet doorgaan vanwege het conflict in het Midden-Oosten, wat resulteert in een gat van vijf weken. De Italiaanse renstal wil deze periode gebruiken om de auto verder te optimaliseren na een sterke seizoensstart, zo meldt PlanetF1.
De Scuderia kende een prima begin van het jaar met podiumplaatsen in de eerste twee weekenden. Charles Leclerc eindigde als derde in Melbourne, terwijl Lewis Hamilton in Shanghai hetzelfde resultaat behaalde. Voor Hamilton was dit zijn eerste podium sinds hij aan het begin van 2025 de overstap maakte naar de Italiaanse renstal. Door het wegvallen van de races in het Midden-Oosten telt de kalender dit jaar maximaal 22 races. Tussen de Grand Prix van Japan op 29 maart en de wedstrijd in Miami op 3 mei wordt er niet geracet, wat het team de ruimte geeft voor extra actie op de baan.
Ferrari heeft nog filmdagen over
Volgens de huidige reglementen mogen teams per seizoen twee filmdagen afwerken, waarbij er maximaal 200 kilometer gereden mag worden met de huidige auto. Ferrari heeft deze dagen dit jaar nog niet ingezet. De shakedown die in januari plaatsvond op Fiorano werd officieel aangemerkt als een demonstratie-evenement, waardoor de twee officiële filmdagen nog beschikbaar zijn. Het team is er veel aan gelegen om in de pauze in april de baan op te gaan, mede om nieuw beeldmateriaal te produceren voor commerciële partners, maar ook om extra kilometers te maken. Er kan op die manier meer geleerd worden over de nieuwe bolides.
Monza lijkt de aangewezen locatie
Hoewel Ferrari de exacte locatie nog evalueert, wijzen rapporten uit Italië naar Monza als de favoriete plek voor de testdag. De 'Temple of Speed' is het snelste circuit op de kalender, zoals de bijnaam al aanduidt, en dat is precies wat het team nodig heeft. Monza stelt namelijk hoge eisen aan het energiemanagement van de nieuwe krachtbronnen. Door hier te rijden, kan Ferrari de SF-26 verder verfijnen in de jacht op Mercedes, dat de eerste twee races van het seizoen wist te winnen.
Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren, Russell uitgemaakt voor verrader | GPFans Recap
- Gisteren 21:42
- 2
Vasseur overwoog nooit teamorders na touché Hamilton en Leclerc: "Was oneerlijk geweest"
- Gisteren 10:12
F1-coureurs sluiten zich aan bij Verstappen en zetten vraagtekens bij kwalificatie: "Echt pijnlijk"
- 20 maart 2026 11:31
- 4
Tegenstander Verstappen genoot intens van gevecht: "Ik was volledig uitgeput"
Max Verstappen gediskwalificeerd en verliest NLS2-zege op de Nürburgring
Verstappen wint met Gounon en Juncadella op Nürburgring met één minuut voorsprong
Max Verstappen sleept pole position binnen voor NLS2 met Mercedes-AMG
Net binnen
Tegenstander Verstappen genoot intens van gevecht: "Ik was volledig uitgeput"
- 14 minuten geleden
- 1
'Ferrari grijpt kans tijdens afgelaste races en gaat testen op Monza'
- 40 minuten geleden
Van Haren pareert kritiek op Verstappen: 'Te makkelijk, dat is lulkoek'
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen krijgt verrassend bijval van McLaren, Russell uitgemaakt voor verrader | GPFans Recap
- Gisteren 21:42
- 2
Red Bull moet compromis vinden met RB22: "Als je op dat gebied slecht presteert..."
- Gisteren 20:51
- 3
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd
- Gisteren 19:48
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van China
- Gisteren 11:13
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart