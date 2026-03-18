Antonelli, Russell, Hamilton and Bono all embracing on the 2026 Chinese GP podium

Mol verklaart podiumblunder met Antonelli in China: "Een mooie, gekke spraakverwarring"

Antonelli, Russell, Hamilton and Bono all embracing on the 2026 Chinese GP podium — Foto: © IMAGO
Mol verklaart podiumblunder met Antonelli in China: "Een mooie, gekke spraakverwarring"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Na de F1 Grand Prix van China werd niet Kimi Antonelli uitgeroepen als winnaar, maar Kimi Räikkönen. De Mercedes-coureur kwam verbaasd het podium op, toen hij de verkeerde naam hoorde. Commentator Olav Mol legt uit waarom het foutje snel gemaakt was.

Antonelli werd afgelopen weekend vijfde in de Sprint, nadat hij vanaf de voorste rij op de grid niet lekker van zijn plek was gekomen. Hij maakte het echter goed op de zondag. De jonge Italiaan mocht vanaf de pole position vertrekken en moest de strijd aangaan met Lewis Hamilton, aangezien de Ferrari's steeds een betere start meemaken vanwege hun kleinere turbo. In ronde twee haalde hij de zevenvoudig wereldkampioen weer in en Antonelli zou de leiding op het Shanghai International Circuit niet meer uit handen geven. Hij verdiende zijn eerste zege en is daarmee de op één na jongste winnaar uit de geschiedenis van de Formule 1. Het was echter niet Antonelli's naam die werd omgeroepen op het podium.

Bob Constanduros

"Dat is Bob Constanduros, die dit al 104595 jaar doet, om maar aan te geven dat dat best lang is", begon Mol bij De Stamtafel bij het Ziggo Sport Race Café. "Als wij op Spa waren, dan zat hij nooit in een hotel. Hij had een oud Volkswagen-busje waar hij in sliep. Omdat ik zelf veel MotoGP gekeken heb, ga ik bij Jack Doohan altijd naar Mick Doohan. Die haal ik af en toe nog eens door elkaar. Deze man die denkt: 'Ja, Kimi!' En dan gaat het luikje Räikkönen gewoon open, omdat hij al zo lang meeloopt. Natuurlijk vindt hij dat ook niet leuk en je ziet Antonelli ook kijken van: 'Het zal wel.' Ach, het zal het hem ook niet echt interesseren. Maar een mooie, Babylonische, gekke en te verklaren spraakverwarring dus, omdat het iemand is die het al héél lang doet."

Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Is de Mercedes illegaal? Trucje met voorvleugel ontdekt na Grand Prix van China

Is de Mercedes illegaal? Trucje met voorvleugel ontdekt na Grand Prix van China

  • 1 uur geleden
  • 4
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert Column

Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert

  • 3 uur geleden
  • 6
Antonelli gewaarschuwd voor Russell: "Hij is niet je vriend"

Antonelli gewaarschuwd voor Russell: "Hij is niet je vriend"

  • Vandaag 16:00
  • 7
Mercedes legaal verklaard na dubbelzege GP China en controles bij de FIA

Mercedes legaal verklaard na dubbelzege GP China en controles bij de FIA

  • 15 maart 2026 14:33
  • 8
Geheime foto's tonen probleem Red Bull, 'F1 dwingt Red Bull team te verkopen' | GPFans Recap Recap

Geheime foto's tonen probleem Red Bull, 'F1 dwingt Red Bull team te verkopen' | GPFans Recap

  • 12 minuten geleden
Brown legt uit waarom McLaren momenteel kansloos is met Mercedes-motor: "Frustrerend"

Brown legt uit waarom McLaren momenteel kansloos is met Mercedes-motor: "Frustrerend"

  • Vandaag 17:18
  • 1

Net binnen

21:46
Recap
Geheime foto's tonen probleem Red Bull, 'F1 dwingt Red Bull team te verkopen' | GPFans Recap
21:14
'Paniekmodus bij Aston Martin: Verstappens engineer Lambiase wijst aanbod af'
20:37
Is de Mercedes illegaal? Trucje met voorvleugel ontdekt na Grand Prix van China
20:01
'Red Bull Racing wordt door Formule 1 gedwongen zusterteam te verkopen'
19:20
FIA ontvangt brandbrief van twintig woedende coureurs vanwege gang van zaken
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert Column

Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert

3 uur geleden 6
Verstappen dit weekend in actie op Nordschleife: "Daar draait het voor mij om" Max Verstappen

Verstappen dit weekend in actie op Nordschleife: "Daar draait het voor mij om"

Vandaag 12:29
Formule 1-weekend Japan gaat extreem wisselende weersomstandigheden tegemoet Weerbericht Grand Prix van Japan

Formule 1-weekend Japan gaat extreem wisselende weersomstandigheden tegemoet

Vandaag 10:25
'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas' Aston Martin

'Aston Martin wil Newey ontslaan, Horner mogelijke opvolger als teambaas'

Gisteren 14:42 7
