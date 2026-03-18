Na de F1 Grand Prix van China werd niet Kimi Antonelli uitgeroepen als winnaar, maar Kimi Räikkönen. De Mercedes-coureur kwam verbaasd het podium op, toen hij de verkeerde naam hoorde. Commentator Olav Mol legt uit waarom het foutje snel gemaakt was.

Antonelli werd afgelopen weekend vijfde in de Sprint, nadat hij vanaf de voorste rij op de grid niet lekker van zijn plek was gekomen. Hij maakte het echter goed op de zondag. De jonge Italiaan mocht vanaf de pole position vertrekken en moest de strijd aangaan met Lewis Hamilton, aangezien de Ferrari's steeds een betere start meemaken vanwege hun kleinere turbo. In ronde twee haalde hij de zevenvoudig wereldkampioen weer in en Antonelli zou de leiding op het Shanghai International Circuit niet meer uit handen geven. Hij verdiende zijn eerste zege en is daarmee de op één na jongste winnaar uit de geschiedenis van de Formule 1. Het was echter niet Antonelli's naam die werd omgeroepen op het podium.

Artikel gaat verder onder video

Bob Constanduros

"Dat is Bob Constanduros, die dit al 104595 jaar doet, om maar aan te geven dat dat best lang is", begon Mol bij De Stamtafel bij het Ziggo Sport Race Café. "Als wij op Spa waren, dan zat hij nooit in een hotel. Hij had een oud Volkswagen-busje waar hij in sliep. Omdat ik zelf veel MotoGP gekeken heb, ga ik bij Jack Doohan altijd naar Mick Doohan. Die haal ik af en toe nog eens door elkaar. Deze man die denkt: 'Ja, Kimi!' En dan gaat het luikje Räikkönen gewoon open, omdat hij al zo lang meeloopt. Natuurlijk vindt hij dat ook niet leuk en je ziet Antonelli ook kijken van: 'Het zal wel.' Ach, het zal het hem ook niet echt interesseren. Maar een mooie, Babylonische, gekke en te verklaren spraakverwarring dus, omdat het iemand is die het al héél lang doet."

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

