FIA ontvangt brandbrief van twintig woedende coureurs vanwege gang van zaken
FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft een opmerkelijke brief ontvangen van de voltallige Formula E-grid. Alle twintig coureurs, waaronder Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne, uiten hierin hun diepe onvrede over de huidige gang van zaken binnen de sport. De kritiek richt zich specifiek op de consistentie van de stewards en de algehele wedstrijdleiding onder leiding van Marek Hanaczewski.
De brief werd op 11 maart verstuurd door vertegenwoordigers Lucas di Grassi en Oliver Rowland. Volgens de rijders is er sprake van een fundamenteel gebrek aan begrip voor de manier waarop er in de elektrische klasse geracet wordt. Dit heeft geleid tot een dringende roep om een onafhankelijke evaluatie van de sportieve reglementen en de manier waarop deze worden gehandhaafd, om zo de sportieve integriteit te waarborgen.
Coureurs eisen onafhankelijk onderzoek
In de brief dringen de coureurs aan op ingrijpende hervormingen binnen de FIA-structuren. Ze vragen om een onafhankelijke beoordeling van de consistentie van de stewards en de oprichting van een officieel forum waar coureurs en de wedstrijdleiding direct met elkaar kunnen communiceren. "Formeel uiten we onze gedeelde en groeiende bezorgdheid over de huidige standaard, consistentie en procedurele samenhang van de stewards en de wedstrijdleiding binnen het kampioenschap", zo valt te lezen in het schrijven. De rijders maken zich vooral zorgen over de besluitvorming en de willekeur waarmee straffen worden uitgedeeld.
Incidenten in São Paulo de druppel
De onvrede is niet uit de lucht gegrepen en kwam tot een kookpunt na incidenten tijdens de seizoensopener in São Paulo in december 2025. Vooral het zware ongeval van Pepe Martí onder Full Course Yellow-omstandigheden zorgde voor felle kritiek op de traagheid van de protocollen. Daarnaast was er groot onbegrip over de inconsistentie van straffen voor coureurs als Rowland en Di Grassi, terwijl vergelijkbare incidenten van anderen door de stewards volledig over het hoofd werden gezien. De coureurs stellen dat er een gebrek is aan "continuïteit in de stewardpanels" en vragen om stewards met specifieke ervaring in de Formula E.
FIA reageert op de zorgen
De FIA heeft inmiddels laten weten de geuite zorgen over de sportieve zaken te onderzoeken. Een woordvoerder van de bond verklaarde dat de organisatie "in regelmatige correspondentie is met fabrikanten, teams en coureurs over diverse onderwerpen". Men hanteert naar eigen zeggen een proactieve aanpak om de hoogste standaarden in het kampioenschap te waarborgen. Ben Sulayem wordt vandaag en morgen in Madrid verwacht bij de E-Prix, waar hij naar verluidt persoonlijk met de coureurs in gesprek zal gaan over de positie van racedirecteur Hanaczewski.
Spanningen tussen coureurs en teams
Hoewel de coureurs als één blok opereren, heeft de actie voor de nodige wrijving gezorgd bij de teams. Veel teambazen waren vooraf niet op de hoogte van de brief en voelden zich overvallen door de actie van hun werknemers. De Formula E Teams' and Manufacturers' Association (FETAMA) heeft zich inmiddels gedistantieerd van het protest en benadrukt geen deel uit te maken van dit initiatief. Er gaan zelfs geluiden dat bepaalde fabrieksteams, zoals Porsche en Jaguar, overwegen om sancties op te leggen of bonusbetalingen in te houden vanwege het gebrek aan communicatie vanuit de coureurs.
