David Coulthard is van mening dat de onderlinge verstandhouding bij Mercedes definitief is veranderd na de Grand Prix van China. Volgens de voormalig Formule 1-coureur is de vriendschap tussen George Russell en Andrea Kimi Antonelli verleden tijd nu zij beiden strijden om de wereldtitel.

De overwinning van de 19-jarige Antonelli in Shanghai heeft de verhoudingen binnen de Duitse renstal op scherp gezet. Hoewel Russell met 51 punten nog altijd de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft, is het gat met zijn teamgenoot na de afgelopen race geslonken tot slechts vier punten. In de podcast Up To Speed laat Coulthard optekenen dat het een illusie is om te denken dat de twee nog als vrienden door de paddock lopen. "Die vriendschap is voorbij", aldus de enkelvoudig vice-wereldkampioen.

Geen vrienden, maar concurrenten

Coulthard benadrukt dat de term 'teamgenoot' vaak verkeerd wordt begrepen in de koningsklasse van de autosport. "George weet dat hij een concurrent heeft voor het kampioenschap", klinkt het. De analist wijst erop dat de onderlinge strijd bij de Zilverpijlen alleen maar intenser zal worden nu het team over een dominante auto beschikt en de concurrentie op grote achterstand staat. "Het woord ’teamgenoot’ is misleidend. Hij is niet je vriend. Zijn succes is jouw verlies en andersom", concludeert de voormalig coureur.

Gedrag voor de schermen

Hoewel Russell zich naar buiten toe sportief opstelt tegenover de jonge Italiaan, gelooft Coulthard dat de werkelijkheid achter de schermen anders is. "Laat daar geen misverstand over bestaan. George zegt voor de camera ‘goed gedaan, Kimi’, maar hij probeert alles eruit te halen wat mogelijk is voor Suzuka en de races daarna. Kimi’s team zal hetzelfde moeten doen." De Schot vergelijkt de huidige situatie bij Mercedes met die van Lando Norris en Oscar Piastri bij McLaren in 2025. "Toen hun auto goed presteerde, konden ze allebei strijden voor de titel. Dit kan het enige moment zijn met de nieuwe reglementen dat Mercedes zo’n voordeel heeft", aldus Coulthard.

Ervaring als doorslaggevende factor

Ondanks de snelheid van Antonelli, denkt Coulthard dat de ervaring van Russell een cruciale rol kan spelen in het verloop van het lange seizoen. Hij verwijst daarbij opnieuw naar het duel bij McLaren van vorig jaar. "Norris had vorig jaar een voordeel tegenover Piastri. De Brit had meer ervaring in races en zijn prestaties bleven hetzelfde. George’s ervaring kan hem helpen om constant te blijven, ondanks het lange seizoen."Bovendien wijst de analist op de mentale belasting die bij een eerste overwinning komt kijken en hoe dat een coureur kan beïnvloeden in de aanloop naar de volgende race in Japan. "Als George nog een Grand Prix wint zal hij niet door dezelfde emotionele achtbaan gaan als Kimi. Die intense emoties zijn mooi, maar het put je uit. Nu moeten beide coureurs zich gaan richten op Suzuka."