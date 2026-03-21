close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

Lewis Hamilton and Kimi Antonelli — Foto: © IMAGO

Hamilton geschokt door leeftijd Antonelli: "Dit is belachelijk"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Lewis Hamilton heeft tijdens de persconferentie in China stilgestaan bij het bijzondere gevoel van een eerste overwinning in de Formule 1. Na de recente zege van Andrea Kimi Antonelli op het Shanghai International Circuit, blikte de zevenvoudig wereldkampioen terug op zijn eigen debuutjaar in de koningsklasse. 

De sfeer tijdens de persconferentie was ontspannen, waarbij Hamilton de tijd nam om de prestatie van de jonge Mercedes-coureur te prijzen. "Het is echt bijzonder om je eerste Grand Prix-overwinning te behalen. Ik herinner me de mijne nog", zo vertelde Hamilton over zijn eerste succes in de sport. Terwijl de ervaren coureur zijn herinneringen ophaalde, zorgde de Italiaan voor een komische noot door de Brit te confronteren met het aanzienlijke leeftijdsverschil op de grid.

Hilariteit op de bank

De Mercedes-coureur, die naast Hamilton zat, kon het niet laten om in te haken op de nostalgische woorden van de routinier. "Ik was trouwens één jaar oud", grapte de racewinnaar over het moment dat Hamilton zijn eerste overwinning vierde. De opmerking zorgde voor hilariteit in de zaal en bij de coureurs op de bank. Hamilton reageerde zichtbaar geamuseerd, maar ook enigszins geshockeerd op de onthulling van de Australiër. "Je bent in 2006 geboren, toch? Dit is belachelijk", zo lachte de Ferrari-coureur hoofdschuddend.

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton Andrea Kimi Antonelli

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Antonelli gewaarschuwd voor Russell: "Hij is niet je vriend"

  • 18 maart 2026 16:00
  • 8
Antonelli wil samen met Verstappen racen in endurancerace: "Zou supercool zijn"

  • Gisteren 17:59
  • 2
Mol en Plooij duiken in de verjonging van de F1-grid: "Ze krijgen een kans"

  • Gisteren 17:10
F1-coureurs sluiten zich aan bij Verstappen en zetten vraagtekens bij kwalificatie: "Echt pijnlijk"

  • Gisteren 11:31
  • 4
Vasseur rekent op FIA-systeem om achterstand op Mercedes goed te maken

  • Gisteren 08:01
Vice-voorzitter Ferrari hoopt op komst Antonelli: "Niet verboden om te dromen"

  • 19 maart 2026 11:28

Net binnen

14:01
Newey was niet in Shanghai vanwege voorafgaand plan: "Duidelijk dat hij niet alle races doet"
13:48
Verstappen en Haase in titanenstrijd gedurende eerste stint op Nürburgring
13:00
Noa Vahle snapt niks van nieuwe Formule 1-richting: "Nog steeds kapot veel races"
12:07
Live
Racing Bulls F1 onthult speciale shodo-livery voor Grand Prix van Japan
12:01
Coronel over F1-reglementen: "Mijn autosporthart bloedt, echt"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Max Verstappen sleept pole position binnen voor NLS2 met Mercedes-AMG

Vandaag 10:05 14
Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'

19 maart 2026 15:28 2
Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"

19 maart 2026 10:29 9
Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1

19 maart 2026 09:29 10
Ontdek het op Google Play
x