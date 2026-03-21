Hamilton geschokt door leeftijd Antonelli: "Dit is belachelijk"
Lewis Hamilton heeft tijdens de persconferentie in China stilgestaan bij het bijzondere gevoel van een eerste overwinning in de Formule 1. Na de recente zege van Andrea Kimi Antonelli op het Shanghai International Circuit, blikte de zevenvoudig wereldkampioen terug op zijn eigen debuutjaar in de koningsklasse.
De sfeer tijdens de persconferentie was ontspannen, waarbij Hamilton de tijd nam om de prestatie van de jonge Mercedes-coureur te prijzen. "Het is echt bijzonder om je eerste Grand Prix-overwinning te behalen. Ik herinner me de mijne nog", zo vertelde Hamilton over zijn eerste succes in de sport. Terwijl de ervaren coureur zijn herinneringen ophaalde, zorgde de Italiaan voor een komische noot door de Brit te confronteren met het aanzienlijke leeftijdsverschil op de grid.
Hilariteit op de bank
De Mercedes-coureur, die naast Hamilton zat, kon het niet laten om in te haken op de nostalgische woorden van de routinier. "Ik was trouwens één jaar oud", grapte de racewinnaar over het moment dat Hamilton zijn eerste overwinning vierde. De opmerking zorgde voor hilariteit in de zaal en bij de coureurs op de bank. Hamilton reageerde zichtbaar geamuseerd, maar ook enigszins geshockeerd op de onthulling van de Australiër. "Je bent in 2006 geboren, toch? Dit is belachelijk", zo lachte de Ferrari-coureur hoofdschuddend.
