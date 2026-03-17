Jacht op Mercedes geopend: 'Ferrari wil in Japan weer dansen met 'Macarena-vleugel''
Ferrari heeft besloten de veelbesproken 'Macarena-vleugel' opnieuw te introduceren tijdens het raceweekend in Japan, zo meldt Autosport. De Italiaanse renstal hoopt hiermee het gat naar het dominante Mercedes te dichten, nadat eerder dit seizoen in China duidelijk werd dat er nog veel werk aan de winkel is.
Tijdens de Grand Prix van China was Mercedes ongenaakbaar. Kimi Antonelli pakte daar zijn eerste overwinning in de Formule 1, terwijl Ferrari vooral met zichzelf en George Russell in gevecht was. Hoewel het onderlinge duel tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc voor veel spektakel zorgde, kon het team uit Maranello geen vuist maken tegen de snelheid van de Mercedes-bolides op de rechte stukken. Leclerc erkende na de race dat de huidige vorm van het team nog niet voldoende is om voor de overwinningen te strijden; het gat naar de Zilverpijlen was simpelweg te groot.
Revolutionaire techniek
De Macarena-vleugel is het antwoord van Ferrari op de nieuwe reglementen voor actieve aerodynamica. Het systeem dankt zijn bijnaam aan de unieke manier waarop de flaps van de achtervleugel bijna 180 graden roteren, een beweging die doet denken aan de bekende dans uit de jaren negentig. Deze innovatie moet zorgen voor een flinke vermindering van de luchtweerstand op de rechte stukken, wat een topsnelheidsvoordeel van ongeveer 5 km/u kan opleveren. In China werd de vleugel alleen tijdens de eerste vrije training gebruikt, maar besloot het team de innovatie voor de rest van het weekend in de garage te laten staan vanwege zorgen over de stabiliteit bij hoge snelheden.
Focus op Suzuka
Teambaas Frédéric Vasseur heeft de afgelopen dagen gebruikt om het mechanisme verder te verfijnen. Door de data uit Shanghai te analyseren, hoopt Ferrari de kinderziektes uit het systeem te hebben gehaald. Het doel is om in Japan de strijd aan te gaan met Mercedes, dat momenteel met 98 punten de leiding in het constructeurskampioenschap stevig in handen heeft. De herintroductie van de vleugel op het circuit van Suzuka brengt echter de nodige uitdagingen met zich mee. De weersverwachting voor dat weekend zijn voorlopig wisselvallig. Bovendien is er een aanzienlijke kans op regen. Dit kan een extra hindernis vormen voor de Scuderia, aangezien de actieve aerodynamica van de Macarena-vleugel onder natte omstandigheden nog niet uitvoerig is getest.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
Veel gelezen
