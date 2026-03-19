Verstappen begint aan Mercedes-avontuur: alles wat jij moet weten over de Nürburgring en NLS

Max Verstappen zal aankomend weekend voor het eerst racen met een Mercedes, zoals anderhalve week geleden officieel bekend werd gemaakt. Dat doet de viervoudig Formule 1-kampioen in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) ter voorbereiding op de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Maar wat is de NLS precies en hoe staat dat in verhouding met de 24h-Rennen? Wat voor auto's racen daar nog meer? En wie zijn Verstappens teamgenoten en rivalen? GPFans legt het allemaal uit.

De Nürburgring werd tussen 1925 en 1927 gebouwd, toen er behoefte was aan een Duits circuit waarbij de Targa Florio als inspiratie werd gebruikt. Het circuit werd ontworpen door het Eichler Architekturbüro en het bestond niet alleen uit de bekende Nordschleife zoals we die nu kennen, maar ook uit een Südschleife. Het mocht de Grand Prix van Duitsland in de Formule 1 organiseren tot en met 1976. In dat decennium waarschuwden de coureurs jaar na jaar dat de baan te gevaarlijk was en de crash van Niki Lauda was de druppel. Pas toen de zogeheten moderne GP-Strecke werd gebouwd in 1984, keerde de koningsklasse onder verschillende Grand Prix-namen terug: Europa, Duitsland, Luxemburg en Eifel.

De basis van de 24h Nürburgring

Buiten de Formule 1 werd en wordt de Nürburgring Nordschleife nog iedere dag gebruikt, met uitzondering van de meteorologische wintermaanden. Is het niet voor races, dan is het wel voor tests van autofabrikanten en Touristenfahrten. De bekendste wedstrijd is de 24 uur van de Nürburgring. Deze werd voor het eerst verreden in 1970, voornamelijk met toerwagens en sportwagens. In 1999 maakten GT-auto's hun intrede.

Timo Bernhard, Pedro Lamy en Marcel Tiemann zijn de meest succesvolle coureurs met ieder vijf overwinningen. Nicky Catsburg is de meest succesvolle Nederlander met zeges in 2020 en 2023. Phoenix Racing (tegenwoordig bekend als Scherer Sport PHX) en Manthey-Racing hebben ieder zeven overwinningen achter hun naam, terwijl BMW met 21 zeges aan de top staat van de fabrikanten.

Op het 25 kilometerlange circuit worden 150 auto's toegestaan, van de snelste GT3-auto's tot relatief slome toerwagens. Vanwege de enorme lengte van de baan, zijn er geen safety cars. Ongelukken worden onder Code 60-zones afgehandeld. Vóór de Code 60-zones zijn er dubbele gele vlaggen waar de snelheidslimiet 120 kilometer per uur is. De 24h Nürburgring maakt tegenwoordig deel uit van de Intercontinental GT Challenge, het GT3-kampioenschap bestaande uit een aantal van de belangrijkste langeafstandswedstrijden ter wereld.

© Creventic | De NLS maakt gebruik van Code 60-zones en slow zones in plaats van safety cars

Het ontstaan van de NLS

De 24h Nürburgring maakt echter niet deel uit van de Nürburgring Langstrecken-Serie. De NLS is een kampioenschap dat tien races per jaar organiseert op de Nürburgring Nordschleife. Het ontstond in 1977 als de Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring (VLN), toen verschillende Duitse autosportbonden die ieder een eigen race hadden, samenkwamen om er één geheel van te maken.

De NLS wordt wel vaak gebruikt door verschillende teams om zich voor te bereiden op de 24h Nürburgring. Gek genoeg hebben de NLS en de 24h Nürburgring net niet dezelfde circuitlayout. De NLS neemt de eerste haarspeldbocht en de Mercedes-Arena mee, voordat het de GP-Strecke vóór bocht 5 afsteekt. De 24h Nürburgring slaat de Mercedes-Arena juist over, maar maakt de GP-Strecke verder af na bocht 5.

Kalender van 2026

De Nürburgring Langstrecken-Serie bestaat uit tien races van ieder vier uur, op de zevende ronde na. De seizoensopener van afgelopen zaterdag werd afgelast vanwege sneeuw en lage temperaturen. De tweede ronde werd verplaatst van 28 naar 21 maart om Verstappen de mogelijkheid te geven in de NLS te racen. De vierde en vijfde ronde van de NLS tellen tegelijkertijd mee als de Qualifiers voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Deze zouden in hetzelfde weekend gehouden worden als de Grand Prix van Saoedi-Arabië, maar de Formule 1-races in april gaan niet door vanwege het conflict in het Midden-Oosten.

Ronde Race Lengte Datum 1 71. ADAC Westfalenfahrt 4 uur 14 maart 2 58. ADAC Barbarossapreis 4 uur 21 maart 3 57. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy 4 uur 11 april 4 ADAC 24h Qualifiers Race 1 4 uur 18 april 5 ADAC 24h Qualifiers Race 2 4 uur 19 april – ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 24 uur 16-17 mei 6 1. ADAC Eifel Trophy 4 uur 20 juni 7 KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen 6 uur 1 augustus 8 65. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen 4 uur 12 september 9 66. ADAC ACAS Cup 4 uur 13 september 10 2. NLS Sportwarte-Trophy 4 uur 10 oktober

Nordschleife-licenties

Coureurs mogen niet zomaar racen op de Nürburgring Nordschleife. Je hebt daar een speciale licentie voor nodig. Om überhaupt een poging te wagen een Nordschleife-licentie te verdienen, moet je in het bezit zijn van een internationale racelicentie van ten minste niveau D of een nationale racelicentie van ten minste niveau A.

Coureurs met een internationale racelicentie mogen in langzamere B-klasseauto's rijden, nadat ze een cursus van de DMSB Academy hebben gevolgd. Wil je in een A-klasseauto rijden - een GT3-, Porsche Cup- of GT4-auto -, dan moet je ten minste 8 ronden zonder straf afleggen in de NLS in een B-klasseauto. Dat is waarom Verstappen eerst met een teruggeschroefde Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport racete, voordat hij zich mocht inschrijven op een Ferrari 296 GT3.

Het is ook mogelijk een A-licentie te verdienen door tests te doen in de Rundstrecken-Challenge Nürburgring naast een seizoen in de Digital Nürburgring Endurance Series, het iRacing-kampioenschap van de NLS.

Voor coureurs met een nationale racelicentie zijn de eisen wat strenger.

Alle verschillende klasses op de Nürburgring

Er bestaan ontzettend veel klasses in de NLS en de 24h Nürburgring, waardoor er voor eigenlijk elke auto wel plek is.

24h-Specials

Klasse Beschrijving SP 9 GT3-auto's volgens technische reglementen van FIA SP-X Auto's die niet in de andere SP-klasses passen SP 11 GT2-auto's volgens technische reglementen van SRO SP-Pro Auto's met zelf gemodificeerde motor met cilinderinhoud van 3000+ cc SP 10 GT4-auto's volgens technische reglementen van SRO SP 8 Auto's met cilinderinhoud van 4000+ cc SP 8T Auto's met turbo en cilinderinhoud tussen 2600 en 4000 cc SP 7 Auto's met cilinderinhoud tussen 3500 en 4000 cc SP 6 Auto's met cilinderinhoud tussen 3000 en 3500 cc SP 5 Auto's met cilinderinhoud tussen 2500 en 3000 cc SP 4 Auto's met cilinderinhoud tussen 2000 en 2500 cc SP 4T Auto's met turbo en cilinderinhoud tussen 2000 en 2600 cc SP 3 Auto's met cilinderinhoud tussen 1750 en 2000 cc SP 3T Auto's met turbo en cilinderinhoud tussen 1750 en 2000 cc SP 2T Auto's met turbo en cilinderinhoud tussen 1350 en 1750 cc

VLN-productieauto's

Klasse Beschrijving VT3 Turbo/supercharger

Vermogen tussen 288 en 470pk VT2 Voorwielaandrijving:

Turbo/supercharger

Vermogen-gewichtverhouding van minimaal 5,1kg/pk

Vermogen van maximaal 305pk



Achterwielaandrijving:

Turbo/supercharger

Vermogen-gewichtverhouding van minimaal 5,5kg/pk

Vermogen van maximaal 294pk



Vierwielaandrijving:

Turbo/supercharger

Vermogen-gewichtverhouding van minimaal 5,0kg/pk

Vermogen van maximaal 305pk VT1 Turbo/supercharger

Vermogen-gewichtverhouding van minimaal 5,8kg/pk

Vermogen van maximaal 270pk V6 Cilinderinhoud tussen 3000 en 3500 cc

Vermogen van maximaal 355pk

Gewicht van minimaal 1350kg V5 Cilinderinhoud tussen 2500 en 3000 cc

Vermogen van maximaal 294pk

Gewicht van minimaal 1300kg V4 Cilinderinhoud tussen 2000 en 2500 cc

Vermogen van maximaal 215pk

Gewicht van minimaal 1200kg V3 Cilinderinhoud tot 2000 cc

Vermogen van maximaal 188pk

Gewicht van minimaal 900kg VT Hybrid Hybride-auto's V Electric Elektrische auto's

Overige klasses

Klasse Beschrijving Cup 2 Porsche 911 GT3 Cup van generatie 992 vanaf 2021 Cup 3 Porsche Cayman GT4 Clubsport van generatie 982 TCR Toerwagens volgens technische reglementen

van TCR International Series AT Auto's met alternatieve brandstoffen

of auto's uit andere klasses met gemodificeerde onderdelen



Verdeeld tussen AT1, AT2 en AT3, afhankelijk van snelheid BMW M2 Racing Cup BMW M2 Racing Cup-auto's van generatie G87 BMW M240i Racing BMW M240i Racing-auto's van generatie F87 BMW 325i Challenge BMW 325i's van generatie E46, E90, E91 en E92 H4 Auto's ouder dan 2016 met cilinderinhoud tussen 2000 en 6250 cc H2 Auto's ouder dan 2016 met cilinderinhoud tot 2000 cc

Rivalen van Verstappen

Verstappen zal deelnemen aan de 24h Nürburgring achter het stuur van de nummer-3-Mercedes-AMG van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. De bolide wordt gerund door Winward Racing. Hij zal deze delen met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella. Lees hier alles wat je moet weten over Verstappens ploegmaten.

Waar Verstappen het vorig jaar tijdens zijn NLS-overwinning het moest opnemen tegen slechts negen andere auto's in de SP 9-klasse, zal dat tijdens de aankomende 24h Nürburgring heel anders zijn.

Porsche zal de aanval inzetten met fabriekscoureurs bij Schnabl Engineering met Falken Motorsport en Dunlop Motorsport, Dinamic GT en Manthey-Racing, zoals wereldkampioen Kévin Estre en DTM-kampioen Ayhancan Güven.

Bij BMW en ROWE Racing zullen regerend winnaars Augusto Farfus, Kelvin van der Linde en Raffaele Marciello vergezeld worden door Jordan Pepper.

Ook met Aston Martin en Walkenhorst Motorsport, Ferrari en Realize Kondo Racing with Rinaldi, Ford en Haupt Racing Team, en Lamborghini en Abt Motorsport moet rekening worden gehouden. De eerdergenoemde Catsburg zal voor Lamborghini uitkomen.

Andere bevestigde Nederlanders in de SP 9-klasse zijn Robin Frijns (Schubert Motorsport), Loek Hartog (Dinamic GT), Morris Schuring (Falken Motorsport) en Thierry Vermeulen (Realize Kondo Racing with Rinaldi), evenals Rudy van Buren, Tom Coronel en Jan Jaap van Roon van Max Kruse Racing.

Hoe werkt de kwalificatie?

Deelnemers zijn niet verplicht om de ADAC 24h Qualifiers te doen om zich in te schrijven voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. De enige impact die de NLS en de 24h Qualifiers hebben op de 24h Nürburgring, is wie Top Qualifying 3 mogen doen, waar de pole position bepaald wordt voor de 24-uursrace.

Naast de normale kwalificatiesessies is er nog een driedelige Top Qualifying. Aan Top Qualifying 1 mogen alle auto's uit de klasses SP 9, SP 11, AT1, SP-X en SP-Pro meedoen. De top 20 gaat door naar Top Qualfiying 2. De snelsten hiervan gaan door naar Top Qualifying 3, waar twaalf auto's zullen strijden om de pole position. Maar een aantal auto's mogen TQ1 en TQ2 overslaan en zich meteen kwalificeren voor TQ3, afhankelijk van hun resultaten in de NLS en de 24h Qualifiers.

Hoe en waar kun je de Nürburgring Langstrecken-Serie en 24h Nürburgring volgen?

NLS2 aankomende zaterdag, de 58. ADAC Barbarossapreis, wordt uitgezonden op het YouTube-kanaal van de Nürburgring Langstrecken-Serie en Viaplay. Mercedes-AMG Team Verstappen Racing heeft zich niet ingeschreven voor NLS3, vanwege een clash met de GT World Challenge Europe Endurance Cup op het Circuit Paul Ricard.

De 24h Qualifiers en 24h Nürburgring worden uitgezonden op het YouTube-kanaal van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Viaplay heeft tot dusver alleen de bevestiging gegeven dat ze de 24h Nürburgring zullen uitzenden.

58. ADAC Barbarossapreis

Sessie Datum Tijd Kwalificatie zaterdag 21 maart 08:30 - 10:00 uur Race zaterdag 21 maart 12:00 - 16:00 uur

ADAC 24h Qualifiers

Sessie Datum Tijd Kwalificatie 1 zaterdag 18 april 08:30 - 10:00 uur Race 1 zaterdag 18 april 17:30 - 21:30 uur Kwalificatie 2 zondag 19 april 08:15 - 09:45 uur Race zondag 19 april 13:00 - 17:00 uur

ADAC RAVENOL 24h Nürburgring

Sessie Datum Tijd Kwalificatie 1 Donderdag 14 mei 13:15 - 15:15 uur Kwalificatie 2 Donderdag 14 mei 20:00 - 23:30 uur Top Qualifying 1 Vrijdag 15 mei 08:50 - 09:25 uur Top Qualifying 2 Vrijdag 15 mei 09:45 - 10:20 uur Kwalificatie 3 Vrijdag 15 mei 10:35 - 11:50 uur Top Qualifying 3 Vrijdag 15 mei 13:35 - 14:35 uur Warm Up Zaterdag 16 mei 10:00 - 11:15 uur Race Zaterdag 16 mei

Zondag 17 mei 15:00 - 15:00 uur

Gerelateerd