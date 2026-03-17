De kritiek van Max Verstappen op de huidige staat van de Formule 1 leidt tot verdeelde reacties in de paddock. Waar voormalig teambaas Guenther Steiner de Nederlander onlangs vergeleek met een kind dat zijn zin niet krijgt, neemt David Coulthard het nu op voor de Red Bull-coureur. Volgens de Schot is het onterecht om de zorgen van Verstappen te negeren.

De discussie laaide op na de Grand Prix van China, waar Verstappen opnieuw aangaf geen plezier te beleven aan het racen onder de huidige reglementen. Steiner suggereerde dat Verstappen klaagt omdat hij momenteel niet over de snelste auto beschikt. Coulthard is het daar niet mee eens en vindt dat de mening van topcoureurs serieus genomen moet worden. "Moeten we een viervoudig wereldkampioen in twijfel trekken? Moeten we iemand als hij, en zelfs de huidig wereldkampioen Lando Norris, in twijfel trekken?", aldus Coulthard in het programma Up to Speed.

Coulthard begrijpt kritiek Verstappen

Coulthard benadrukt dat Verstappen al voor aanvang van het seizoen zijn zorgen uitte. "Toen we hem voor het seizoen spraken, was hij heel duidelijk dat er enkele andere uitdagingen waren die niet per se te maken hadden met wat hij beschouwde als het maximale uit het rijpotentieel halen", legt de Schotse oud-coureur uit. De kritische houding van Verstappen komt dus niet voort uit de tegenvallende resultaten van dit jaar.

"Hij is behoorlijk kritisch geweest. Ik denk dat ze niet van zich laten horen omdat ze geen races winnen, maar omdat dit is hoe ze zich voelen", stelt Coulthard. Tegelijkertijd erkent hij dat de huidige technische formule voor meer actie op de baan zorgt dan voorheen. "Iedereen kan het erover eens zijn dat deze nieuwe formule ons duidelijk meer actie heeft gegeven op de baan, wat is wat DRS in het verleden probeerde te doen."

Aanpassingen voor de kwalificatie

Coulthard trekt de vergelijking met eerdere ingrepen van de bandenleverancier. "Dat is ook wat Pirelli op een bepaald moment probeerde met banden die plotseling sterk in prestaties terugvielen en dus qua performance volledig instortten." Hij verwacht echter dat de sport achter de schermen zal blijven evolueren. "Ik denk wel dat het zal veranderen en dat er aanpassingen zullen worden gedaan, vooral voor de kwalificatie."

Terwijl teambazen en de Formule 1 tussen de races in China en Japan overleggen over mogelijke verbeteringen, richt Verstappen zich op een andere uitdaging. Na een teleurstellend weekend in Shanghai, waar hij uitviel door problemen met zijn ERS-systeem en terugzakte naar de achtste plaats in het WK-klassement, komt hij deze week in actie op de Nordschleife. In een Mercedes-AMG GT3 Evo bereidt hij zich voor op een 4-uursrace, een uitstapje waar de Nederlander naar eigen zeggen naar uitkijkt na de recente frustraties in de koningsklasse.

