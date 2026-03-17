Mercedes-teambaas Toto Wolff houdt rekening met een felle politieke strijd nu zijn team de nieuwe reglementen uitstekend lijkt te hebben geïnterpreteerd. Na een dominante start van het seizoen, waarin George Russell en Kimi Antonelli de dienst uitmaken, groeit de roep van concurrerende teams om de regels aan te passen. Wolff is echter niet van plan om zomaar toe te geven aan de druk van de concurrentie en bereidt zich voor op wat hij noemt de "politieke messen".

De voorsprong van de Duitse renstal is in de eerste races van het jaar duidelijk zichtbaar geworden. George Russell voert het kampioenschap aan met 51 punten, op de voet gevolgd door zijn teamgenoot Antonelli met 47 punten. De dominantie van Mercedes zorgt voor de nodige frustratie bij andere teams, die nu proberen om via de FIA invloed uit te oefenen op de technische kaders van de huidige formule.

Artikel gaat verder onder video

Onrust over energiemanagement

De kritiek van de concurrentie richt zich voornamelijk op de complexe software voor energie-harvesting en de manier waarop de krachtbronnen hun vermogen leveren op de rechte stukken. Teams als McLaren en Williams klagen dat zij ver achterlopen op het fabrieksteam van Mercedes, wat hen kostbare tijd per ronde scheelt. Max Verstappen trok eerder al een vergelijking met "Mario Kart" vanwege de manier waarop coureurs gedwongen worden energie te sparen. Wolff blijft echter kalm onder de kritiek en ziet geen reden voor paniek na slechts enkele races.

Politieke messen geslepen

Volgens Wolff is het een bekend verschijnsel in de Formule 1 dat rivalen proberen een succesvol team af te remmen via reglementswijzigingen. "We weten dat de politieke messen geslepen worden zodra één team een voorsprong lijkt te hebben", klinkt het in de Oostenrijkse media. De Oostenrijker benadrukt dat Mercedes waakzaam is voor pogingen om hun technische voorsprong in te perken. Hoewel hij erkent dat bepaalde zaken, zoals het liften tijdens de kwalificatie, verbeterd kunnen worden, vindt hij dat de sport niet overhaast moet ingrijpen op basis van de resultaten in Australië en China.

Discussie over compressieverhouding

Naast het energiemanagement ligt ook de compressieverhouding van de Mercedes-motor onder een vergrootglas. Concurrenten zoals Red Bull Powertrains en Ferrari vermoeden dat Mercedes een maas in de wet heeft gevonden, waardoor hun motor meer vermogen levert dan de toegestane limiet. Dit zou de Zilverpijlen een voordeel van ongeveer 15 pk opleveren. De FIA heeft inmiddels aangekondigd de meetmethode later dit jaar aan te passen, maar vooralsnog houdt Mercedes vast aan hun huidige concept. "We hebben momenteel een auto die races kan winnen. We zullen zien welke politieke messen er de komende weken nog getrokken worden, maar voorlopig beschikken wij over een wagen waarmee we vooraan kunnen meestrijden."

