Vrijdag 19 mei 2023 13:05

Lewis Hamilton heeft in 2023 eindelijk de overhand gekregen op Max Verstappen. De Brit staat een positie boven zijn rivaal in de lijst van topverdieners van Forbes.

Elk jaar stelt het Amerikaanse tijdschrift een lijst samen van de rijkste atleten ter wereld. Vaak staan de sterren uit de Formule 1 hier hoog op.

Miljoen dollar meer voor Sir Lewis

In 2023 is dat niet anders. Hamilton en Verstappen staan allebei in de top 50 van atleten die het meest verdienen. Het is de eerstgenoemde, de zevenvoudig wereldkampioen, die de eer heeft gekregen om zich te beschouwen als de 21e rijkste sporter ter wereld, terwijl de Nederlander het moet doen met de 22e plaats. Hamilton zou het afgelopen jaar 65 miljoen dollar (60 miljoen euro) hebben verdiend. Hij vulde zijn verdiensten van 55 miljoen dollar uit de Formule 1 aan met 10 miljoen dollar aan commerciële belangen. Verstappen verdiende meer in de Formule 1 met 60 miljoen dollar, maar met 4 miljoen dollar aan commerciële belangen komt hij op een totaal bedrag uit van 64 miljoen dollar (59,3 miljoen euro).

Verstappen lacht het best

Verstappen zal waarschijnlijk niet malen om het feit dat Hamilton net dat miljoentje meer heeft verdiend. De Red Bull Racing-coureur gaat namelijk momenteel aan de leiding in de puntenstand van de Formule 1 en hoopt dit jaar zijn derde titel binnen te slepen. Na het winnen van zijn eerste wereldkampioenschap in 2021 heeft Verstappen achttien van de laatste 27 Grands Prix op zijn naam geschreven. Hamilton daarentegen werd slechts zesde in de eindstand vorig jaar en sinds de introductie van de nieuwe technische reglementen in 2022 heeft hij niet meer op de hoogste trede van het podium gestaan.