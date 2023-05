Vincent Bruins

Teambaas Guenther Steiner ziet het al helemaal voor zich: het team van Haas, strijdend vooraan het veld in de Formule 1. Volgens de 58-jarige uit Tirol zal dat vroeg of laat hoe dan ook gebeuren. Het doel van de Amerikaanse renstal voor dit seizoen is om in ieder geval een positie hoger te eindigen in het constructeurskampioenschap dan vorig jaar.

Haas maakte in 2016 haar intrede in de koningsklasse en Romain Grosjean was verantwoordelijk voor alle 29 punten die het team verdiende. In 2017 werden ze wederom achtste in de eindstand, maar met Kevin Magnussen nu naast de Fransman wist Haas 47 punten te scoren. In 2018 maakten ze wederom een grote stap en ze werden vijfde met 93 punten. Naast dat het nog altijd het beste seizoen van Haas ooit is, sleepten ze ook hun beste resultaat ooit binnen met een vierde finishplek in Oostenrijk. Magnussen werd ook nog eens vijfde, direct achter Grosjean. In 2019 werd er een deal gesloten met Rich Energy die dramatisch afliep, en de prestaties namen in rap tempo af. Ze werden negende in de eindstand. Waar ze toen tenminste nog wel 28 punten haalden, bleef de teller in 2020 steken op slechts 3. Het aannemen van rookies Nikita Mazepin en Mick Schumacher resulteerde zelfs in nul puntenfinishes in 2021. Vorig jaar keerde Magnussen terug bij het team en scoorden ze genoeg punten om weer achtste te worden in het constructeurskampioenschap. Momenteel liggen ze zevende, nadat ze voor 2023 Schumacher hebben vervangen met de ervaren Nico Hülkenberg.

"De upgrade die we naar het circuit hebben gebracht, werkt," vertelde Steiner na afloop van de Grand Prix van Miami. Het was de eerste upgrade die Haas meebracht en er werd vooral op het verbeteren van de vloer gefocust. "Het hele team heeft het dus goed gedaan om dit te ontwikkelen, te produceren en in te zetten voor Miami. Er komt nog meer aan dit jaar. Zoals we zeiden, we doen het in kleine stapjes. We brengen niet één groot upgradepakket mee." Haas zou ook nog nieuwe onderdelen meenemen naar Imola dit weekend, maar de Grand Prix van Emilia-Romagna werd afgelast vanwege zware overstromingen.

Ooit gaat Haas winnen

"Het was voor mij een droom die uitkwam om een team te starten, en het werd mogelijk dankzij Gene Haas," vervolgde Steiner, terugdenkend aan de eerste Grand Prix van Haas toen Grosjean zesde werd in Australië in 2016. "We staan momenteel op een goede positie en we proberen gewoon sterker en sneller te worden. Het huidige doel voor dit jaar is om hoger te eindigen in het constructeurskampioenschap dan vorig jaar. Zo willen we ieder jaar verbeteren - hoe simpel het ook klinkt - en op een gegeven moment willen we races winnen. Ik weet niet hoe ver weg dit is en ik ga niet zeggen of dat dit seizoen al gaat lukken of volgend seizoen, maar ooit gaat het Haas wel lukken."