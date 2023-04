Vincent Bruins

Donderdag 27 april 2023 11:53

Max Verstappen zou voor de Amerikaanse renstal Haas uitkomen, als het aan teambaas Guenther Steiner lag. De 58-jarige uit Tirol legt uit waarom.

Momenteel rijden Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen bij het team van Gene Haas. Hülkenberg is voor het eerst sinds 2019 weer voor een volledig seizoen aanwezig in de Formule 1 en maakte in Australië een goede indruk door bijna op het podium te eindigen, als hij niet werd teruggeplaatst naar P7 vanwege de reglementen omtrent rode vlag-situaties. Magnussen scoorde met P10 in Saoedi-Arabië het eerste puntje voor Haas dit seizoen.

Leclerc of Russell als teamgenoot van Verstappen

"Ik denk niet dat het controversieel is om te zeggen en dat ik er wel open over kan zijn, omdat ze toch niet voor me gaan rijden," reageerde Steiner lachend bij de podcast van Sky Sports F1 op de vraag welke coureurs hij zou kiezen om zijn huidige coureurs te vervangen. "Ik denk dat ik sowieso voor Max zou gaan en daarnaast Charles [Leclerc] of George Russell. Max is op dit moment qua talent en mentaliteit op zijn hoogtepunt, hij kan alles doen wat hij wil met de auto, alles lijkt goed te gaan bij hem en hij is dus vreselijk getalenteerd."

Alonso wordt alleen maar beter

"Ik zou niet voor Lewis [Hamilton] gaan, omdat hij wat ouder wordt," legde de teambaas verder uit. "Er is er eentje die echter ook beter wordt, naarmate hij ouder wordt, en dat is Fernando [Alonso]. Hij is de 40 al gepasseerd en jeetje, hij weet pas echt hoe je een raceauto moet besturen." De Spanjaard is momenteel bezig aan een geweldig seizoen met Aston Martin dat na drie Grands Prix al meer punten heeft gescoord dan heel vorig jaar. Alonso is in Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië driemaal derde geworden en is samen met Verstappen de enige coureur die elke race van 2023 tot nu toe op het podium heeft gestaan.