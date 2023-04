Vincent Bruins

Woensdag 26 april 2023 07:54

Guenther Steiner is fan van het nieuwe sprintraceformat en kijkt daarom uit naar de Grand Prix van Azerbeidzjan aankomend weekend. De teambaas van Haas vond de tweede vrije training maar zinloos.

Gisteren werd er door de F1 Commission unaniem gestemd om die sessie te vervangen door een extra kwalificatie, waarbij de kwalificatie op vrijdag voor de race is en de 'Sprint Shootout' op zaterdag de startopstelling voor de sprintrace bepaalt die later op de dag volgt. Dat betekent ook automatisch dat het resultaat van de sprintrace niet meer geldt als de startopstelling voor de Grand Prix op zondag.

Podium misgelopen

Steiner blikte eerst nog terug op de Grand Prix in Melbourne. Nico Hülkenberg werd daar zevende, maar het had een podium kunnen zijn, als er niet met rode vlaggen werd gezwaaid meteen na een chaotische herstart in de slotfase. "Het was zo'n moment waarop je dacht dat hij veel punten kon scoren en het ook echt leek te gaan doen, en hopelijk zelfs meer dan dat. In plaats daarvan was er de frustratie over wat het resultaat had kunnen zijn als er een andere beslissing van de wedstrijdleiding was geweest. Uiteindelijk zijn we wel blij met de zevende plaats en de zes punten die we hebben gescoord, want het brengt ons weer verder in het constructeurskampioenschap. Al met al een heel goed raceweekend voor ons in Australië."

Vrije training zinloos

De 58-jarige uit Tirol legde vervolgens uit waarom hij tevreden is over het nieuwe sprintraceformat: "Ik ben absoluut een voorstander van de nieuwe indeling, aangezien de vrije training op zaterdagochtend vrij zinloos was, omdat je niets aan de auto kon veranderen. Je ging gewoon naar buiten, reed wat ronden en probeerde de banden te begrijpen, en ik denk niet dat dat erg interessant is voor de fans. Een tweede kwalificatie is een stuk beter voor de fans en ook voor ons, omdat het wat spanning geeft. We hebben dit weekend veel dingen te doen, twee kwalificatiesessies en twee races, en ik denk dat dat geweldig is voor de sport."